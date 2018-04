TELeKONOM: Oskarova hlasová schránka bude zadarmo...

PRAHA - Český Mobil nebude zákazníkům účtovat poplatek za přístup do hlasové schránky. Ten byl dosud 2,50 Kč, uvedl včera mluvčí Igor Přerovský. Konkurenční RadioMobil nabízí volání do schránky rovněž zdarma, zatímco u Eurotelu vyjde přístup na 2,10 Kč.

Na nevyzvednutý vzkaz uživatele schránka upozorní SMS zprávou. Ta bude obsahovat i telefonní číslo volajícího, a to i v případě, kdy byl jeho hovor sice do schránky přesměrován, ale žádný vzkaz nenamluvil.

Český Mobil měl v polovině roku ve své síti Oskar 1,07 milionu zákazníků. Firmu ovládá přes společnost ClearWave kanadská TIW.

PRAHA - Banka JP Morgan, která je poradcem vlády při prodeji Českého Telecomu, včera odmítla zprávy, které vrhly pochybnosti na dohodu o této privatizační transakci. Činitel banky agentuře Reuters řekl, že žádná jednání o snížení dohodnuté ceny za prodej Telecomu se nevedou.

"Je to nesmysl. Neprobíhají žádná jednání o ceně ani o termínu 31. října (pro podpis konečné smlouvy)," řekl výkonný ředitel JP Morgan Johannes Kinsky. Dodal, že hloubková prověrka hospodaření firmy je v pokročilé fázi a kontrakt by měl být uzavřen do termínu dohodnutého s vládou.

Včerejší vydání týdeníku Euro s odvoláním na informované zdroje uvedlo, že "je vyvíjen určitý tlak na snížení ceny", což podle časopisu potvrdil i člen vedení Telecomu. Vítězná společnost složená z Deutsche Bank a dánské TDC údajně opírá svou snahu o snížení ceny o zjištění z účetní prověrky due dilligence, jež ukázala výsledky firmy v horším světle, než se původně zdálo.

Akcie Telecomu reagovaly včera na zprávu Eura propadem o více než pět procent a při 241,5 Kč byl jejich kurs nejníže od července. Tento titul je v posledním roce citlivý na různé spekulace a je oslabován tlakem na liberalizaci domácího trhu a slabostí globálního telekomunikačního sektoru.

Vláda na počátku srpna zvolila vítězem veřejného výběrového řízení na 51 procent akcií Českého Telecomu společnost C-Tel, jejímiž vlastníky jsou Deutsche Bank a TDC. Smlouva počítá s částkou 1,82 miliardy eur, tedy asi 55 miliard korun.

STOCKHOLM - Největší severský telekomunikační operátor, švédská Telia, zlevní poplatky za připojení uživatelů od konkurence s vlastními uživateli mobilů. Zpráva, s níž včera přišla firma, poslala její akcie dolů.

Telia má ve Švédsku 3,3 milionu uživatelů mobilní sítě. Poplatek za spojení konkurenčního uživatele sníží Telia od 1. října na 0,88 švédské koruny za minutu z nynějších 0,92 koruny.

Akcie společnosti byly před zveřejněním zprávy nad svým pátečním závěrem, po zveřejnění záměru klesly o 1,2 procenta na 25,40 švédské koruny. Vedly si tak hůře než index telekomunikačních firem agentury Dow Jones. Zpráva postihla i finskou Soneru, kterou se Telia chystá koupit.

Spojení ještě čeká na souhlas amerických úřadů. Rozhodnutí Telie je ale dobrou zprávou pro její konkurenty Tele2 a Europolitan Vodafone. Obě jejich emise dnes šly mírně

nahoru. Letos snižuje Telia poplatky za připojení uživatelů konkurence již podruhé. Na 0,92 koruny snížila poplatky z 0,98 koruny na začátku března. Tehdy jí to nařídil švédský úřad pošt a telekomunikací, který v oboru dohlíží na hospodářskou soutěž.

Telia Mobile loni ve Švédsku vytvořila tržby 11,5 miliardy korun a zisk 4,8 miliardy, napsala agentura Reuters.

DENVER - Americká telekomunikační společnost Qwest Communications International Inc., kterou americké úřady vyšetřují pro podezření z nekalých účetních praktik, přeúčtuje v příjmech a nákladech 950 milionů dolarů spojených s výměnami

kapacit sítí z optických vláken s dalšími firmami. Firma to uvedla v noci na včerejšek.

Dodala, že bude možná muset přeúčtovat dalších 531 milionů dolarů v hotovosti z prodeje kapacit optických sítí. Důvod přeúčtování ani období, kterého se týká, nebyly podle zprávy Qwest určeny. Patřičná vyšetřovací komise v úterý zahájí sérii slyšení, aby prozkoumala dohody mezi Qwest a firmami Global Crossing Ltd, FLAG Telecom a Cable & Wireless.

Qwest se svým novým auditorem, firmou KPMG, i nadále analyzuje další účetní praktiky a transakce. Zatím nemůže určit, kdy bude celé přeúčtování hotové. V červenci Qwest přiznala, že bude muset přeúčtovat v tržbách špatně zaúčtované položky za celkových 1,16 miliardy dolarů v účetnictví za roky 1999 až 2001. Některých nesrovnalostí, o nichž

se Qwest zmínila v neděli večer, se týkalo i červencové oznámení. Nyní dosahuje celková potenciální suma položek, které je potřeba přeúčtovat, 1,48 miliardy dolarů.

Qwest je dominantní lokální telekomunikační firma ve 14 státech americké unie od Minnesoty po Washington. Firma v neděli uvedla, že nově ohlášené přeúčtování je prvním krokem na cestě k dohodě s americkou komisí pro obchod s cennými papíry (SEC),

napsala agentura Reuters.

NEW YORK - Americká marketingová firma R.H. Donnelley Corp., jež vydává v USA zlaté stránky, schválila, že za 2,23 miliardy dolarů koupí od společnosti Sprint Corp. podnik

vydávající telefonní seznamy. Uvedla to včera R.H. Donnelley.

Transakcí vznikne největší veřejně obchodovatelný vydavatel telefonních seznamů ve Spojených státech. Nově rozšířené vydavatelství bude vydávat přes 260 telefonních seznamů se zlatými stránkami s distribucí k 18 milionům zákazníků v 18 státech unie. Prodej podniku pomůže společnosti Sprint zlepšit si finanční situaci. Divizi vydávající telefonní seznamy dala Sprint do aukce před čtyřmi měsíci, aby snáze splatila svůj dluh, který přesahuje 20 miliard dolarů.

Podle analytiků byla R.H. Donnelley nejlogičtějším kupcem podniku. R.H. Donnelley vydala první telefonní seznam pro Chicago Telephone Company v roce 1886. Transakce firmě přinese výraznou úsporu nákladů a daní. R.H. Donnelley taktéž získá nového akcionáře. V rámci dohody se Sprint investují Goldman Sachs Capital Partners do firmy 200 milionů

dolarů výměnou za konvertibilní prioritní akcie a dvě křesla v dozorčí radě R.H. Donnelley, napsala agentura Reuters.