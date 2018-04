TELeKONOM: Oskar nabídne tento měsíc GPRS...

PRAHA - Společnost Český Mobil nabídne v říjnu ve své síti mobilních telefonů Oskar technologii rychlého přenosu dat GPRS k dvouměsíčnímu testování 150 zástupcům odborné veřejnosti. Po vyhodnocení testů, které by měly přispět k vývoji uživatelského prostředí a aplikací, zahájí v 1. čtvrtletí příštího roku komerční provoz. Na včerejší tiskové konferenci to

uvedl mluvčí firmy Igor Přerovský.

Oba konkurenční operátoři, Eurotel i RadioMobil, již zákazníkům službu až několikanásobně zrychlující přenosy dat nabídli, Eurotel loni na podzim a RadioMobil letos v srpnu. Hlavní výhodou GPRS je, že při vstupu na internet přes mobilní telefon platí zákazník pouze za přenesený objem dat, a ne za dobu připojení. To mu umožňuje trvalé on-line spojení. Počáteční

nevýhodou byl nedostatek vhodných telefonů na trhu a absence dostatečného množství vhodných aplikací.

BRATISLAVA - Slovenský Fond národního majetku (FNM) uvažuje o prodeji 15procentního balíku akcií Slovenských telekomunikací a jedná se dvěma zahraničními finančními investory. Prohlásila to mluvčí fondu Tatjana Lesajová s tím, že FNM jedná o prodeji akcií také s resortem dopravy.

Fond by měl podle slovenských médií akcie prodat za stejnou cenu v přepočtu na akcii, jakou loni obdržel za 51procentní podíl od Deutsche Telekom. Ten za majoritní balík akcií zaplatil

jednu miliardu eur. "Příští týden se rozběhnou konkrétnější jednání, přičemž připravovaná transakce bude složitější a bude tam možné pro slovenskou stranu uplatnit opční práva pro zpětné odkoupení akcií," řekl šéf FNM Jozef Kojda. Opční smlouva by státu umožnila v průběhu pěti let odkoupit akcie zpět.

Smlouva by měla rovněž zavázat investora, aby uvedl v průběhu několika let akcie telekomu na zahraniční kapitálový trh. Slovenské telekomunikace meziročně zvýšily v prvním pololetí

letošního roku hrubý zisk o 881 milionů slovenských korun na 2,65 miliardy korun. Čistý zisk společnosti meziročně vzrostl o 646 milionů Sk na 1,84 miliardy korun.



HELSINKY - Finský výrobce telekomunikační techniky Nokia podepsal s China Mobile Communications (CCMC) dohodu o dodávce systému GPRS (General Packet Radio Services),

který umožňuje rychlý přístup k internetu. Hodnota transakce nebyla zveřejněna. Dohoda mezi oběma společnostmi zvýší kapacitu CCMC na více než dva miliony uživatelů vysokorychlostních služeb. Operační síť čínské společnosti se na základě dohody rozšíří o 16 provincií, a bude tak pokrývat všech 31 čínských provincií.

Společnost Nokia zároveň zveřejnila, že uvede na trh nový model telefonu 5510, který bude mít úplnou klávesnici a omezený přístup k internetu. Dodávky tohoto typu telefonu začnou v posledním čtvrtletí tohoto roku. Model 5510, kterým se Nokia snaží získat náskok před svými telekomunikačními rivaly, bude mít rovněž přehrávač a paměť umožňující uživatelům uchovávat až dvě hodiny hudby.

ŠENČEN - Společnost China Mobile Communications, která je vedle britského Vodafonu největším mobilním operátorem na světě, očekává, že počet jejích zákazníků do konce roku vzroste na 100 milionů z 92 milionů na konci srpna. Celkový počet uživatelů mobilních telefonů v Číně by v té době měl podle odhadů firmy dosáhnout 150 milionů.

Společnost China Mobile zvýšila v prvním pololetí zisk o 58 procent na rekordních 13,8 miliardy jüanů (1,67 miliardy dolarů). Zisk však zaostal za očekáváním analytiků, kteří ho odhadovali na 14,34 miliardy jüanů. Konkurenční společnost Unicom oznámila, že během příštích pěti let očekává nárůst příjmů o 40 procent ročně, zatímco za poslední dva roky její

příjmy rostly o 50 procent ročně. Firma Unicom zvýšila v prvním pololetí zisk na 2,19 miliardy jüanů (264 milionů dolarů) ze 171 milionů jüanů ve stejném loňském období. Tržby

stouply o 30 procent na 13,62 miliardy jüanů (1,64 miliardy dolarů).

Ke konci června měl Unicom 20,88 milionu zákazníků, což představuje nárůst o 63,5 procenta z 12,77 milionu na konci minulého roku. Společnost Unicom byla vytvořena pekingskou vládou jako konkurence gigantu China Mobile.

Čínské ministerstvo informačního průmyslu v srpnu oznámilo, že počet uživatelů mobilních telefonů dosáhl na konci června 120,6 milionu. Čína tak předstihla Spojené státy, které měly kolem 120,1 milionu uživatelů, a stala se největším trhem mobilních telefonů na světě, napsala agentura Reuters.