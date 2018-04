TELeKONOM: Operátoři mají 11 dnů na podání nabídek...

PRAHA - Do 30. října musí tuzemští mobilní operátoři předložit ČTÚ nové nabídky do 1. kola výběrového řízení na prodej tří licencí pro sítě 3. generace UMTS. RadioMobil, Český Mobil i Eurotel si novou zadávací dokumentaci vyzvedly v minulých dnech. Včera to prohlásil předseda úřadu David Stádník.

ČTÚ nabídl operátorům dvě varianty, vždy s celkovým ziskem 20 miliard korun, které požaduje vláda. Jedna počítá se splátkou 3,35 miliardy korun letos a zbytkem během následujících pěti let, druhá se splátkou pěti miliard letos a zbytkem během deseti let.

Změna podmínek je kompromisem mezi návrhy mobilních operátorů a původním zadáním ČTÚ. Ten původně požadoval po operátorech za licenci 6,7 miliardy korun ve dvou splátkách letos a v příštím roce, Eurotel a RadioMobil žádaly rozložení splátek do 20 let. Český Mobil původní podmínky odmítl akceptovat a do tendru se nepřihlásil.

Během listopadu bude následovat případná aukce licencí neprodaných v 1. kole. Vyvolávací cena bude 6,7 miliardy Kč a i podmínky budou stejné jako v předchozím kole.

Operátoři se k nové zadávací dokumentaci zatím nevyjádřili. RadioMobil podle svých předchozích vyjádření považuje 6,7 miliardy za nepřijatelných a vidí cenu mezi 1,5 a 2,5 miliardy Kč, Eurotel je ochoten zaplatit do tří miliard Kč. Český Mobil předběžně uvedl, že podmínky se zřejmě nezměnily natolik, aby se tendru účastnil, nabídku zkoumá.

NEW YORK - Americká ratingová agentura Standard & Poor's ve středu snížila rating firemních závazků telekomunikační společnosti Motorola z A- na BBB+. Bylo to již druhé letošní takové snížení; předtím byl tentýž rating snížen z A na A-.

Agentura S&P svůj tah odůvodnila obecně špatnými ekonomickými podmínkami, které ještě zhoršily teroristické útoky z 11. září. Podle agentury tak bude pro Motorolu velmi těžké dosáhnout oživení v klíčové divizi polovodičů. Světová dvojka na trhu navíc nemůže počítat ani s velkým nárůstem prodeje mobilních telefonů.

Motorola sice ohlásila, že očekává pro příští rok v celém telekomunikačním průmyslu obrat mezi 420 a 460 miliony dolarů, agentura však argumentuje, že takový odhad je podstatněš nižší než odhady předcházející.

TORONTO - Kanadská telekomunikační společnost Nortel Networks oznámila, že ve třetím čtvrtletíletošního roku zaznamenala ztrátu 3,5 miliardy dolarů. Společnost zároveň varovala, že je prakticky nemožné odhadnout vývoj poptávky po telekomunikačním vybavení. Výsledky společnosti za třetí čtvrtletí však byly o něco málo lepší, než jaké naznačovaly předchozí odhady analytiků společnosti.

Ztráta ve výši 3,5 miliardy dolarů zanmená v přepočtu ztrátu 1,08 dolaru na jednu akcii. Minulý rok v témže období činila ztráta na akcii pouze 17 centů. Tržby firmy klesly o 3,7 miliardy dolarů. Společnost původně předpokládala, že její ztráta bude ještě o 100 milionů dolarů vyšší. Šéf Nortelu John Roth uvedl, že příznivější výsledek než očekávaný je první vlaštovkou na cestě k obratu k lepšímu.