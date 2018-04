TELeKONOM: O vánocích se mnoho mobilů neprodá...

– Průmysloví a ekonomičtí anylitici se shodují na tom, že letos nelze v předvánočním čase očekávat takový boom prodeje mobilních telefonů, jako v letech předchozích a především vloni. Lidé již za elektroniku tolik neutrácejí a hlavně – sedmdesát procent Evropanů již mobilní telefon má.

“Někteří lidé si možná k vánocům koupí nový mobil a svůj starý vyhodí, ale těch bude málo. Mobil jako dárek již tolik lidí jako loni nedostane, skoro všichni už ho totiž mají,” říká Hugh Brogan, výkonný ředitel firmy Sendo.

“Vánoce opět přinesou jisté oživení trhu s telefony, ale přesto jsme i my naše původní odhady upravili směrem dolů,” přiznává Thijs Linthorst, marketingový ředitel oborů mobilních telefonů ve společnosti Philips.

Výrobci teď musí doufat, že si lidé začnou pořizovat nové mobily, které jim umožní využívat nové služby a technologie. Zatím však nejsou novinky natolik zajímavé a široce rozšířené, aby zaujaly široký okruh zákazníků. Proto se nejspíš letos předvánoční mobilní horečka konat nebude, a tak je nejisté, zda se skutečně v roce 2001 prodá 400 milionů mobilů, jak tvrdí odhady výrobců a odborníků.

BERLÍN - Společnosti Ericsson a Sony jsou ve finální fázi rozhovorů o fúzi svých divizí mobilních telefonů a dohoda by mohla být podepsána již v pondělí. Obě společnosti již pouze třídí závěrečné detaily. "Pracujeme na této dohodě již od května a je zde hodně detailů k dokončení, jako značka, technické aspekty, zaměstnanci, logistika atd.," dodal nejmenovaný zdroj.

Představitelé Ericssonu se odmítli k podpisu dohody vyjádřit. Nová mobilní společnost by se měla jmenovat Sony Ericsson Mobile Communications a první telefon by měla vyrobit v polovině příštího roku, uvedla agentura Reuters.

PRAHA - Do informačních a komunikačních technologií se loni v České republice investovalo 12,5 procenta z hrubých investic. Samotný objem investic se v porovnání s 29,8 miliardy korun v roce 1999 zvýšil na loňských 35,9 miliardy korun. V sektoru ICT investovaly společnosti nejvíce právě do telekomunikací - 83 procent. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Podíl investic do ICT loni vzrostl poté, co ve třech předchozích letech klesal. V roce 1997 směřovalo do sektoru ICT 13,5 procenta investic. V roce 1998 se podíl snížil na 13,3 procenta a v roce 1999 na 11,2 procenta. Čísla klesala jak u tuzemských podniků, tak u společností se zahraniční kapitálovou účastí. Loňský opětovný růst způsobily firmy ze zahraničí. Ty v ČR investovaly do ICT 5,2 procenta z celkových investic, zatímco podíl českých investic z 7,6 procenta v roce 1999 dále klesl na loňských 7,4 procenta.

PRAHA – Rozhovory o případné koupi společnosti Samba Digital Media oficiálně potvrdil tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha. Jednání však zatím nevyústila v žádný závěr. Zástupci Samba Digital Media odmítli rozhovory s Českým Telecomem komentovat.

"Samba není jedinou firmou, se kterou jsme v jednání. Je součástí naší strategie informovat se o možných akvizicích, které by přispěly k našemu cíli – stát se dominantním poskytovatelem internetových a e-business služeb v České republice," dodal Crha.

Český Telecom nedávno investoval do poskytovatele aplikačních služeb asp1000 a již dříve založil pod novou značkou Imaginet odštěpný závod, který má sám poskytovat komplexní služby v oblasti e-commerce a netradičního podnikání.