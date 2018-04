TELeKONOM: O zbytky KPNQwest se tahají Američané s Evropany...

- Celou nebo alespoň část datové sítě bankrotující společnosti KPNQwest zřejmě budou chtít získat investoři z Evropy i USA. Je mezi nimi většina telekomunikačních společností, které ale musely svůj zájem projevit do včerejšího večera.

Zdroj z KPNQwest agentuře Reuters řekl, že likvidátoři mají zájem na tom, aby prodali celou síť nebo alespoň její podstatnou část. Datová síť KPNQwest je největší v Evropě, prodej se však nebude týkat aktiv, která nizozemská společnost vlastní v zemích střední Evropy, tedy i v Česku.

Aktiva KPNQwest ve střední Evropě mají být prodána odděleně, i když zdroje nehovoří o důvodech, které k rozhodnutí vedly. Ve střední Evropě firma operuje prostřednictvím KPNQwest/GTS, která vznikla převzetím zbankrotované GTS začátkem tohoto roku. Zájem o středoevropská aktiva projevila irská společnost eTel.

Tak jako řada jiných firem z oboru i KPNQwest nakonec nedokázala vyřešit obrovské dluhy, které se jí nahromadily. Firma se totiž pustila do výstavby rozsáhlých sítí, po nasycení trhu však zjistila, že zájem o internetové služby není tak velký, jak si na začátku představovala.

Firma zbankrotovala koncem května a do konce června možná bude odstavena i datová síť. Tu se chystají zavřít věřitelé firmy v případě, že se nepodaří prodat část aktiv, z nichž by mohli být věřitelé částečně uspokojeni. Pozorovatelé ale soudí, že bude dost obtížné prodat celou síť najednou.

"Vzhledem k současnému prostředí je chuť na aktiva KPNQwest obrovská. Zájem vyjádřilo už více než 40 skupin a do dneška mají předložit oficiální nabídky," řekl zdroj. Věřitelé již podle něj rozhodli, že největší prioritu budou mít ti, kteří budou mít zájem o celou síť.

Společnost KPNQwest vznikla v roce 1998 jako společný podnik nizozemské KPN a Qwest Communications International. KPNQwest v Evropě provozuje 25 000 kilometrů dlouhou síť optických kabelů s připojením v 60 evropských velkoměstech a 14 metropolitních sítí. V Česku je zastoupena firmou KPNQwest/GTS, která je největším tuzemským alternativním telekomunikačním operátorem.

PRAHA - Akcionáři telekomunikační firmy Aliatel schválili na valné hromadě loňskou účetní závěrku se ztrátou 495 milionů korun. Akcionáři schválili i zprávu o stavu majetku. Zároveň jmenovali Vladimíra Galoviče druhým jednatelem Aliatelu Slovakia, sdělila včera firma v tiskové zprávě.

Tržby loni vzrostly o 93 procent na 1,22 miliardy korun. Provozní ztráta EBITDA poklesla ze 113 milionů na 43 milionů Kč. Firma loni hospodařila bez cizích zdrojů. Zatímco v roce 2000 tvořily tržby za datové služby 99 procent a tržby z hlasových a internetových služeb jedno procento, v roce 2001 vzrostl podíl tržeb z hlasových služeb na pětinu, datové služby tvořily 78 procent a internetové služby dvě procenta.

Na konci roku 2001 měl Aliatel 366 zaměstnanců proti 262 pracovníkům v roce 2000. Největším vlastníkem je se 40 procenty německá RWE. Zbytek vlastní šest tuzemských elektrorozvodných firem. Další valná hromada bude v září.

HRADEC KRÁLOVÉ - Mobilní operátor RadioMobil včera v Hradci Králové otevřel po Praze a Lounech třetí zákaznické centrum v ČR. Výstavba centra zatím přišla na 440 milionů korun a s jeho postupným vybavováním by měla do roku 2006 dosáhnout jedné miliardy korun. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci RadioMobilu.

Nynější počet asi 150 zaměstnanců centra by se měl do roku 2006 postupně zvýšit na 600. Z nich bude asi 100 lidí pracovat v oddělení informačních technologií a vývoje softwaru, které by mělo poskytovat podporu síti T-Mobile i v zahraničí. S výstavbou dalšího zákaznického centra RadioMobil v nejbližší době nepočítá. Z nynějších asi 2600 zaměstnanců RadioMobilu pracuje asi 900 v zákaznických službách.

Centrum RadioMobil postavil v hradecké lokalitě Aldis za silné podpory města, které do výkupu pozemků a infrastruktury v lokalitě investovalo přes 150 milionů korun. Tyto investice však využijí i další investoři v lokalitě, řekl hradecký primátor Oldřich Vlasák.

PRAHA - Akcionáři Českého Telecomu budou v pátek rozhodovat, jakou firma vyplatí dividendu z loňského šestimiliardového zisku. Nespecifikovanou výplatu navrhl minoritní vlastník 27 procent akcií, konsorcium TelSource. Podle ministra financí Jiřího Rusnoka stát jako 51procentní vlastník nedovolí výplatu velké dividendy a její výše by se mohla pohybovat okolo pěti Kč na akcii. Návrh představenstva na výplatu dividendy má dnes projednat dozorčí rada, uvedl mluvčí Vladan Crha.

Telecom očekává, že pokud akcionáři rozhodnou o výplatě dividendy, bude podobně jako loni stanoven rozhodný den pro její získání zřejmě několik týdnů po konání valné hromady. Firma loni vyplácela historicky první dividendu 7,50 Kč na akcii. Pro letošní rok analytici odhadli její výši kolem deseti korun. Za méně pravděpodobnou pak považují možnost výplaty tzv. superdividendy, která by řešila překapitalizovanost firmy snížením vlastního kapitálu. Ta by se mohla pohybovat kolem 100 až 150 Kč, ale snížila by hodnotu firmy před chystanou privatizací.

Valná hromada by měla rovněž schvalovat jednu či více emisí dluhopisů v rámci dluhopisového programu společnosti. Firma již dříve uvedla, že plánuje vydání registrovaných tříletých dluhopisů v předpokládaném objemu do čtyř miliard korun ke splacení starší emise. Vydání dluhopisů se uskuteční v rámci domácího dluhopisového programu Telecomu s maximálním možným objemem nesplacených cenných papírů za 20 miliard korun a dobou trvání deset let.

Telecomu se loni podle mezinárodního účetnictví snížil zisk o čtyři procenta na 6,07 miliardy korun. Celkové konsolidované výnosy klesly o dvě procenta na 55,9 miliardy Kč. Konsorcium TelSource tvoří společnosti KPN a Swisscom, které chtějí z Telecomu odejít. KPN vlastní samostatně dalších zhruba 6,5 procenta akcií Telecomu.