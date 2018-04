TELeKONOM - Oskar žaluje konkurenční mobilní operátory

PRAHA - Lucemburská mateřská společnost telekomunikačního operátora Tele2 hrozí České republice arbitrážním řízením kvůli tarifům Českého Telecomu. Firma o arbitráži uvažuje od 2.6. kvůli nedostatečné ochraně svých tuzemských investic. České úřady podle marketingového ředitele Lukáše Kubína nedokázaly zabránit Telecomu ve vázání poplatků za volání s měsíčním pronájmem telefonní linky, což omezuje konkurenci. Telecom to ale odmítl.

PRAHA - Český Mobil oznámil, že 3.6. podal žalobu k pražskému městskému soudu o náhradu škody vzniklé diskriminační cenovou politikou T-Mobilu a Eurotelu. Údajná škoda vznikla Českému Mobilu v letech 2000 a 2001, kdy oba konkurenční operátoři účtovali za volání do sítě Oskar vyšší cenu než za minutu volání mezi svými sítěmi. Na Eurotelu se Český Mobil domáhá odškodnění ve výši 1,043 miliardy korun. Po T-Mobilu požaduje 615 milionů korun.

PRAHA - Generální ředitel Eurotelu Terrence Valeski ukončil 1.6. své působení v mobilním operátoru. Odejde tedy o pět měsíců dříve, než původně oznámil. Na termínu svého odchodu se dohodl s jednateli firmy, kteří zastupují mateřský Český Telecom.

OTTAWA - Největší severoamerický výrobce telekomunikačních zařízení Nortel Networks Corp. ve středu zklamal investory. Dosud totiž stále nesdělil, kdy bude mít k dispozici přepracované výsledky hospodaření, ani jaké budou. Jeho akcie proto klesly o šest procent, napsala agentura Reuters. Společnost před čekajícími investory pouze zopakovala předchozí prohlášení, podle něhož sníží ztráty z předchozího roku a zároveň jí ale klesne zisk roku dalšího.

PRAHA - O rozdělení zisku za loňský rok ve výši 98 milionů korun bude 29. června rozhodovat valná hromada Českých radiokomunikací (ČRa). Na programu je dále zpráva o podnikatelské činnosti firmy v loňském roce a schválení účetní závěrky. Vyplývá to z oznámení společnosti. Mluvčí ČRa Pavel Kočiš však odmítl specifikovat navrhované varianty rozdělení zisku.

BEIJING - Motorola Inc. očekává , že jejich Push-To-Talk přístroje ovládnou čínský trh před koncem roku 2004. Doufají, že se jim na tuto novinku podaří zlákat i uživatele walkie -talkie. Push-To-Talk umožňuje přístroje používat jako walkie talie, ale i jako klasické telefony., což by mělo podpořit i zisky mobilních operátorů. Prvním operátorem, který by měl v Číně tuto službu spustit, bude Guangdong Unicom.