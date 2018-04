TELeKONOM: Pád France Télécomu děsí celou Francii...

- Hrozivý propad akcií společnosti France Télécom už zřejmě neznepokojuje pouze řadové občany, ale i vládu. Její mluvčí totiž po zasedání kabinetu řekl, že vláda se tímto tématem zabývá a propad ceny považuje za velmi znepokojivý. Akcie totiž vlastní nejen vláda, ale také mnoho obyvatel Francie, podotýká agentura Reuters.

Akcie France Télécom se v pondělí propadly o více než 16 procent a pohybují se kolem 11 eur. Důvodem tak prudkého propadu je snížení ratingu, k němuž přistoupila agentura Moody's. Ta hodnocení firmy snížila na pouhý jeden stupeň nad kategorií "junk", kterou se označují rizikové tituly. Řada investičních společností přitom do takových akcií vůbec nemůže investovat.

Jen od začátku letošního roku už cena akcií France Télécom klesla zhruba o tři čtvrtiny a za poslední rok ztratily více než 80 procent hodnoty. Problém, se kterým se potýká France Télécom, se přitom týká většiny telekomunikačních společností v Evropě. Ty totiž mají značné dluhy, které nashromáždily nákupem licencí na provozování služeb třetí generace UMTS.

France Télécom během včerejšího dopoledne část pondělních ztrát smazal a jeho akcie se prodávaly asi o sedm procent dráž než v pondělí. Celkové zadlužení firmy se koncem loňského roku pohybovalo kolem 61 miliard eur, což ale vedení společnosti tehdy považovalo za "snesitelné". Někteří pozorovatelé hovoří o tom, že by se vlády evropských zemí mohly pokusit situaci řešit i tak, že by firmám část peněz za licence vrátily, tyto úvahy jsou ale pouze ve fázi spekulací.

"Jednoho dne se burzy probudí, do té doby ale musíme zůstat v klidu," snažil se akcionáře a tedy i vládu uklidnit ředitel firmy Michel Bon. V souvislosti s propadem akcií se nabízí otázka jeho dalšího setrvání ve firmě, Bon ale prohlásil, že ze svého postu neodstoupí, ani když budou akcie dál klesat. Bon si ani nemyslí, že by firma nutně potřebovala zvýšit základní jmění. "Teď peníze nepotřebujeme," prohlásil.

PRAHA - Propojovací smlouvu pro poskytování hlasových služeb v ČR podepsal s Českým Telecomem poskytovatel připojení na internet a souvisejících služeb - společnost Tiscali. Firma o tom informovala včera s tím, že propojovací dohoda s národním telefonním operátorem jí nyní umožní přinést nový a levnější způsob využití telefonu.

Podle generálního ředitele Tiscali v České republice Naveeda Gilla bude Tiscali českým domácnostem a firmám poskytovat hlasové služby za vysoce konkurenceschopné ceny. Tiscali v České republice je součástí celoevropské internetové komunikační společnosti Tiscali S.p.A. se sídlem v italském Cagliari. Tiscali je v Evropě druhým největším poskytovatelem připojení na internet a má zhruba 7,4 milionu zákazníků. V České republice, kde se již dříve spojila s firmou World Online, je nejvyužívanějším poskytovatelem připojení na internet.

PRAHA - Norská společnost Nextra/TBS (Telenor Business Solutions) otevře 1. července v Praze zastoupení pro střední a východní Evropu. Ředitelem pobočky bude viceprezident společnosti Soren Asger Ravn, oznámila firma.

Firma dosud všechny činnosti týkající se střední a východní Evropy koordinovala přímo z Norska. "Přesunutím našeho regionálního zastoupení do Prahy se chceme ještě více přiblížit našim stávajícím a potenciálním zákazníkům a využít všech možností, které trhy v regionu nabízejí," dodal Ravn.

Nextra Czech Republic je poskytovatelem internetových a komunikačních služeb pro podnikovou klientelu. Nabízí komunikační služby na bázi IP protokolu, jako jsou služby pro připojení k internetu, hostování serverů a aplikací v datových centrech, řešení pro zabezpečení firemních dat, telekomunikační služby a budování soukromých virtuálních sítí.

BRATISLAVA - Největší slovenský mobilní operátor Orange Slovensko očekává v prvním pololetí tohoto roku meziroční nárůst zisku před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací (EBITDA) o 38 procent na 2,4 miliardy slovenských korun. Tržby společnosti by se měly zvýšit o zhruba polovinu na šest miliard korun, řekl generální ředitel Orange Pavol Lančarič.

"Předpokládáme, že obrat společnosti v prvním pololetí přesáhne šest miliard korun při marži EBIDTA přibližně na úrovni 40 procent," uvedl Lančarič. Počet zákazníků mobilního operátora by měl na konci června přesáhnout 1,5 milionu, což by bylo o téměř 600 000 uživatelů více než před rokem. Počet majitelů předplacených karet by měl na konci pololetí dosáhnout zhruba 900 000 a fakturovaných uživatelů by mělo být přes 600 000.

Slovenský Orange plánuje letos investice 4,9 miliardy korun. "Dá se předpokládat, že to bude i víc," dodal Lančarič s tím, že největším investičním projektem je optický okruh, kterým společnost propojí základní síťové body. Mělo by se tak zkvalitnit propojení, ale i ušetřit na nákladech, protože Orange si dosud okruhy pronajímal od slovenského telekomu a Energotelu.

Celkem 64 procent akcií Orange Slovensko vlastní společnost Orange S.A., jejímž většinovým vlastníkem je France Télécom. Ostatní akcie Orange Slovensko drží Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a soukromí finanční investoři. Skupina Orange působí ve 20 zemích.

BUENOS AIRES - Největší argentinský telekomunikační operátor Telecom Argentina přestal splácet úroky z dluhopisů. Své rozhodnutí zdůvodnil vysokou devalvací a chaosem ekonomiky, což firmě nedovoluje pokračovat v obsluze dluhu. Během 30 dnů by ale společnost chtěla s věřiteli začít jednat o způsobu restrukturalizace.

"Správní rada se rozhodla zastavit splátky úroků u veškerých finančních závazků v důsledku pokračující devalvace a volatility kursu pesa," píše se ve sdělení společnosti. Ta za jednu z příčin uvedla i nejistý výsledek jednání s vládou, která má rozhodnout o dalším uvolnění regulovaných cen.

Zastavení splátek úroků se vztahuje i na dceřiné společnosti Personal a Publicom a na dluhopisy v objemu čtvrt miliardy eur, které jsou splatné už k 1. červenci. Telecom Argentina utrpěl v prvním čtvrtletí ztrátu kolem 2,3 miliardy peso, tedy zhruba 600 milionů dolarů, a jeho dluh se odhaduje na 3,4 miliardy dolarů, píše agentura Reuters.

Firma začala problémy pociťovat už dříve, protože více než čtyři roky trvající recese hospodářství negativně ovlivňovala výdajovou stránku spotřebitelů. Další výrazné problémy se však objevily na začátku tohoto roku, kdy Argentina oznámila částečnou platební neschopnost. Od ledna již peso ztratilo kolem 73 procent své hodnoty.