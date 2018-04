TELeKONOM: Od Ericssonu odchází auditor, snad kvůli úplatkům…

STOCKHOLM - Auditor švédské telekomunikační společnosti Ericsson Carl-Eric Bohlin se po čtrnácti letech rozhodl, že už nebude pro firmu pracovat. Zčásti to zdůvodnil vyšetřováním daňových plateb za léta 1998 a 1999. Všechny však hned uklidnil, že dnes už má Ericsson účty v pořádku. Paiku na burze však jeho prohlášení přeci jen vyvolalo, akcie švédské firmy poklesly. Bohlin pracuje pro švédskou auditorskou společnost Ohrlings PricewaterhouseCoopers, práci aktivního auditora Ericssonu už prý ale loni v listopadu předal své zástupkyni Jeannette Skoglundové. Bohlin sice v roli auditora Ericssonu zůstane, ale účetnictví už nebude aktivně kontrolovat.

„S firemními účty či s účetnictvím jako takovým to samozřejmě nemělo nic společného,“ řekl Bohlin agentuře Reuters. Akcie firmy ale na začátku dnešního obchodování klesly, protože zpráva deníku Dagens Nyheter způsobila mezi investory paniku. Ti si mysleli, že by Ericsson mohl být „namočen“ do skandálu s účetnictvím.

Bohlin řekl, že z funkce aktivního auditora firmy odstupuje z osobních důvodů, připustil ale, že vyšetřování firemních účtů z konce 90. let také sehrálo roli. „Mohu potvrdit, že vyšetřovatelé se mnou byli v kontaktu,“ přiznal Bohlin. Žádné další podrobnosti k vyšetřování ale nechtěl říci. Švédské úřady vyšetřují okolnosti, za kterých Ericsson platil své konzultanty a také se snaží zjistit, zda tyto platbami jen nekryjí úplatky.

PRAHA - Analytici Komerční banky ocenili akcie telekomunikační společnosti Český Telecom v ročním horizontu na 408 Kč, což bylo zhruba o čtvrtinu výše nad aktuálním kurzem na veřejném trhu. Telecom proto doporučili investorům nakupovat. Analýzu dnes zveřejnila KB na webových stránkách. Telecom byl po poledni na burze proti středě výše o 2,7 procenta na 334,5 Kč.

Příznivé vyhlídky opřeli bankovní analytici o nedávné převzetí mobilního operátora Eurotel a o nový, agresivnější program firemní restrukturalizace. Oba tyto prvky by měly hodnotu Telecomu zvýšit.

Krok KB přišel několik dní po přehodnocení akcií Telecomu od rakouské Erste Bank na 360 korun z předešlých 320 korun. Erste změnu doprovázela rovněž nákupním doporučením. Z dalších obchodníků radí Wood & Company Telecom „kupovat“ při cílové ceně 382 Kč, Atlantik finanční trh rovněž dlouhodobě poručuje „nákup“ při ocenění 431 Kč na akcii. Hlavním vlastníkem Telecomu je stát, který obnovil privatizační proces letos v lednu. Minulý pokus vlády o prodej v roce 2002 ztroskotal.

NEW YORK - Bývalý ředitel americké telekomunikační společnosti WorldCom Bernie Ebbers, o jehož obvinění z účasti na zločinném spolčení s cílem zfalšovat účetní výkazy firmy jsme psali před dvěma dny, se sám přihlásil vyšetřovatelům Federálního vyšetřovacího úřadu. Ebbers před soudem řekl, že se necítí vinen. Šlo o stejný soud, u kterého se už v úterý přiznal jeho bývalý podřízený, finanční ředitel Scott Sullivan, který je hlavním svědkem svědčícím proti Ebbersovi.

Soudkyně Barbara Jonesová stanovila datum soudního přelíčení na 9. listopadu a uvedla, že Ebbers může zůstat na svobodě, pokud složí kauci deset milionů dolarů (více než čtvrt miliardy korun). Z části bude Ebbers ručit i svým domem, jehož hodnota se pohybuje kolem 2,5 milionu dolarů. Ebbers musel také odevzdat cestovní pas a soud mu nařídil, aby cesty v rámci Spojených států zatím omezil pouze na New York, Washington a Mississippi, kde bydlí.

Americký ministr spravedlnosti John Ashcroft Ebberse v úterý obvinil z více podvodů, které podle něj vedly k tomu, že WorldCom musel ukončit činnost. Firma v roce 2002 kvůli miliardovým podvodům a ztrátě důvěry vyhlásila bankrot, který byl největším podnikovým kolapsem ve Spojených státech. Ebbers je kromě zločinného spolčení obviněn rovněž z podvodu a dalších deliktů. V úterý už se přiznal bývalý finanční ředitel firmy Scott Sullivan, který je nyní ochoten spolupracovat s FBI a svědčit proti svému bývalému šéfovi. WorldCom měl v době bankrotu dluhy kolem 11 miliard dolarů.

Ebbers je ve Spojených státech zatím největší „rybou“, která se v souvislosti s účetními podvody v amerických firmách dostala před soud. Kvůli těmto a podobným podvodům mnoho investorů přišlo o peníze, což zvedlo vlnu žalob. Komise pro cenné papíry v reakci na několik velkých skandálů dokonce zavedla zvláštní zákon, který má opakování takových