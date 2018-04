TELeKONOM: Oskar se dohodl s Českým Telecomem o poplatcích...

PRAHA - Český Mobil a Český Telecom se v červenci dohodly na dodatku propojovací smlouvy, který upravuje od poloviny do konce letošního roku propojovací ceny za volání mezi sítěmi. Uvedl to včera mluvčí Českého Mobilu Igor Přerovský. Konkrétní výši minutové sazby nesdělil. Připustil, že je nižší než zhruba 6,50 Kč, které neúspěšně nabízely konkurenční Eurotel a RadioMobil. Telecom s mobilními operátory o nových cenách jedná přes půl roku. "Ceny by však mohly být dále změněny, a to s ohledem na výsledné rozhodnutí ČTÚ ve věci stanovení maximální ceny pro propojení," uvedl mluvčí. RadioMobil v pátek konstatoval nedohodu s Telecomem a podal k Českému telekomunikačnímu úřadu žádost o rozhodnutí o cenách.

O rozhodnutí požádali již dříve i někteří operátoři pevných linek. Pokud by maximální cena stanovená ČTÚ byla nižší než sazba dohodnutá mezi Českým Mobilem a Telecomem, musely by ji firmy změnit podle rozhodnutí úřadu. Návrhy cen za propojení Telecomu jsou podle Lucie Olšákové z tiskového oddělení společnosti zcela oprávněné a plně odpovídají platné legislativě. "Návrh Telecomu se opírá o detailní analýzy, které na vyžádání předložíme ČTÚ," uvedla s tím, že přiměřenost cen dokládá i uzavřená dohoda s Českým Mobilem. Telecom od 1. července letošního roku zlevnil ceny za volání z pevné linky do mobilní sítě o 28 až 48 procent za minutu, takže například domácnosti nyní volají na mobil za 6,80 Kč.

Firma předpokládala, že snížení cen ovlivní pokles sazeb za propojení s mobilními operátory. Ty se nyní pohybují kolem 7,50 koruny za minutu, tedy za každou minutu hovoru ze sítě Telecomu na mobil platí firma operátorovi tuto částku, a podle představ vedení společnosti by měla klesnout zhruba na polovinu. Eurotel a RadioMobil nabízely Telecomu snížení ceny zhruba na 6,50 Kč, což firma odmítala.

FALLS CHURCH (USA) - Americký zbrojní výrobce General Dynamics koupí od koncernu Motorola jeho divizi integrovaných informačních systémů. Transakce v hodnotě 825 miliónů dolarů posílí pozici General Dynamics na poli komunikačních a informačních technologií, uvedla dnes kupující firma. Vedení obou společností již kontrakt schválila a s jeho dokončením se počítá do 60 dní. Kupovaná pobočka Motoroly se stane součástí divize informačních systémů a technologie General Dynamics. Skupina integrovaných informačních systémů Motoroly dodává zbrojním firmám a vládním zadavatelům technologie, produkty a systémy pro zabezpečenou komunikaci a integrované komunikační systémy. Divize má 3000 zaměstnanců. General Dynamics předpokládá, že koupené operace vytvoří v roce 2002 tržby kolem 830 miliónů dolarů. Firma rovněž počítá s tím, že akvizice hned od počátku zvýší její ziskovost.

STOCKHOLM - Švédský telekomunikační operátor Tele2, který od loňského října nabízí v České republice bezdrátové připojení na internet v Praze a Brně, hospodařil ve druhém čtvrtletí letošního roku s provozní ztrátou 375 miliónů švédských korun, zatímco ve srovnatelném období loňska byla jeho ztráta 520 miliónů SEK. Společnost uvedla, že zisková marže EBITDA ve druhém čtvrtletí představovala šest procent, zatímco v prvním čtvrtletí byla nulová a ve druhém čtvrtletí loňska činila dvě procenta. "Věříme, že marže EBITDA se i nadále bude zlepšovat v průběhu letošního roku," uvedla společnost ve svém prohlášení. Klientská základna se ve sledovaném čtvrtletí rozrostla o 41 procent na 12,9 miliónu klientů. Společnost ve druhém čtvrtletí těžila především ze silného růstu příjmů v divizi mobilních telefonů i pevných linek v oblasti střední a východní Evropy. Stoprocentním majitelem Tele2 je telekomunikační společnost Société Européenne de Communication, kterou vlastní švédská firma, bývalý Netcom, přejmenovaná na Tele2. Ta působí ve 22 zemích Evropy, kde má celkem 12,4 miliónu zákazníků, z toho 2,5 miliónu uživatelů mobilních sítí a 1,5 miliónů uživatelů internetu.