TELeKONOM: Operátoři nechtějí platit Telecomu...

PRAHA - Mobilní operátoři ani provozovatelé pevných sítí nechtějí Českému Telecomu zaplatit za provozování tzv. univerzální služby sumu, kterou jim v září určil Český telekomunikační úřad. Podle regulátora mají firmy za zajištění všeobecné dostupnosti základních telekomunikačních služeb v roce 2001 Telecomu zaplatit 136 miliónů korun. Telecom loni vykázal z univerzální služby ztrátu 265 miliónů, ale téměř 129 miliónů korun má do fondu přispět sám.

Mobilní operátoři Eurotel, RadioMobil i Český Mobil, které mají do tzv. fondu univerzální služby na zvláštní účet přispět nejvíce, se proti rozhodnutí ČTÚ odvolaly a nezaplatily. Odvolání podal také Aliatel a uvažuje o něm i největší alternativní provozovatel pevné sítě GTS.

Ztrátu z univerzální služby by měli Telecomu hradit ostatní operátoři podle svého podílu na trhu. Podle mluvčího Eurotelu Jana Kučmáše ale firma přesně neví, jak a z čeho je suma vypočítána. Český Mobil podle mluvčího Igora Přerovského s obecnými principy univerzální služby souhlasí, ale její rozsah, způsob výpočtu, stanovení výše příspěvku a okruhu přispěvatelů musejí být podle něj transparentní a přezkoumatelné. Vedení RadioMobilu se domnívá, že výpočet podílu jednotlivých operátorů na ztrátě neodpovídá výnosům firem.

Mobilní operátoři tvrdí, že dostupnost telefonní služby pro každého na celém území mohou bez ohledu na její rentabilitu stejně jako Telecom zajistit i mobilní sítě, které mají mnohde vyšší pokrytí než Telecom. ČTÚ přitom Telecom jako poskytovatele těchto služeb vybral bez vypsání výběrového řízení. Podle mobilních operátorů navíc služba Telecomu skýtá výhody v podobě lepší pozice při budování značky, přítomnosti na celém území republiky či naděje na budoucí přeměnu zákazníků, kteří nepřinášejí profit, na klienty ziskové. Prozatím však Český Telecom na této služby výrazně prodělává. Do společného fondu na uhrazení ztrát má Eurotel zaplatit 62 miliónů korun a RadioMobil 58,4 miliónu. Český Mobil má uhradit 9,2 miliónu a GTS 3,4 miliónu korun. Z dalších operátorů má Aliatel platit 788 tisíc a UPC 67 tisíc korun. Celkem se má na úhradě univerzální služby za rok 2001 vedle samotného Telecomu podílet 16 firem.

Kromě současného modelu je podle některých operátorů možná také úhrada prostřednictvím veřejných fondů ze státního rozpočtu. Univerzální služba obnáší vedle provozu telefonních linek například provozování telefonních budek, bezplatných linek pro tísňová volání, infolinek a dalších služeb.

PRAHA - Příští týden by se měla vláda zabývat návrhem smlouvy na prodej 51,1 procenta akcií Českého Telecomu za 1,82 miliardy eur konsorciu Deutsche Bank a TDC. V návrhu, který již Fond národního majetku od konsorcia obdržel, by neměly být žádné zásadní změny, řekla jeho mluvčí Lucie Králová. Kabinet se měl návrhem zabývat již dnes, ale ministr financí jej nestihl předložit.

Původně měl stát smlouvu s novým vlastníkem podepsat do konce října. Vláda však termín podpisu o měsíc odložila, protože bylo smlouvu nutné projednat v orgánech financujících bank a nabyvatele. Návrh smlouvy mělo konsorcium předložit do 31. října. Akcie Telecomu má získat společnost C-Tel, která je 100procentní dceřinou společností Deutsche Bank s podporou TDC.

Stát při prodeji podílu v Telecomu požaduje, aby kupující strana nejprve za podíl zaplatila a teprve poté na ni převede akcionářská práva. Deutsche Bank a TDC si už předběžně zajistily zdroje, s jejichž pomocí budou nákup financovat. Americké banky JP Morgan a Citibank se s nizozemskou ING předběžně dohodly na tom, jak by financování mohlo vypadat. Prodej většinového podílu v Telecomu je v letošním roce zatím největším privatizačním případem ve střední a východní Evropě.

TOKIO – Největší japonský mobilní operátor a druhý nejbohatší operátor na světě NTT DoCoMo zvažuje, že přestane investovat do svých zámořských firem. V posledních týdnech již NTT seškrtalo finanční výdaje do Spojených států, Británie a Nizozemí o 4,7 miliard dolarů (150 miliard korun).

Japonský operátor se sice stal světovou jedničkou v zavádění mobilních sítí třetí generace, ale zaplatil za to velkou cenu. Jen vývoj a stavba sítě v Japonsku přišla DoCoMo na 16,25 miliardy dolarů (520 miliard korun) a bude trvat dlouhá léta, než se tento projekt stane ziskovým (jestli vůbec někdy). Proto se nyní zástupci firmy zdráhají obětovat další podobné sumy do sítí v jiných zemích, jen aby svým japonským zákazníkům umožnili výhodný roaming v zahraničí. Mezi firmami, do kterých NTT investuje figurují například nizozemský KPN Mobile, KG Telecoms v Jižní Koreji, americké AT&T Wireless, britský operátor sítí 3G Hutchison nebo společný podnik s firmou AOL Time Warner.

Prozatím však spíš než na třetí generaci sítí vsází DoCoMo na svou technologii bezdrátového internetu i-mode, která firmě zajistila její suverénní pozici na domácím trhu. Nyní se japonský operátor snaží tohoto „zabijáka WAPu“ spustit i v některých evropských zemích, ale větší rozšíření tohoto systému je zatím otázkou několika let.

PAŘÍŽ – Těžce zadlužený France Telecom vykázal za prvních devět měsíců letošního roku nárůst tržeb o devět procent oproti minulému roku. Vděčí za to především velmi dobrým výsledkům své mobilní dceřiné společnosti Orange, jejíž tržby stouply o 13 procent. Tržby vzrostly na 34,4 miliard euro. Přesto se nesplnila očekávání analytiků společnosti, kteří předpovídali zlepšení o více než deset procent. Podle slov finančního ředitele France TelecomuJeana-Louise Vinciguerramusí nyní firma co nejvíce omezit výdaje, aby se byla schopna vypořádat se svými dluhy, které činí téměř 70 miliard eur.