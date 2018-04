TELeKONOM: O Telecom se zajímá mocný finančník Kellner...

PRAHA - Ministr informatiky Vladimír Mlynář se v pátek sešel s majitelem finanční skupiny PPF Petrem Kellnerem. Jak včera napsala Mladá fronta Dnes, řešili spolu privatizaci Českého Telecomu. Tuto informaci deníku potvrdil mluvčí PPF Ivan Lackovič. "Schůzka měla ryze informativní charakter a týkala se privatizace Telecomu," řekl Lackovič.

Jako informativní charakterizovala schůzku i ministrova mluvčí Klára Volná. "Pan ministr se s panem Kellnerem sešel tak, jako se schází a o Telecomu mluví s mnoha lidmi, je to jeho práce," řekla. Doplnila, že ministr se snažil vysvětlit současnou situaci a případná úskalí privatizace Telecomu.

Podle listu setkání sjednal Mlynářův přítel a lobbista Jan Dobrovský. PPF ovládá v tuzemsku například Českou pojišťovnu nebo TV Nova. Podle informací tisku z minulého týdne má zájem i o vstup do Telecomu.

Vláda chce prodat Telecom do roku 2005. Zájem o jeho koupi projevil také ředitel Eurotelu Terrence Valeski. Zájem mají i britská finanční skupina CVC Equity Partners a švýcarský SwissCom. Ten je spolu s firmou KPN členem konsorcia TelSource, které drží v Telecomu 27 procent a tento podíl nabízí k prodeji.

Ministr Mlynář letos v červenci řekl, že neexistuje žádný zájemce o Telecom, ale pokud by se našel, je podle něj vláda připravena k pružné reakci. Ministerstvo financí, které má privatizaci na starost, oficiálně žádné zájemce neregistruje, tlumočil deník vyjádření mluvčího MF Marka Zemana.

PRAHA - Český telekomunikační úřad by měl podepsat dohodu se společnostmi Eurotel a T-Mobile o změně podmínek licencí na mobilní sítě UMTS pravděpodobně do 14 dnů, tedy v závěru listopadu. Mělo by se tak stát nejpozději do doby, kdy se bude v Poslanecké sněmovně konat druhé čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok, sdělila mluvčí ministerstva informatiky Klára Volná.

Dohoda měla být podepsána již tento týden, ale transakci podle nejmenovaného zdroje zdrželo vypořádání staré žaloby, kterou podala společnost T-Mobile. Operátor žalobu podal, protože licence podle něj obsahuje povinnosti nad rámec telekomunikačního zákona. Stažení žaloby je jednou z podmínek pro uzavření dohody.

Návrh dohody počítá s tím, že operátoři zaplatí zbylých zhruba 4,4 miliardy Kč za licence již v příštím roce místo splátek po dobu následujících osmi let. Za to získají roční odklad termínu pro spuštění služby do ledna 2006. Za licence by měli operátoři zaplatit ve dvou přibližně stejně velkých splátkách v dubnu a srpnu příštího roku.

Operátoři licence na provoz mobilních sítí třetí generace získali v roce 2001. Eurotel má za licenci zaplatit 3,54 miliardy Kč a T-Mobile 3,81 miliardy korun. Po miliardě firmy zaplatily první rok a zbytek měly splácet po dobu deseti let vždy v polovině prosince. Předčasným splacením licencí chce stát posílit příjmovou stránku rozpočtu v příštím roce.

Obě firmy měly podle podmínek licence začít UMTS nabízet na 90 procentech území Prahy nejpozději v lednu 2005, změna licenčních podmínek by jim měla umožnit roční odklad. Operátoři však připomínají, že jde o krajní termíny, které jim nebrání službu spustit dříve podle situace na trhu.

FRANKFURT - Německá státem vlastněná rozvojová banka KfW koupila od německé vlády menšinové podíly v Deutsche Telekomu a Deutsche Post. KfW uvedla, že obě transakce dokončila v pondělí a za podíly zaplatila celkem 5,5 miliardy eur.

Německá vláda tak v pondělí prodala 4,7 procenta telekomu a 30 procent poštovní společnosti. Podíly představují 199 milionů akcií Deutsche Telekomu a 334 milionů akcií Deutsche Post. KfW ve zprávě připomíná, že cena podílů byla nižší než tržní cena.

Akcie Deutsche Telekomu dnes dopoledne oslabily o 0,3 procenta na 13,30 eura. Emise Deutsche Post se vedle toho držela beze změny na 16,30 eura. Index DAX tou dobou klesl o 0,9 procenta.

KfW nyní vlastní 16,7 procenta v telekomu a 48,3 procenta pošty. Na německém ministerstvu financí nebyl k zastižení nikdo, kdo by se k transakcím vyjádřil, napsala agentura Reuters. KfW dodala, že v rámci dohody dostane od kabinetu podřízený úvěr 500 milionů eur, jehož podmínky splácení budou tržní.

PRAHA - Dosavadní obchodní ředitel české pobočky TeliaSonera IC Karel Šotkovský povede celé tuzemské zastoupení a zároveň byl zvolen předsedou představenstva. Ve funkci nahradí Tomáše Křešťáka, který odchází do společnosti Intercom Systems, uvedla firma v tiskové zprávě.

Šotkovský (31) by měl zajistit vyšší efektivitu pobočky a přiblížit úroveň služeb v České republice v oblasti rychlého připojení k internetu k podmínkám ve Švédsku, odkud pochází mateřská firma.

TeliaSonera International Carrier poskytuje velkoobchodně internetové služby, mezinárodní přenosovou kapacitu a hlasové služby provozovatelům pevných i mobilních telekomunikačních sítí. Skupina provozuje a vlastní optickou síť Viking.

TOKIO - Zisk japonské společnosti Nippon Telegraph and Telephone (NTT), která je podle tržeb největší telekomunikační skupinou na světě, se v prvním finančním pololetí zvýšil téměř na dvanáctinásobek. Oznámila to firma s tím, že se jí podařilo snížit náklady a vyhnout se velkým ztrátám v zahraničí.

Čistý zisk stoupl v pololetí končícím v září na 383,57 miliardy jenů (3,5 miliardy dolarů) z 33,16 miliardy ve stejném loňském období. Firma dnes rovněž zvýšila odhad celoročního zisku o 28 procent na 582 miliard jenů, což je více než dvojnásobek ve srovnání s předchozím rokem.

Společnost NTT a její mobilní divize NTT DoCoMo se kvůli nasycenému domácímu trhu před několika lety obrátily do ciziny a zakoupily podíly v několika zahraničních operátorech, včetně firmy AT&T Wireless Services. Tato strategie však měla negativní důsledky, protože pokles cen akcií telekomunikačních firem loni způsobil NTT vysoké ztráty.

Firma hodlá v letošním roce propustit 3900 zaměstnanců, tedy zhruba 1,9 procenta celkové pracovní síly poté, co v loňském roce přesunula zhruba 100 000 pracovníků na hůře placená místa v dceřiných společnostech.

Firma se nyní spoléhá na to, že motorem jejího růstu se stane vysokorychlostní připojeník internetu prostřednictvím sítí z optických vláken. Poptávka po takovémto připojení je však slabá kvůli popularitě pomalejších ale levnějších služeb ADSL, které využívají existující telefonní síť, napsala agentura Reuters.