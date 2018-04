TELeKONOM: O volbu operátora má zájem devět konkurentů Telecomu...

- O zavedení služby volba operátora dosud projevilo zájem devět konkurentů Českého Telecomu.uvedl na dnešním setkání s novináři viceprezident Telecomu pro velkoprodej Pavel Jiroušek.

Od začátku července tak službu, umožňující zákazníkům Telecomu volání pomocí čtyř- či pětimístné předvolby přes síť konkurence, nabídnou po potřebném otestování pravděpodobně jen Aliatel a Contactel. Tele2 plánuje její spuštění zřejmě na srpen. Jako první podepsala s Telecomem propojovací dohodu společnost Tele2. Podle marketingového ředitele Lukáše Kubína však není zatím možné říci, od kdy bude firma službu nabízet zákazníkům, protože zůstávají nedořešeny některé otázky s Telecomem a firmu čeká testování v propojovacích bodech.

"Pravděpodobně to nebude v červenci," uvedl. Mezi dalšími zájemci, se kterými Telecom jedná, jsou KPNQwest/GTS, eTel, British Telecom a Czech On Line. Zájem projevily i společnosti Pragonet a Kiwwi. Podle Jirouška umožní Telecom volbu operátora na všechny typy volání kromě internetu. O internetu by se měli operátoři dohodnout do konce července. Zákazníci budou moci volat meziměsto, do zahraničí či do mobilních sítí. U místních hovorů, které tvoří zhruba třetinu provozu, velké využití nepředpokládá kvůli vysokým nákladům alternativních operátorů.

Operátoři budou Telecomu za každou minutu hovoru platit vedle běžných propojovacích poplatků šest haléřů na pokrytí nákladů se zaváděním služby. Firma původně požadovala 28 haléřů, ale ČTÚ nakonec poplatek zredukoval. Podle Telecomu tak bude firma na službu doplácet. "Budeme podnikat takové kroky, aby došlo k přehodnocení propočtu," uvedl Jirouška.

Zákazníci, kteří chtějí využívat volbu operátora, budou muset vedle stávající smlouvy s Českým Telecomem, uzavřít i dohodu s alternativním operátorem. Tomu budou platit za uskutečněné hovory přes jeho síť. Telecom si bude účtovat měsíční paušál a hovorné ve své síti. Odborníci odhadují, že konkurence Telecomu by do konce roku mohla získat zhruba desetinu trhu hlasových služeb. Úplnou liberalizaci telekomunikačního prostředí očekávají až se zpřístupněním lokálního vedení Telecomu, které má zajistit připravovaný nový telekomunikační zákon.

Předvolby operátorů pro službu volba operátora ------------------------------------------------------------- 1002 Tele2 1010 eTel 1011 British Telecom 1012 Aliatel 1020 Czech On Line 1022 Český Telecom 1023 KPNQest/GTS 1036 Pragonet 1042 RadioMobil 1050 GlobalTel 1055 Contactel BRATISLAVA - Slovensko není málo rozvinutým trhem mobilní komunikace, ačkoli ve srovnání s Českou republikou zaostává zhruba o jeden rok. Mobilní penetrace bude v zemi nadále růst a koncem letošního roku by se mohla přiblížit k 60 procentům. V růstu bude pokračovat i příští rok a postupně se vyrovná penetraci v zemích západní Evropy, shodují se nejvyšší představitelé dvou mobilních operátorů na Slovensku, společností EuroTel a Orange.

"Slovensko určitě není málo vyvinutým mobilním trhem," míní generální ředitel slovenského operátora EuroTel Robert Chvátal. Penetrace v současnosti dosahuje kolem 45 procent, do konce letošního roku by se mohla zvýšit zhruba na 60 procent a pokračovat v růstu i příští rok, uvedl.

"Nevidím žádný důvod, aby penetrace na Slovensku během dvou let nedosáhla úrovně běžné v západních Evropě, tedy kolem 75 procent," řekl pro šéf EuroTelu. Před létem bude podíl uživatelů mobilních telefonů na počtu obyvatelstva kolem 47 až 48 procent, od září do prosince vzroste přes 50 procent a na konci roku se možná přiblíží k 60 procentům, soudí generální ředitel Orange Slovensko Pavol Lančarič. Koncem příštího roku by měla být něco pod úrovní západní Evropy, dodal.

"Bude to záviset od toho, jak se bude vyvíjet makroekonomická, mikroekonomická situace i příjmy obyvatelstva," řekl Lančarič. Oba představitelé se shodli, že slovenský i český trh se podobají, český je však "trochu vpředu". Jsou podobné i ve schopnosti inovovat a používat nové technologie, míní Chvátal, který ještě nedávno působil jako marketingový ředitel českého RadioMobilu.

Vyšší penetrace v ČR podle nich není ovlivněna třemi mobilními operátory, kteří tam poskytují služby, zatímco na Slovenskou jsou to pouze dva. "Není to dáno tím, že v České republice jsou tři mobilní operátoři, ale spíše větší kupní sílou," řekl Chvátal s tím, že Slovensko je příliš malý trh. "Je lepší mít dva silné operátory, než mít tři chudáky," uvedl.

"V ČR, navzdory tomu, že tam působí tři operátoři, je více obyvatel a větší potenciál trhu než na dva slovenské mobilní operátory," dodal Lančarič a zároveň upozornil na vyšší výnos na uživatele v ČR. "Češi jsou schopni utratit více za mobilní služby," připomenul. Zvyšující se počet uživatelů mobilních telefonů na Slovensku ovlivnila také cenová politika slovenského telekomu. Po výrazném zvýšení cen v uplynulých letech se část Slováků rozhodla pevnou linku odhlásit a raději si pořídili mobil.

PRAHA - Český Telecom vydá 15. července dluhopisy v celkovém objemu tři miliardy korun a splatností v roce 2005. Podmínky 4,55procentní emise byly zafixovány v pátek. Emisní kurs je 99,91 procenta, sdělila Česká spořitelna, která je vedoucím spolumanažerem emise spolu s ČSOB.

Telecom podle spořitelny využívá příznivých tržních podmínek k výhodnému refinancování dluhového portfolia. Dluhopisy budou kótovány na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha. Dluhopisový program v maximálním možném objemu 20 miliard korun schválila červnová valná hromada Telecomu. První emise má být použita na refinancování předčasně splacené sedmimiliardové emise z února tohoto roku.

Celková úvěrová zatíženost Telecomu se pohybuje pod 20 procenty a patří k nejnižším v sektoru. To je podle odborníků jednou z hlavních výhod firmy před plánovaným prodejem. Stát prodává svých 51 procent akcií spolu s 27procentním podílem konsorcia TelSource. Zájemci vedení Deutsche Bank a CVC Capital Partners by měli na výzvu vlády předložit do 19. července zvýšené nabídky.

BRATISLAVA - Slovenský telekomunikační úřad (TÚ SR) v pátek vydal licence na zřízení a provozování sítě UMTS dvěma mobilním operátorům v zemi, společnostem Orange a EuroTel. S dalším žadatelem o licenci, firmou Profinet.sk pokračuje licenční řízení, sdělil mluvčí úřadu Roman Vavro.

"Držitelé licencí jsou povinni začít poskytovat služby podle podmínek licence nejpozději do 30 měsíců ode dne uvolnění frekvencí uvedených v licenci. Držitelé licencí mají exkluzivní právo využívání frekvencí v přiděleném pásmu," dodal Vavro.

Cenu za UMTS licenci musí operátoři uhradit ve dvou splátkách; do 30 dnů od nabytí právoplatnosti licence musí zaplatit 500 milionů korun a druhou splátku ve výši 999 milionů Sk mají uhradit do 2. prosince. Orange a EuroTel získaly licence na 20 let ode dne jejich právoplatnosti a o jejich prodloužení mohou požádat 60 dnů před skončením jejich platnosti. Začátek provozu sítě UMTS na Slovensku se předpokládá ve druhé polovině roku 2004.