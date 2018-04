TELeKONOM - Operátoři přenesli miliónté číslo

6.9.

BRNO - Vstup strategického partnera odložila společnost Computer Press o několik měsíců. "K původně plánovanému exitu v půlce letošního roku nedošlo, ale v jednáních se zájemci jsme výrazně pokročili," sdělil ředitel a spolumajitel Computer Pressu Jiří Hlavenka.

Podle jeho slov se potenciální partneři chtějí ubezpečit, že je Computer Press schopen naplnit svůj růstový plán pro letošní rok. Zájemci jsou především z řad evropských vydavatelských koncernů s širším oborovým zaměřením. Někteří z nich již dokonce v ČR působí. "Podmínky vstupu partnerů do našich společností jsou především finanční atraktivnost a kompatibilita s podnikatelskými záměry našich firem," uvedl Hlavenka. Bližší podrobnosti k probíhajícím jednáním však odmítl sdělit.

VÍDEŇ - Rakouská finanční skupina Bank Austria využije nabídky společnosti Bivideon a prodá mu 11,6 procenta akcií Českých radiokomunikací (ČRa). Za balík akcií Bank Austria získá 1,577 miliardy korun. Bivideon tak bude po výkupu vlastnit minimálně 83,5 procenta ČRa. ČIA to sdělila Veronika Fischer-Rief z tiskového oddělení Bank Austria.

Bank Austria získala podíl v ČRa během letošního roku. Ke svým 0,3 procenta akcií přikoupila v červnu od investiční společnosti Netla 11,3 procenta. Bank Austria považovala nákup akcií ČRa od samého začátku pouze jako finanční investici. Prodejem podílu by měla vydělat přes 50 milionů korun.

PRAHA - Do konce roku uvede Nokia na trh ještě devět nových telefonů. Řekl to Loren Shuster, generální manažer tchajwanské pobočky Nokie, při včerejším uvedení modelu 3220 na tchajwanský trh. Čtyři z novinek budou véčka, takže pokud jsou do tohoto počtu zařazena i dříve představená véčka 6260 a 6170, můžeme se letos u Nokie těšit ještě na dvě další nová véčka. Dále se do konce roku podle Lorena Shustera na trh dostanou dva chytré telefony (6630, 6260?) a jeden telefon s megapixelovým fotoaparátem (6630?). Otázkou nyní je, jestli se telefony podle uvedených kritérií budou krýt (6630 je chytrý mobil a zároveň má megapixelový fotoaparát), nebo jestli výrobce uvede ještě nějaký nový model v těchto kategoriích.

MADRID - Španělská Telefonica hodlá do roku 2008 investovat do technologie rychlého přenosu internetu ADSL tři miliardy eur. Uvedl to dnes předseda společnosti Cesar Alierta. ADSL umožňuje vysokorychlostní připojení na internet z běžné telefonní linky. Od roku 2000 přitom podnik do rychlého internetového přenosu investoval již dvě miliardy eur. V roce 2008 by ve Španělskumohlo být 7,7 milionu linek ADSL. Nyní jich v zemi je 3,3 milionu a Telefonica má z toho přibližně dva miliony. O zbytek se dělí kabeloví operátoři Auna a Ono.

PRAHA - Novou službu připojení k internetu Light začala od září poskytovat společnost Karneval Media. Permanentní připojení o rychlosti 150/50 kb/s nabízí za cenu 690 korun včetně DPH. "Nabídka Light má konkurovat obdobným tarifům služby ADSL," sdělil mediální zástupce Karnevalu Jan Hlaváč. Předplatitelé nabídky Komplet, která obsahuje i 40 televizních programů, získají podle Hlaváče službu Light za 590 korun měsíčně. Při přenesení většího množství dat než 1 GB, dochází u tarifu Light ke snížení rychlosti připojení na 64/32 kb/s. Začátkem dalšího měsíčního období je původní rychlost opět obnovena.

Celkový počet domácností v dosahu kabelové sítě Karneval činí 500 tisíc. Karneval dosud v rámci své sítě zprovoznil přes 300 tisíc internetových zásuvek a do konce roku plánuje zvýšit jejich počet na více než 360 tisíc. Společnost poskytuje připojení k internetu zhruba sedmi tisícům zákazníků. Do uvedení služby Light nabízel Karneval pouze vysokorychlostní internet Turbo za cenu 1290 korun měsíčně.

PRAHA – Dvacetiprocentní slevu na volání na jedno zvolené číslo nabízí svým zákazníkům Eurotel. Služba je určena jak pro tarifní zákazníky, tak pro majitele předplacených karet, volat se slevou mohou do všech mobilních i pevných sítí v ČR. Službu zlevněného volání na vybrané číslo nabízí konkurenční T-Mobile již několik let. Nedává však slevu z hovorného, ale účtuje si zvýhodněnou pevnou sazbu. Oskar nabízí zlevněné hovory na vybraná čísla pouze ve vlastní síti.

PRAHA - Novým ředitelem lidských zdrojů v telekomunikační společnosti GTS se stal Michal Šebo, který předtím působil jako manažer vzdělávacích projektů v Českém Telecomu. Šebo nahradil v GTS Jaroslava Horáka, který před více než měsícem ze společnosti odešel. "Michal Šebo bude zodpovědný za personální politiku firmy včetně systému odměňování a vzdělávání," sdělila mluvčí GTS Tereza Vránková.

7.9.

PRAHA - Od začátku loňského roku, kdy byla zpřístupněna služba přenositelnosti čísel, změnili uživatelé pevných linek operátora nebo adresu u jednoho milionu telefonních čísel. Nejvíce čísel na počátku přešlo ze sítě Českého Telecomu k alternativním operátorům, postupně se ale situace vyrovnává, řekl na dnešním setkání s novináři předseda Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) Svatoslav Novák.

PRAHA - Rozesílatelé nevyžádaných reklamních sdělení prostřednictvím elektronické pošty, takzvaného spamu, mohou od dnešního dne dostat pokutu až deset milionů korun. Dnes nabyl účinnosti zákon o některých službách informační společnosti, který spam zakazuje, uvedlo ministerstvo informatiky na svých stránkách. Pokutu uděluje Úřad pro ochranu osobních údajů.

PRAHA - V komisi, která bude řídit privatizaci 51 procent akcií v Českém Telecomu, by měl zasednout exministr Karel Březina, stejně jako při výběru poradce k této transakci. Na středečním jednání vlády ho chce jako jednoho ze tří svých zástupců navrhnout ministerstvo financí. Dalšími členy komise za ministerstvo mají být náměstek ministra Zdeněk Hrubý a poradkyně ministra Klára Malečková, sdělilo ministerstvo.

LONDÝN - Provozovatel mobilní sítě Oskar Český Mobil chce vydat tento nebo příští měsíc dluhopis v eurech s vysokým výnosem. Řekl to dnes agentuře Reuters zdroj z londýnských bankovních kruhů. Podle něho bude emise součástí celého balíku kroků, jimiž chce firma získat finance v objemu 500 milionů eur (15,85 miliardy korun).

8.9.

PRAHA - Za rozesílání nevyžádaných reklamních sdělení prostřednictvím emailu, takzvaného spamu, sice hrozí až desetimilionová pokuta, podle zákona však pro někoho existuje výjimka. "Zákon se nevztahuje na spam politický, ideologický či náboženský," řekl dnešním Lidovým novinám odborník na právo informačních technologií Vladimír Smejkal. Politické strany mohou nevyžádanou poštu rozesílat i nadále, uvedl deník.

PARIS - Francouzská vláda získala od investorů prodejem 10,85 procenta akcií dominantní telekomunikační společnosti France Télécom 5,1 miliardy eur (189 miliard korun). Největší privatizační prodej akcií v Evropě za poslední čtyři roky pomůže ulevit napjatým francouzským státním financím. Podíl vlády na France Télécom se prodejem snížil pod hranici 50 procent na 42,25 procenta. Ministerstvo financí chtělo původně prodat jen 9,6 procenta akcií za zhruba 4,5 miliardy eur, vysoká poptávka investorů však umožnila pověřeným bankám vrhnout na trh i dodatečně vyčleněné akcie.

PRAHA - Vláda dnes ustavila komisi pro prodej státního 51procentního podílu v Českém Telecomu. Ta by měla mít devět členů místo původně navrhovaných sedmi. V komisi mají zasednout tři zástupci ministerstva financí a po jednom zástupci ministerstev informatiky, dopravy a vnitra. Fond národního majetku bude mít místo jednoho zástupce dva a nově bude mít v komisi svého člena i úřad vlády, řekl ČTK dobře informovaný zdroj. O personálním složení komise vláda nejednala.

PRAHA - Minoritní akcionáři Českých radiokomunikací prodali do úterý, tedy dva dny před ukončením veřejného odkupu, společnosti Bivideon 20,95 procenta akcií firmy. Bivideon, který ovládá německá Deutsche Bank, tak navýšil svůj podíl ve společnosti z původních 71,9 na 92,85 procenta, uvedl mluvčí Bivideonu Vladimír Bystrov.

BRATISLAVA - Největší slovenský provozovatel pevných telefonních linek Slovak Telecom se dostal do konečné fáze rozhovorů o převzetí zbývajícího podílu ve své mobilní divizi EuroTel, ve které nyní vlastní 51 procent. Agentuře Reuters to řekl jeden z představitelů společnosti. Slovak Telecom, jenž je kontrolován německým telekomunikačním gigantem Deutsche Telekom, již dlouhou dobu usiluje o koupi 49procentního podílu v EuroTelu. Ten vlastní společný podnik amerických firem Verizon Communications a AT&T Wireless Services s názvem Atlantic West.





9.9.

PRAHA - S žádostí o předběžné vyjádření zájmu osloví potenciální uchazeče o státní podlí v Českém Telecomu privatizační poradci Credit Suisse First Boston a Česká spořitelna. Pokyn jim k tomu dal ministr financí Bohuslav Sobotka. ČIA o tom dnes informoval mluvčí ministerstva financí Marek Zeman.

Vláda však bude ještě zvažovat metodu privatizace Telecomu. Rozhodnout by se měla mezi přímým prodejem, prodejem přes kapitálový trh a nebo kombinací obou předchozích variant. O způsobu prodeje by měla vláda rozhodnout na přelomu září a října. O zahájení privatizace Českého Telecomu rozhodla vláda letos 7. ledna. Privatizaci Českého Telecomu chce vláda dokončit na počátku roku 2005, podle dřívějšího vyjádření Sobotky však termín bude záležet na zvoleném způsobu privatizace.

MONTREAL/PRAHA - Mobilní operátor Český Mobil, který provozuje síť Oskar, plánuje získat úvěrem a vydáním dluhopisu finanční prostředky až do výše 575 milionů eur. Získané finance chce použít na splacení současných úvěrů, na financování budoucích investic a na obecné firemní výdaje. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil vlastník Českého Mobilu, kanadská telekomunikační společnost TIW.