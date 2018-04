TELeKONOM: Oskar loni poprvé skončil v zisku...

PRAHA - Společnost Český Mobil, která provozuje mobilní síť Oskar, loni poprvé skončila v černých číslech, když vykázala provozní zisk 252 milionů korun. V roce 2002 skončilo hospodaření s 1,5miliardovou ztrátou. Tržby za služby se zvýšily téměř o polovinu na 10,8 miliardy korun. Oskar loni přilákal 367 000 zákazníků a celkově jich měl na konci roku 1,55 milionu, řekl mluvčí společnosti Petr Šindler.

Firma loni od každého zákazníkainkasovala v průměru 644 korun měsíčně, což je o 87 korun více než v roce 2002. Na růstu průměrného příjmu na zákazníka (ARPU) měl podle generální ředitelky Karly Stephens vliv rostoucí podíl uživatelů tarifních programů. Ten se zvýšil o šest procentních bodů na 42 procent. Mezi novými zákazníky mělo o předplacenou kartu zájem jen 35 procent lidí a zbytek volil některý z tarifů.

Společnost v září začala nabízet posílání multimediálních zpráv MMS. Koncem roku službu využívalo 70 000 zákazníků. Český Mobil si podle analytika Atlantik FT Tomáše Gaťka loni vedl dobře. Pozitivní je podle něj zejména schopnost společnosti získat většinu nových zákazníků jako smluvní klienty, jejichž útrata je několikrát vyšší než u zákazníků s předplacenými službami. Firma tak měla vyšší výnos na zákazníka než konkurenční operátoři.

PRAHA - Dánská společnost TDC zřejmě prodá svůj 100procentní podíl v telekomunikační firmě Contactel skupině Deutsche Bank. Ta prostřednictvím společnosti Bivideon v tuzemsku ovládá rovněž České radiokomunikace. Podle nejmenovaného zdroje celá operace ještě neskončila a zatím není zcela jasné, jaký subjekt z okruhu Deutsche Bank Contactel kupuje. Jiný zdroj řekl, že cena by se měla pohybovat kolem deseti až 15 milionů USD, tedy mezi 270 a 400 miliony Kč.

O akvizici jako první informoval internetový deník Euro OnLine, podle kterého však byl již prodej uzavřen. Mluvčí Contactelu Pavel Rusý odmítl věc komentovat a odkazoval na akcionáře firmy. Kim Schaumann z tiskového oddělení TDC se ale rovněž zdržel komentáře. "Bivideon na ničem takovém nepracuje," uvedl mediální zástupce Bivideonu Miloš Růžička. Prodej by mohl podle analytika Atlantik FT Tomáše Gaťka souviset se zájmem TDC o privatizaci Českého Telecomu. "Firma se potřebovala zbavit Contactelu a získat další finanční prostředky," vysvětlil.

CANNES - Francouzská společnost Sagem uvede v letošním roce na evropský trh 20 nových modelů mobilních telefonů. Řekl to generální ředitel firmy Gregoire Olivier v rozhovoru pro agenturu Reuters a dodal, že začátkem příštího roku společnost zahájí prodej svého prvního mobilního telefonu kompatibilního s vysokorychlostními sítěmi třetí generace.

Olivier dále prohlásil, že klíčovým aspektem strategie firmy je zaměření na požadavky jednotlivých poskytovatelů telekomunikačních služeb. Společnost je podle Oliviera připravena uspokojit potřeby operátorů v oblasti designu a specifického softwaru i služeb.

PRAHA - Mobilní operátor T-Mobile začal jednat s Českým telekomunikačním úřadem o možnosti přidělení frekvencí pro vysokorychlostní přístup na internet z mobilního telefonu. Řekl to mluvčí firmy Jiří Hájek. Uvedení služby založené na technologii CDMA chystal ve své starší analogové síti NMT Eurotel, ale jeho mateřská firma Český Telecom její přípravu minulý týden pozastavila. Třetí operátor Český Mobil podobnou službu nechystá.

Síť Eurotelu NMT pracuje ve frekvenčním pásmu 450 megahertzů, které firma získala od ČTÚ již v roce 1990. V současnosti ji využívá 36 000 lidí. Předchůdce T-Mobilu Radiomobil, který na trh vstoupil v roce 1996, od úřadu získal pouze frekvence 900 a 1800 MHz na modernější digitální síť GSM. "Jsme přesvědčeni, že všichni mobilní operátoři musí dostat stejnou šanci, aby mohli svým zákazníkům nabízet moderní služby," uvedl Hájek.

PRAHA - Mobilní operátor T-Mobile nabídne v druhé polovině března zákazníkům možnost nahrát si místo uvítacího tónu na své telefonní číslo písničku. Volající tak místo obvyklého "tůtání" při čekání na přijetí hovoru uslyší některou z oblíbených skladeb majitele volaného telefonu. Za aktivaci a měsíční používání vybrané melodie zaplatí uživatel mobilu 15 korun. Do konce dubna bude nabídka zdarma, uvedli zástupci firmy.

Další mobilní operátoři tuto službu nenabízejí. Dnes by měl konkurenční Eurotel přijít s možností stahování hudby do mobilního telefonu. Uživatel si tak bude moci stahovat a přehrávat písně v mobilním telefonu ve formátu podobném oblíbenému mp3.

PRAHA - Za loňský rok odhlásilo podle neoficiálních údajů svou pevnou telefonní linku asi 70 000 klientů Českého Telecomu. To jsou zhruba dvě procenta z celkových 3,661 milionu uživatelů, kteří za pevnou linku platili ke konci roku 2002. Od roku 2000 odešlo od této firmy téměř 300 000 zákazníků. Informují o tom Hospodářské noviny.

Telecom se nyní snaží nalákat klienty zpět. Nabízí například od začátku února do konce dubna zřízení pevné telefonní linky za 1500 korun proti průvodnímu poplatku 3500 korun.

"Telecomu nic jiného nezbývá. Konkurence mobilních operátorů je velmi silná a umocnilo ji i přeřazení DPH telekomunikací do základní 22procentní sazby. Lidé se tak rozmýšlejí, zda ušetřit na mobilu či pevné lince," komentoval to analytik Global Brokers Tomáš Kaňka.