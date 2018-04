TELeKONOM: O Telecom se asi uchází dánská TDC...

KODAŇ/PRAHA - Dánská telekomunikační společnost TDC se zatím odmítá vyjádřit k informacím, podle nichž se bude ucházet o privatizaci státního podílu v Českém Telecomu. "Ke spekulacím se nevyjadřujeme, podnikatelskými příležitostmi v České republice se ale neustále zabýváme," řekl agentuře Reuters mluvčí TDC Kim Schaumann.

Informaci o vstupu TDC do soutěže o většinový podíl v Českém Telecomu přinesl včera deník Mladá fronta Dnes, který se odvolával na dva zdroje blízké jednání o prodeji. Podle těchto informací TDC spojila síly s německým finančním ústavem Deutsche Bank, protože předchozí partner banky, německá společnost Deutsche Telekom, již zájem o privatizaci ztratil.

Právě konsorcium společností TDC a Deutsche Bank už loni získalo většinový podíl v Českých radiokomunikacích, což znamená, že šance na úspěch tentokrát nemusejí být v případě privatizace Českého Telecomu příliš vysoké. Proti snaze dánské společnosti a Deutsche Bank by totiž mohl zakročit antimonopolní úřad.

Podle mluvčí Fondu národního majetku Jany Víškové podali závaznou nabídku na koupi majoritního podílu v Českém Telecomu tři zájemci, původně se však o koupi majority v Telecomu zajímalo osm potenciálních kupců. Jména uchazečů oficiálně nejsou známa, vláda by o prodeji měla jednat 10. dubna. Za 51,1 procenta akcií telekomu vláda požaduje minimálně 80 miliard korun, zatímco odborníci současnou cenu odhadují na 60 až 65 miliard korun.

PRAHA - Tuzemští mobilní operátoři loni dohromady zvýšili tržby o 19 procent přibližně na 56 miliard korun. Počet zákazníků Eurotelu, RadioMobilu a Českého Mobilu se přitom zvýšil o 60 procent na 6,95 milionu klientů. Vyplývá to ze sdělení všech tří firem.

Zatímco společnosti Eurotel a RadioMobil v loňském roce vykázaly růst zisku, nejmladší Český Mobil se zatím stále potýkal se ztrátou, i když se mu jí podařilo snížit zhruba na 1,5 miliardy z 3,9 miliardy korun. Eurotelu se loni zvýšil profit o 26,4 procenta na 6,1 miliardy korun, RadioMobilu vzrostl o 48 procent na 2,5 miliardy korun.

Tržby vzrostly nejvíce Českému Mobilu, a to na 4,8 miliardy z 815 milionů Kč. RadioMobil zvýšil tržby o 19 procent na 21,1 miliardy Kč a Eurotelu rostly výnosy o 6,2 procenta na 30,1 miliardy korun.

Eurotel loni zvýšil počet klientů na 3,238 milionu z 2,171 milionu lidí. Druhý v pořadí RadioMobil, který provozuje síť Paegas, loni získal 985 000 zákazníků a na konci roku měl 2,85 milionu klientů. Český Mobil měl v prosinci 2001 celkem 858 400 klientů, tedy o 184 procent více než na začátku roku.

Podle analytika Wood&Company Jana Slabého se letošní růst tržeb mobilních firem výrazně zpomalí a bude se pohybovat v řádu jednotek procent. "Důvody pro zpomalení jsou zejména pokles v růstu počtu zákazníků a naplno se projeví snížení propojovacích poplatků z pevné na mobilní síť," vysvětlil. Zisky firem by si i v letošním roce měly zachovat vyšší dynamiku růstu než tržby.

AMSTERDAM - Provozní ztráta nizozemské společnosti United Pan-Europe Communications (UPC), která je podle počtu zákazníků největším kabelovým operátorem v Evropě, klesla podle neauditovaných údajů na 162 milionů eur z předchozích 363 milionů. Oznámila to včera firma a dodala, že její tržby stouply na 1,379 miliardy eur z jedné miliardy v roce 2000.

Provozní ztráta tak byla nižší, než očekávali analytici, kteří ji podle průzkumu agentury Reuters odhadovali na 185 až 195 milionů eur. Auditované výsledky zveřejní společnost během dvou týdnů. Hluboce zadlužená firma se v současnosti snaží přeměnit 7,5 miliardy eur v dluhopisech a preferenčních akciích na majetkové podíly. Tento krok by sice snížil hodnotu podílů současných akcionářů o zhruba 90 procent, umožnil by však také obnovení životaschopnosti společnosti, napsala agentura Reuters.

Společnost je se zhruba 370 000 zákazníky největším poskytovatelem kabelové televize rovněž v ČR. Do skupiny UPC ČR patří firmy Kabel Net a Dattelkabel.

JIHLAVA - Statisícové částky ročně by měl ušetřit krajský úřad Vysočina, který si jako jediný z krajů vybral operátory hlasových a datových služeb. Zakázka formou výzvy více zájemcům byla vypsána pro nové sídlo kraje, ústředna by měla být zapojena do 10. dubna. "Hlasové služby bude kraji zabezpečovat Aliatel a.s. Praha a datové M-soft spol. s r.o. Jihlava," řekl po jednání rady kraje hejtman František Dohnal.

Členové výběrové komise zjistili, že v nabízených technických podmínkách byly mezi jednotlivými firmami minimální rozdíly, proto se nakonec hlavním kritériem stala cena poskytovaných služeb. "U hlasových operátorů byl rozdíl asi 400 000 korun a bezkonkurenčně nejdražší služby nabídl Český Telecom," uvedl hejtman.

Také v datových službách musela rozhodnout cena. Rozdíl za poskytování služeb byl tentokrát 1,1 milionu korun. Telecom skončil tentokrát na druhém místě, dodal. Úspora, alespoň v kalkulovaných nákladech, vypadá podle něj zajímavě, skutečnost bude vyhodnocena po roce provozu.