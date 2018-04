TELeKONOM: Oskar počká s ememeskami až napřesrok...

BRNO - Nejmladší tuzemský mobilní operátor Český Mobil nabídne svým zákazníkům možnost posílat multimediální zprávy MMS až v příštím roce. Na včerejší tiskové konferenci na veletrhu Invex to uvedl mluvčí Igor Přerovský. Služby využívající MMS dosud nabízí pouze Eurotel, RadioMobil je připravuje.

"V příštích týdnech vybereme dodavatele technologie a do konce roku chceme testovat," uvedl Přerovský. Podle jeho slov firma zatím nemá jasno ohledně nabízeného obsahu. Jestli bude nabízet i aplikace, jako je například zpravodajství doplněné fotografiemi, rozhodne její vedení až po výběru technologického dodavatele.

Český Mobil chce při vývoji obsahu pro MMS využít projekt tzv. technoidů, tedy týmu technicky zdatných spolupracovníků, kteří se již podíleli na zavádění GPRS. Poznatky technoidů firma představuje na nových stránkách Oskarena, které začala nabízet dnes.

Technologie MMS umožňuje na rozdíl od SMS i posílání zvuků, animací či fotografií. Největší překážkou rozvoje služby je nedostatek cenově dostupných telefonů s cenou pod 10 000 Kč. Ty by se měly na trhu objevit koncem roku.

Společnost poskytuje služby od března roku 2000 a v polovině roku měla 1,07 milionu zákazníků z celkem 7,8 milionu uživatelů mobilních telefonů v ČR. Firmu ovládá kanadská TIW prostřednictvím své dceřiné společnosti ClearWave.

LAKE BUENA VISTA (USA) - Celosvětové výdaje na technologie se v letošním roce zvýší o 3,4 procenta, přičemž růst u softwaru, služeb a telekomunikací vykompenzuje propad prodeje nových počítačů. Oznámila to včera výzkumná společnost Gartner

Dataquest, která ve své dubnové prognóze počítala pro letošní roks růstem o 7,6 procenta.

V příštím roce by měl podle dnešní zprávy růst výdajů zrychlit na sedm procent díky mírnému oživení prodeje hardwarových zařízení. Celkové výdaje na technologie by se měly

zvýšit na 2,30 bilionu dolarů v letošním a 2,46 bilionu v příštím roce poté, co loni klesly o 0,4 procenta na 2,23 bilionu.

Příjmy z prodeje hardwaru letos podle firmy Gartner dosáhnou 323,3 miliardy dolarů a v příštím roce stoupnou na 338,8 miliardy. Výdaje na služby se v letošním roce zvýší o 2,8

procenta na 557,5 miliardy a v příštím o dalších 7,1 procenta na 597,1 miliardy dolarů.

Výdaje na telekomunikace a sítě stoupnou letos o 4,8 procenta na 1,34 bilionu dolarů a v příštím roce o 7,5 procenta na 1,45 bilionu. Příjmy z prodeje softwaru se letos zvýší o 3,6 procenta na 77 miliard dolarů a napřesrok o 6,5 procenta na 82 miliard, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Německý finanční ústav Deutsche Bank a dánská telekomunikační společnost TDC už si předběžně zajistily zdroje, s jejichž pomocí budou financovat nákup zhruba 51 procent akcií Českého Telecomu. Konsorcium těchto firem se totiž už dříve stalo vítězem tendru, v jehož rámci má za podíl zaplatit asi 1,8 miliardy eur.

Zdroje blízké privatizaci uvedly, že americké banky JP Morgan a Citibank už se s nizozemskou ING předběžně dohodly na tom, jak by financování mohlo vypadat. Kvůli nákupu většinového podílu v Telecomu vytvořily i zvláštní syndikát, zdroje však agentuře

Reuters řekly, že rozsah financování a jeho podmínky ještě zbývá doladit.

PRAHA - Stát bude při prodeji podílu v Českém Telecomu požadovat, aby kupující strana nejprve za podíl zaplatila a teprve poté na ni převede akcionářská práva. V rozhovoru pro Český rozhlas to včera řekl ministr dopravy a spojů Milan Šimonovský (KDU-ČSL). Ve vládním tendru na prodej 51 procent Telecomu zvítězilo konsorcium německé Deutsche Bank a dánské telekomunikační společnosti TDC s nabídnutou cenou přes 55 miliard korun.

"Chtěl bych ubezpečit, že stát bude požadovat peníze předem a potom teprve předá práva, akcionářská práva k výkonu těch vlastnických práv," řekl Šimonovský. Podle jeho informací tento postup stanovuje kupní smlouva. Tu by měl stát podepsat do konce

října. Prodej většinového podílu v Telecomu je v letošním roce zatím největším privatizačním případem ve střední a východní Evropě.