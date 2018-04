TELeKONOM: O prodeji Telecomu rozhodne především cena...

- Hlavním kritériem pro prodej majoritního podílu v Českém Telecomu bude výše nabídnuté ceny. Včera to řekl premiér Miloš Zeman. Nechtěl však spekulovat, jaké navýšení ceny vláda očekává ve druhém kole tendru od dvou zájemců, kteří zůstali ve hře o koupi státního podílu. V prvním kole zájemci nabídli pěti až desetiprocentní prémii nad tržní cenu akcií.

O prodeji 51procentního podílu státu v Telecomu vláda jedná s konsorciem Deutsche Bank, TDC a Blackstone Group a konsorciem Swisscomu s CVS Capital Partners a Spectrum Equity Partners. Oba uchazeči musí předložit nové závazné nabídky do 26. dubna, přičemž vláda se jimi bude zabývat na svém zasedání 29. dubna.

Ministr financí Jiří Rusnok před týdnem řekl, že očekává vyšší prémii, než zájemci o koupi nabídli v prvním kole. Tržní kapitalizace Telecomu je zhruba 108 miliard Kč, cena 51 procent státu plus desetiprocentní prémie by pak vycházela na zhruba 60 miliard korun.

Vláda preferuje prodej 51 procent státu i 27 procent akcií strategického partnera TelSource. Nadále trvá podmínka nabídky podané finančními investory spolu s telekomunikačními firmami. Kupní cena má být zaplacena jednorázově proti převodu akcií a nabízející bude muset dopředu prokázat, že prostředky disponuje.

STOCKHOLM - Největší světový výrobce mobilních sítí Telefon AB LM Ericsson se v prvním čtvrtletí ocitl v červených číslech a ztrátu očekává i za celý letošní rok. Důvodem je nízká poptávka v telekomunikacích, kde zákazníci kvůli vysokým dluhům a útlumu světové ekonomiky omezili investiční výdaje. Letos chce švédská firma proto propustit 10 000 zaměstnanců a stejný počet i v příštím roce. Prohlásil to včera generální ředitel společnosti Kurt Hellstrom.

Ztráta společnosti před zdaněním se v prvním čtvrtletí vyšplhala na 5,4 miliardy švédských korun (522,8 milionů USD), zatímco trh počítal se ztrátou pouze 4,9 miliardy SEK. Provozní ztráta činila 4,4 miliardy SEK. V období leden až březen 2001 společnost hospodařila s provozním ziskem 1,3 miliardy SEK. Tržby se ve sledovaném období snížily meziročně o 26 procent na 37 miliard korun. Objednávky za první tři měsíce roku klesly o 40 procent.

Ericsson dodal, že dva největší akcionáři skupiny, Investor a Industrivarden, kteří dohromady vlastní 67 procent akcií, podpořili emisi nových akcií v hodnotě 30 miliard korun (2,91 miliardy USD) s právem stávajících akcionářů na jejich koupi za nižší cenu. K emisi by mělo dojít do konce třetího čtvrtletí.

Společnost počítá s tím, že do černých čísel se vrátí až v roce 2003. "S revidovaným výhledem vývoje na trhu, který jsme nedávno vypracovali, očekáváme ztrátu bez zahrnutí restrukturalizačních nákladů a neprovozních položek i v tomto roce. Se snižováním nákladů se naše aktivity vrátí k zisku v roce 2003," uvádí se ve včerejším prohlášení.

Loni Ericsson propustil 22 000 zaměstnanců, tedy asi pět procent celkové pracovní síly, a při výrobě telefonů spojil své síly s japonskou Sony. Díky tomuto kroku má firma ušetřit 38 miliard SEK ročně. Letos chce firma snížit náklady o dalších 10 miliard korun a o stejnou částku i v příštím roce, napsala agentura Reuters.

PLZEŇ - Vláda včera jmenovala Český Telecom národním operátorem, jehož úkolem bude poskytovat státní správě přednostně služby v případě krizových situací nebo výjimečných událostí. Na tiskové konferenci to dnes řekl mluvčí vlády Libor Rouček.

Jmenování Telecomu umožní firmě účastnit se jednání krizových výborů, které připravují koncepce krizového řízení v telekomunikacích. Výčet služeb, které bude státu národní operátor poskytovat, však pro jednotlivé typy krizových situací stanoví až krizové výbory.

V případě krizové situace musí národní operátor poskytnout služby orgánům veřejné správy, podílet se na obnově telekomunikační infrastruktury a rozšiřovat služby pro krizové řízení. Pro jeho potřeby má oprávnění omezit provoz telekomunikací a přidělovat kmitočty či telefonní čísla.

Rouček vysvětlil, že Telecom má pro úlohu národního operátora technické předpoklady a povolení od Národního bezpečnostního úřadu. Zároveň je dodavatelem pro ozbrojené bezpečnostní síly a integrovaný záchranný systém. Navíc drží dominantní postavení na trhu. V zemích EU je národním operátorem většinou dominantní operátor na trhu.

LONDÝN - Majitelé mobilních telefonů na celém světě poslali za první čtvrtletí 75 miliard krátkých textových zpráv. Oznámila to Mobile Data Association. Podle jejích dat je to zvýšení o polovinu proti stejnému období loni. Asociace předpokládá, že do konce roku odešlou lidé 360 miliard "esemesek". Loni to bylo 250 miliard zpráv, které cestují z displeje jednoho mobilního telefonu na druhý.

V ČR loni uživatelé mobilních telefonů odeslali kolem tří miliard SMS. Mobilní telefonní společnosti předpokládají, že v budoucnu si lidé oblíbí možnost posílat krátké zprávy i s obrázky. Právě tímto směrem tedy směřují nemalé investice a výzkum.