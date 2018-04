TELeKONOM: Oskar má trojnásobek dobíjecích automatů...

PRAHA - Zhruba na trojnásobek zvýšil mobilní operátor Český Mobil od února počet bankomatů, ze kterých lze dobíjet předplacenou Oskartu nebo platit fakturu. Firma v současnosti využívá 316 bankomatů Komerční banky a ČSOB. Český Mobil to oznámil v tiskové zprávě. V současnosti tak mohou zákazníci firmy pro platební styk využívat 20 procent z celkového počtu bankomatů na území ČR. Konkurenční Eurotel podle svých internetových stránek nabízí dobití kreditu pro předplacené karty zhruba ze 100 bankomatů, RadioMobil službu provozuje zhruba u 130 přístrojů. Český Mobil začal jako třetí mobilní operátor komerčně nabízet služby v ČR loni v březnu. Letos v pololetí měla firma 540 000 zákazníků.

LONDÝN - Světové dodávky mobilních telefonů od výrobců distributorům klesly ve druhém čtvrtletí tohoto roku na 89,76 milionu kusů z 96,69 milionu v prvním čtvrtletí. Vyplynulo to z šetření výzkumné agentury Gartner Dataquest. Z meziročního pohledu se dodávky za druhé čtvrtletí snížily o 8,4 procenta z 97,98 milionu kusů. Vůdce na trhu, finská společnost Nokia, ve druhém čtvrtletí ztratil část podílu na trhu. Ten se snížil na 34,8 procenta z 35,3 procenta v prvním čtvrtletí. Ve druhém čtvrtletí minulého roku měla Nokia na trhu podíl 27,5 procenta.

Podíl druhého největšího dodavatele, americké firmy Motorola, naopak stoupl na 14,8 procenta z 13,2 procenta v prvním čtvrtletí. Podíl švédské společnosti Ericsson se zvýšil na 8,3 procenta z předchozích 6,8 procenta.

"Odhadujeme, že Nokia ve druhém pololetí oživí. Budou mít později v tomto roce nové mobilní telefony," uvedl analytik u Gartner Dataquest Ben Wood. Trh jako celek by měl do konce tohoto roku, který je prvním s klesajícím prodejem v historii tohoto hlavního sektoru elektroniky, podle Wooda oživit.

PRAHA - Přesné datum vyhlášení výběrového řízení na prodej majoritního podílu v Českém Telecomu zatím není známo. Fond národního majetku (FNM) a privatizační poradce nyní pracují na časovém harmonogramu tendru se záměrem ukončit celý proces do konce letošního roku. Podle usnesení vlády má ministr financí informovat kabinet o průběhu privatizace do konce října. Na dotaz ČIA to sdělila mluvčí FNM Jana Víšková.

O jiné možnosti prodeje než výběrovým řízením podle Víškové FNM nemůže uvažovat, protože usnesení vlády jasně hovoří o prodeji formou tendru. "V případě, že by pak oběma stranám zůstala část akcií, byly by teprve projednány alternativy prodeje," uvedla Víšková.

Fond národního majetku a dosavadní strategický partner Českého Telecomu TelSource budou společně nabízet všechny své akcie, tj. 78procentní podíl. Fondu národního majetku dosud patří 51 procent akcií, 27 procent vlastní konsorcium TelSource tvořené nizozemskou společností KPN a švýcarskou firmou Swisscom. Dalších 6,5 procenta akcií Českého Telecomu, samostatně vlastněných KPN, není součástí smlouvy o společném prodeji.



JERUZALÉM - Americký výrobce telekomunikačního zařízení, společnost Lucent Technologies Inc., rozhodla o uzavření své izraelské divize Chromatis Networks, kterou vloni koupila za 4,5 miliardy dolarů. Hlavním důvodem je skutečnost, že společnost se zaměřuje

pouze na malý počet klientů a dále již nevyhovuje nové strategii Lucentu. Uzavření továrny, které v příštím roce zvýší návratnost zisku společnosti a posílí produktový mix, bude představovat ztrátu zaměstnání pro 150 pracovníků. Společnost se hodlá nadále zaměřit asi na 30 svých největších klientů, což představuje zhruba 75 procent příjmů firmy. Lucent minulý týden uvedl, že očekává oživení zisku v příštím roce, a to právě díky restrukturalizacím. Dále chce snížit počet svých zaměstnanců na polovinu a přesunout svoji pozornost na lukrativnější odvětví a větší klienty.

Lucent, který je v současné době ztrátový, předpokládá pro rok 2003 zvýšení tržeb o 10 až 12 procent, zatímco hrubá marže se má pohybovat kolem 35 procent. Na setkání s analytiky zástupci společnosti uvedli, že Lucent má k dispozici dostatečné finanční zdroje k tomu, aby mohl dokončit restrukturalizaci, profinancovat výrobu a propracovat se k vyrovnané bilanci, uvedla agentura Reuters.