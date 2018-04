TELeKONOM: Operátoři se obávali Superstar

14. 6. PRAHA - Mobilní operátoři Eurotel a T-Mobile nabídnou zákazníkům v létě levnější komunikaci ze zahraničí. Eurotel bude uživatelům prodávat předplacenou kartu, která bude obsahovat deset SMS za jednu korunu, T-Mobile sjednotil ceny tak, že jsou v jednotlivých zemích stejné bez ohledu na používaného operátora. Český Mobil neúčtuje klientům 17korunový sestavovací poplatek pro zahraniční hovory a snížil vratnou zálohu pro aktivaci roamingu. Vyplývá to ze sdělení firem pro ČTK.

14. 6. SAN JOSE - Internetové stránky některých amerických firem se v úterý staly terčem útoku hackerů. Ti zahájili útok kolem 9:00 východoamerického času (15:00 SELČ), přičemž řada stránek nefungovala téměř dvě hodiny. Informovala o tom agentura AP. Na problém upozornila společnost Akamai Technologies, která zajišťuje distribuci webových stránek v prostředí internetu.

15. 6. PRAHA - Reklamní leták, který k vyúčtování služeb svým zákazníkům přikládá Český Telecom, kritizuje společnost Tiscali. Po Telecomu požaduje okamžité ukončení jeho distribuce, veřejnou omluvu a opravu uváděných dat. "Tiscali je připravena podniknout nezbytné právní kroky k tomu, aby zabránila Telecomu klamat spotřebitele a ohrožovat zájmy ostatních soutěžitelů na telekomunikačním trhu," uvedla dnes mluvčí Tiscali Vladimíra Králíková.



Tiscali se nelíbí cenové srovnání hovorů při využití programu Home Standard od Telecomu v kombinaci s voláním přes alternativního operátora Tele2 s novým cenovým tarifem Telecomu Telefon 120. Toto srovnání nebere v úvahu volný kredit na volání u programu Home Standard a porovnává situaci, kdy zákazník volá buď výhradně přes Český Telecom nebo výhradně přes alternativního operátora. Zákazník je však podle Tiscali motivován využívat kombinaci služeb dominantního a alternativního operátora.

15. 6. SEOUL - Výrobci mobilních telefonů Samsung Electronics a Sony Ericsson očekávají v druhém čtvrtletí letošního roku vysoký nárůst prodeje mobilních telefonů díky poptávce po telefonech s vestavěným fotoaparátem a barevnou obrazovkou. Oběma společnostem se podařilo zvýšit v prvním čtvrtletí podíl na trhu na úkor konkurenční Nokie.

Jihokorejský Samsung očekává v druhém čtvrtletí nárůst prodeje mobilů ve srovnání s předchozími třemi měsíci o deset procent. V druhém pololetí by poptávka měla ještě zrychlit. Firma hodlá nabídnout minimálně 20 nových modelů, mimo jiné i s přehrávačem MP3 či videa.

Samsung v březnu oznámil, že letos hodlá zvýšit prodej mobilů na 65 milionů z loňských 55,6 milionu. Analytici jsou však mnohem optimističtější. Deutsche Bank čeká nárůst prodeje na 79 milionů kusů a BNP Paribas dokonce na 90 milionů. Odbyt má podpořit vysoká poptávka z Ruska, Blízkého východu a asijsko-pacifické oblasti.

16. 6. PRAHA - Kyperská Netla Management Limited prodala 11,3 procenta akcií Českých radiokomunikací společnosti Bank Austria Creditanstalt AG (BA-CA). Vyplývá to z výpisu Střediska cenných papírů. Netla bance prodala 3,475 milionu cenných papírů za 1,48 miliardy korun, tedy 425 Kč za akcii.

Podle sdělení Netly se firmě zdála prodejní cena přiměřená a z akcií vytěžila akceptovatelnou akcionářskou hodnotu. Bank Austria Creditanstalt podle výpisu střediska nyní drží 11,6 procenta akcií radiokomunikací. Majoritním vlastníkem ČRa je Deutsche Bank ovládaná společnost Bivideon, která drží 72 procent.

16. 6. PRAHA - České radiokomunikace začnou od 21. června nabízet vysokorychlostní připojení na internet a telefonování prostřednictvím tzv. zpřístupnění místní smyčky. Umožní jim to pronájem linek od Českého Telecomu. Na prezentaci nové služby, kterou bude podnik poskytovat pod názvem Bluetone DSL, to uvedl ředitel úseku telekomunikačních služeb ČRa Jaromír Charvát. Ceny by měly být podle firmy nižší než u konkurence.

17. 6. PRAHA - Mobilní operátoři se obávají při nedělním finále televizní soutěže Česko hledá SuperStar přetížení sítí. Podle odhadů firem padne dosavadní rekord 1,5 milionu odeslaných hlasovacích SMS a pokud si jejich odesílání uživatelé nerozloží do celé doby určené pro hlasování, hrozí momentální kolaps.

17. 6. PRAHA - Nejziskovější společností v České republice zůstal v loňském roce dovozce a přepravce plynu Transgas. Jeho hrubý zisk činil 10,137 miliardy korun, což je o 3,6 procenta méně než v roce 2002. Na druhém místě se umístil mobilní operátor Eurotel Praha, který vykázal nárůst hrubého zisku o jedno procento na 9,294 miliardy korun.



Přehled nejziskovějších nefinančních společností včera zveřejnilo Sdružení Czech Top 100. Hrubý zisk energetické společnosti ČEZ klesl o 32 procent na 6,659 miliardy korun, z druhé pozice v žebříčku se ČEZ posunul na třetí místo. Čtvrté místo zaujal T-Mobile Czech Republic, který vykázal nárůst zisku před zdaněním o 44,5 procenta na 6,155 miliardy korun. Pátá Ispat Nová Huť (INH) měla v roce 2003 zisk 5,438 miliardy korun, zatímco o rok dříve její hrubý zisk činil jen 937 milionů korun. Skupinu deseti nejziskovějších českých společností uzavírají Siemens Group ČR, Škoda Auto, Agrofert, Plzeňský Prazdroj a SPP Bohemia.



17. 6. BOSTON - Ohromný potenciál trhů v Asii, Latinské Americe a Africe posune rozšíření mobilních a bezdrátových služeb na hranici 27,4 % světové populace v roce 2007. To vyplývá ze studie společnosti Yankee Group zaměřené na oblast mobilních komunikací. Nárůst počtu uživatelů v kombinaci se stabilizací nebo růstem průměrného přijmu na uživatele způsobí roční růst přijmu z bezdrátových služeb o 8,7 % do roku 2007. Největší průměrný růst (13,6 %) se očekává v Asii, která se bude na konci roku 2007 podílet na světovém trhu mobilních služeb 38 %.