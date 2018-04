TELeKONOM: Oproti Evropě je české ADSL mnohonásobně dražší...

PRAHA - Koncové ceny vysokorychlostního připojení k internetu prostřednictvím technologie ADSL, které od pondělí nabídne Český Telecom, jsou ve srovnání se zahraničím několikanásobně dražší. Na včerejší tiskové konferenci to uvedl Miloslav Sova ze sdružení Zástupci uživatelů internetu (ZUI).

ZUI vyšlo při porovnání cen z rok staré zprávy Evropské komise o cenách přístupu k internetu v zemích Evropské unie a v Norsku a na Islandu. Ceny nabídnuté Českým Telecomem jsou proti průměrným cenám v těchto zemích čtyřikrát vyšší, v přepočtu na kupní sílu obyvatelstva dokonce 8,5krát vyšší. Protože má ale Telecom podle sdružení 70 procent nákladů shodných s operátory v EU, po přepočtu představují ceny Českého Telecomu 4-5násobek váženého průměru v těchto 16 zemích.

Za vysoké ceny může podle ZUI Český Telecom a podmínky jeho velkoobchodní nabídky, které znemožňují konkurenci a měly by být regulované. Sdružení odsuzuje též nabízení služeb ADSL pouze v balíku s dalšími službami Telecomu, což je zcela proti tendencím v EU, která podmiňování jedné služby odběrem jiné silně kritizuje.

ZUI se také nelíbí velký rozdíl cen pomalých a rychlejších přípojek. To podle sdružení povede k užívání nejlacinějších a nejpomalejších přípojek i uživateli, kteří užívají internet častěji a po delší dobu. Mohlo by tak docházet k problémům s

kapacitou a faktická dostupnost internetových služeb by se zhoršila.

Služba ADSL nabízená Českým Telecomem bude zpočátku dostupná ve třech největších městech a limitovaně v dalších desítkách lokalit. Postupně se bude její dostupnost podle poptávky rozšiřovat. Nyní je službou pokryto zhruba 1,678 milionu pevných linek Telecomu.

Telecom bude službu o nejnižší rychlosti 192/64 kilobitů za sekundu nabízet téměř za 1600 korun včetně pronájmu modemu. Je to na úrovni cen, které dosud zveřejnila konkurence. Služba pod názvem IOL Broadband bude dostupná celkem v pěti variantách podle ceny a rychlosti. Do konce roku se podle odhadů Telecomu přes ADSL připojí desítky tisíc uživatelů. Počet potenciálních uživatelů firma nyní odhaduje na 80 000.

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Odposlech krizových telefonů, které mají k dispozici složky krizového řízení ministerstva vnitra, je možný stejně jako u běžných mobilních telefonů. K datům mají přístup tajné služby a policie. Pro případné narušitele je zde však zásadní překážka: přístroj na odposlech mobilního signálu vyjde na deset milionů dolarů (asi 290 milionů korun), řekl včera mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš.

Podle něho by bylo pro lidi, kteří chtějí někoho odposlouchávat, mnohem levnější pořídit si například směrové mikrofony. Rozšifrování GSM signálu, jehož prostřednictvím jsou hovory a další služby přenášeny, je totiž technologicky velice náročné a vyžaduje právě onu velmi drahou technologii, kterou disponují operátoři.

Systém vedle odposlechů umožňuje také lokalizaci zákazníků. V případě, že by například při záplavách měla být zcela vyklizena nějaká oblast, mohl by teoreticky prověřit, zda se tam nevyskytuje nějaký majitel mobilního telefonu. Policie by o to ale musela nejprve požádat soudce a teprve potom by mohla technologii využít. Otázkou zůstává, jakého soudce v krizové situaci kontaktovat.

Podle Kučmáše však tuto možnost při záplavách asi nikdo nevyužil. "Neslyšel jsem o tom, že by to bylo použito během záplav, a i kdyby ano, nemohl bych to říci," řekl. Eurotel by podle něj takové možnosti nikdy nevyužil. "Nebudeme špehovat své zákazníky," prohlásil. O problému odposlechů se začalo hovořit v souvislosti s prohlášeními poslanců ODS Vlastimila Tlustého, Jana Klase a Zdeňky Horníkové. Přišli s podezřením, že byli odposloucháváni. Do hlasových schránek jejich mobilních telefonů totiž došly nahrávky rozhovorů, které vedli ve svých kancelářích. Kučmáš dnes zopakoval, že zřejmě nešlo o odposlech telefonů, ale kanceláří poslanců. S tímto názorem však nesouhlasí ani poslanci, ani šéf sněmovní komise pro kontrolu policejních odposlechů Jiří Bílý.

Pak ještě samozřejmě existuje možnost, že poslanci zkrátka nechtěně zavolali na jedno z čísel ve svém seznamu, kde poté zanechli "hlasovou zprávu". Ta, pokud nebyla vyzvednuta, se jim jako každému jinému vrátila. Poslanci však tuto možnost nepřipouštějí. O jejich důvodech (zda jsou stoprocentně přesvědčeni, že se to nemohlo stát, anebo se spíš bojí, že by byli považováni za hlupáky, když kauzu již jednou s vážnou tváři rozvířili) je možno jen spekulovat.

PRAHA - Český Telecom od března rozšíří možnost volat z jakéhokoliv telefonu na jeden účet pod názvem Telekonto na všechny cenové programy. Dosud firma službu nenabízela pro uživatele tarifů Home Mini a Zero. Uvedl to mluvčí Vladan Crha.

Do konce března chce firma umožnit v rámci Telekonta i čerpání volného kreditu hovorného. Firma také v březnu sníží poplatek za aktivaci služby u nejpoužívanějšího programu Home Standard z dosavadních 230 na 49 korun. Telecom nabízí Telekonto od února a zatím registruje kolem 8000 objednávek. Telekonto funguje z jakékoliv telefonní stanice v síti Telecomu včetně telefonních budek s tím, že provolaná částka bude hrazena z vlastního telefonního účtu volajícího v rámci měsíčního vyúčtování.

Službu firma nabízí přes své telefonické centrum služeb, v prodejnách Telepoint nebo na internetu. Zákazník zaplatí pouze za zřízení služby, samotný provoz je zdarma. Služba funguje na podobném principu jako karta X. Uživatel služby nejprve vytočí přístupové číslo, potom osmimístné číslo Telekonta, pak čtyřmístný bezpečnostní kód PIN, a nakonec číslo volaného. Při volání dalším účastníkům již vytáčí pouze jejich čísla.

KODAŇ - Provozní zisk přední dánské telekomunikační společnosti TDC se v loňském roce zvýšil o 11 procent a na rozdíl od tržeb rostly i další ziskové ukazatele. Výhled pro letošní rok se však kvůli nižším cenám na domácím trhu zhoršil, uvedla včera firma.

Provozní zisk před splátkou úroků, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) stoupl na 14,31 miliardy dánských korun (2,07 miliardy USD) z předloňských 12,87 miliardy korun. Výsledek mírně překonal odhady analytiků, dotázaných agenturou Reuters.

Dobře si podle firemního sdělení vedla švýcarská dceřiná společnost TDC Switzerland a mobilní divize TDC Mobile. Tyto aktivity kompenzovaly slabší výkon TDC Tele Danmark, pro letošní rok však to již platit nebude. Čistý zisk se zvýšil o 50,5 procenta na 2,17 miliardy DKK. Tržby přitom klesly o 0,6 procenta na 51,16 miliardy korun.

TDC upozornil, že kvůli regulačnímu režimu jsou ceny v dánských telekomunikacích jedny z nejnižších v Evropě. To poškodí zisk divize TDC Solutions, kde firma soustřeďuje domácí pevné linky a internetové operace. TDC tak snížila odhad letošního zisku EBITDA z 15,1 na 14,8 miliardy DKK a výhled pro tržby o téměř dvě miliardy na 52,6 miliardy korun.

Akcie TDC odpoledne oslabily o 2,6 procenta ve srovnání s poklesem celého evropského odvětvového indexu telekomunikací DJ Stoxx o 1,2 procenta. "Kurz TDC poškozují nižší odhady pro rok 2003," řekl jeden z obchodníků.

TDC působí rovněž v České republice, kde je v konsorciu s Deutsche Bank majoritním akcionářem Českých radiokomunikací a telekomunikační firmy Contactel. Konsorcium TDC a Deutsche Bank loni neúspěšně jednalo s českou vládou o koupi státního podílu v Českém Telecomu.