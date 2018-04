TELeKONOM: Oskar se soudí s vlastní reklamní agenturou...

PRAHA - Mobilní operátor Český Mobil podal k soudu návrh na předběžné opatření, které by reklamní firmě Young & Rubicam (Y&R) zamezilo uzavření smlouvy s konkurenčním Eurotelem. "Podali jsme návrh na předběžné opatření, aby se firma Y&R zdržela jednání, které je v rozporu s námi platně uzavřenou smlouvou," řekl včera mluvčí firmy Igor Přerovský. Podle názoru ředitele Y&R Petra Havlíčka se však agentura protismluvního jednání nedopustila.

Podle Českého Mobilu se reklamní agentura zavázala, že po dobu trvání smluvního vztahu, tedy do konce letošního roku, a po jeden rok po skončení jeho platnosti nebude zastupovat některého z konkurentů mobilního operátora. Minulý týden přitom Eurotel oznámil, že Y&R zvítězila v neveřejném výběrovém řízení na reklamní agenturu značky.

Havlíček se k obsahu smlouvy s Českým Mobilem nevyjádřil. "Smlouvu jsme v žádném bodě neporušili a ani neporušíme. Výroky Českého Mobilu v různých médiích se cítíme být na trhu výrazným způsobem poškozeni, a proto chceme celou záležitost vrátit na interní mezipartnerské jednání," uvedl Havlíček. Dodal, že Český Mobil řešení sporu u jednacího stolu zatím z nepochopitelných důvodů odmítá.

Jednání agentury Y&R je podle ředitelky marketingových komunikací Českého Mobilu Lenky Rosolové nepochopitelným porušením základní profesionální etiky v reklamní branži. Český Mobil podal stížnost pro porušení zásad etického chování členů Asociace komunikačních agentur k rukám její smírčí komise. Český Mobil je nejmladším tuzemským mobilním operátorem. Od zahájení komerčního provozu loni v březnu do letošního pololetí získal v síti Oskar 540 000 klientů.

PRAHA - Český Telecom od příštího roku zavede komerční provoz služby e-účet, která umožní získat vyúčtování klasické telefonní linky i přípojky euroISDN prostřednictvím internetu. V první fázi bude tuto službu nabízet podnikovým zákazníkům. Telecom, který provozuje zhruba 3,85 milionu pevných telefonních linek, v září letošního roku zahájil pilotní projekt, kterého se účastní sedm velkých firem. Na základě jeho vyhodnocení se bude služba nabízet ostatním zákazníkům k běžnému komerčnímu využití.

Zpoplatnění e-účtu bude podle mluvčího firmy Vladana Crhy alespoň zpočátku záviset na objemu služeb a cenovém programu, který zákazník využívá. E-účet je navržen ve třech variantách. Standard převede do elektronické podoby účty, které dnes dostávají všichni zákazníci v papírové podobě. Varianta Detail obsahuje také podrobné informace o jednotlivých hovorech včetně nástrojů umožňujících jejich třídění, filtrování a grafické vyjádření zpracovaných analýz hovorů. Top e-účet umožní navíc přímé napojení na účtovací systém.

PRAHA - Zástupci Českého Telecomu a Úřadu pro veřejné informační systémy včera podepsali rámcovou smlouvu o poskytování komunikačních služeb systémům veřejné správy. Komunikační infrastruktura vybudovaná Telecomem umožní do dvou let připojit a vzájemně propojit všechny subjekty veřejné správy. Cílem projektu je zajistit datovou i hlasovou komunikaci včetně přístupu k centrálním informačním zdrojům. Součástí komunikační infrastruktury budou rovněž kontaktní místa veřejné správy, která jsou nezbytná pro přístup občanů k informacím z této oblasti.

Uzavření pětileté smlouvy o poskytování telekomunikační infrastruktury s Českým Telecomem schválila vláda letos v červenci a v říjnu kabinet schválil i dodatky smlouvy. Telecom získal zakázku v objemu dvou až pěti miliard korun ročně bez výběrového řízení. Proti tomu protestovali ostatní telekomunikační operátoři.

PEKING - Francouzský telekomunikační gigant Alcatel SA zaplatí belgickým a čínským partnerům za zvýšení svého podílu ve společnosti Shanghai Bell 312 milionů dolarů. Alcatel chce podíl zvýšit ze současných 31,65 procenta na 50 procent plus jednu akcii. "Alcatel zaplatí celkem 312 milionů dolarů v hotovosti za dvě transakce," uvedl Alcatel. Od belgické vlády získá v Shanghai Bell 8,35 procenta a desetiprocentní podíl plus jednu akcii převezme od čínského partnera. Po dokončení transakce tak bude mít v držení 50 procent plus jednu akcii společnosti Shanghai Bell. Zbývající podíl bude vlastnit čínská společnost Huaxin Telecom. Transakci musejí ještě schválit čínské úřady; poté se společnost přejmenuje na Alcatel Shanghai Bell.

PAŘÍŽ - Francouzský mobilní operátor Orange, který je divizí společnosti France Télécom, očekává, že jeho zisk i tržby v letošním roce překonají odhady analytiků. Uvedl to včera generální ředitel Orange France Didier Quillot a dodal, že zisk před zdaněním, úroky a odpisy by se měl letos pohybovat kolem tří miliard eur, zatímco analytici očekávali zisk 2,9 miliardy při tržbách 14,9 miliardy. Míra penetrace mobilních telefonů, tedy jejich podílu na celkovém počtu obyvatel, by podle Quillota měla ve Francii do konce roku dosáhnout 62 až 63 procent ve srovnání s 57,6 procenta na konci září.

Tržní podíl firmy Orange ve Francii v současnosti dosahuje 48 procent. Počet zákazníků Orange se zvýšil ve třetím čtvrtletí o 1,5 milionu ve srovnání s přírůstkem 2,3 milionu v předcházejícím období. Celkový počet klientů stoupl proti stejnému období loni o 41 procent na 37 milionů. Počet nových zákazníků ve Francii klesl na 674 000 z 837 000 ve druhém čtvrtletí. V Británii získala firma 320 000 nových zákazníků ve srovnání s 830 000 v předcházejícím období. Celkový počet zákazníků ve Francii stoupl na 16,6 milionu z 12,6 milionu na konci loňského třetího čtvrtletí. V Británii se počet klientů zvýšil na 12,2 z loňských 8,3 milionu.

MURRAY HILL (USA) - Výrobce telekomunikačního zařízení Lucent Technologies Inc. prohloubil ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku, které odpovídá třetímu kalendářnímu, provozní

ztrátu bez započtení mimořádných položek na 909 milionů USD, tedy 27 centů na akcii, z loňské ztráty 11 milionů USD. Proti předchozímu čtvrtletí jsou však výsledky příznivější, vyplývá z údajů, které společnost včera zveřejnila.

Analytici dotazovaní agenturou Thomson Financial/First Call očekávali v průměru ztrátu 23 centů na akcii, když jejich odhady se pohybovaly v rozmezí od 14 do 34 centů. Při započtení

restrukturalizačního poplatku a ztráty z přerušených operací se celková ztráta společnosti zvýšila na 8,8 miliardy USD, tedy 2,59 USD na akcii. Tržby ve čtvrtletí klesly o 28 procent na 5,2 miliardy USD.

Lucent již dříve uvedl, že jeho provozní výsledky by se měly každým čtvrtletím zvyšovat. Ve fiskálním třetím čtvrtletí činila provozní ztráta 1,2 miliardy USD. Firma věří, že navzdory

krátkodobému oslabení trhu ji restrukturalizační plán pomůže vrátit do ziskovosti a vykázat pozitivní cash flow již ve fiskálním roce 2002. Společnost se současně rozhodla snížit kapitálové výdaje v novém fiskálním roce na 750 milionů USD z 1,5 miliardy USD ve fiskálním roce 2001, napsala agentura Reuters.