TELeKONOM: Otec mobilního telefonu je v Praze...

PRAHA - Ministerstvo financí navrhlo vládě operaci, která by umožnila získat zbývající pětimiliardový výnos ze splátek za mobilní licence UMTS již v letošním roce. Mobilní operátoři Eurotel a T-Mobile licence získali v roce 2001 a mají je splácet deset let, stát ale hodlá dluh operátorů převést na

některou z bank, která by mu vyplatila celou částku ještě letos, vysvětlil mluvčí ministerstva financí Jaroslav Dědič. Vláda se má návrhem zabývat v pondělí.

Bankovní instituci, která by operaci provedla, zřejmě na základě vládního usnesení vybere ministerstvo financí. Pro operátory se jejich povinnost uhrazovat splátky podle kalendáře nezmění. Eurotel a společnost RadioMobil, která se letos přejmenovala na T-Mobile, získali licence v tendru od ČTÚ na podzim 2001 za celkem 7,4 miliardy Kč. RadioMobil má za licenci zaplatit dohromady 3,81 miliardy Kč a Eurotel za 3,54 miliardy korun.

První miliardovou splátku měli operátoři uhradit po převzetí licencí a další rozložit do desetiletého období. Třetí operátor Český Mobil se tendru nezúčastnil. UMTS má umožnit trvalý vysokorychlostní přístup k internetu včetně přenosu obrazu, hudby a videa. Výhodou UMTS proti GSM má být vedle univerzálního celosvětového využití několikanásobně rychlejší přenos dat. Operátoři musí UMTS spustit v Praze nejpozději v lednu 2005.

PRAHA - Do Prahy v sobotu přijede na tři dny jeden z "otců" prvního komerčního mobilního telefonu Rudy Krolopp. Bývalý zaměstnanec americké společnosti Motorola podniká cestu po evropských zemích, kde přednáší o vývoji prvního mobilního telefonu na světě a srovnává vývoj telefonů v minulosti a v současnosti, sdělila ČTK společnost Motorola.

Krolopp byl v roce 1983 členem vývojového týmu společnosti Motorola, který dodal na trh první mobil. Na starosti měl zejména vytvoření designu mobilního přístroje. Telefon vážil 800 gramů a stál 3995 dolarů. Od svých uživatelů si brzy vysloužil přezdívku cihla. Zatímco v roce 1984 bylo ve světě zhruba 300 000 uživatelů mobilních sítí, v současnosti jejich počet překročil 1,2 miliardy. v ČR je přes 8,6 milionu uživatelů mobilních telefonů.

PEKING - Počet uživatelů mobilních telefonů v Číně v pátém měsíci letošního roku vzrostl o 4,3 milionu na 230 milionů osob. Počet mobilních telefonů v zemi se již téměř vyrovnal počtu pevných mobilních linek. Informovala o tom včera tisková agentura Nová Čína s odvoláním na údaje ministerstva informačního průmyslu.

Počet pevných mobilních linek na konci května činil 232 milionů a mírně tak vzrostl z dubnových 229 milionů. V prvních pěti měsících roku se počet uživatelů mobilů každý měsíc zvýšil v průměru o 4,68 milionu. Ve stejném období loni však počet uživatelů v průměru rostl o více než pět milionů.

Příjmy telekomunikačního odvětví v prvních pěti měsících roku činily 204 miliard jüanů (24,65 miliardy USD). To je o 14,2 procenta více než ve stejném období loni. V samotném květnu příjmy dosáhly 38,9 miliard jüanů, napsala agentura Reuters. Čína již předloni předstihla Spojené státy jako největší trh mobilního telefonování. Je to jedna z mála zemí, kde tento trh ještě zažívá prudký růst. Navzdory tomu je nasycenost trhu nadále nízká a mobil v Číně nemá ani 20 procent populace ve srovnání s více než 50 procenty v evropských zemích včetně Česka.

TOKIO - Japonský mobilní operátor NTT DoCoMo Inc nehodlá prodat své zahraniční investice, i když kvůli nim vykázal vysoké mimořádné ztráty. V zahraniční expanzi hodlá nadále pokračovat, aby si zajistil další růst. Oznámil to na páteční valné hromadě viceprezident společnosti Kijojuki Tsudžimura.

DoCoMo v minulosti investovala do minoritních podílů v několika zahraničních operátorech 1,9 bilionu jenů (16 miliard USD). Tato strategie však selhala po prudkém poklesu cen akcií telekomunikačních společností, kvůli kterému musela DoCoMo odepsat až tři čtvrtiny hodnoty investic. DoCoMo si hodlá toto jmění i nadále ponechat, při dalším investování však chce být firma mnohem více obezřetná.

Mezi investice, ve kterých chce největší japonský operátor v zahraničí pokračovat, patří vytváření aliancí pro nabídky služeb mobilního internetu i-mode a mobilních služeb třetí generace. Britská firma 3 UK, ve které DoCoMo vlastní podíl 20 procent, na počátku letošního roku nabídla jako první firma v Evropě vysoce rychlostní multimediální služby.

Mobilní operátoři v Japonsku se potýkají s poklesem růstu počtu klientů, protože domácí trh je již téměř nasycen. V současnosti má mobilní telefon již šest z deseti Japonců. Firmy mají problémy i s poklesem průměrného příjmů na uživatele, preferovaným měřítkem úspěchu mobilních společností, protože roste počet méně aktivních uživatelů, napsala agentura Reuters.