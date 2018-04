TELeKONOM: O málo levnější internet...

PRAHA - Český Telecom se po několika týdnech jednání s poskytovateli služeb internetu (ISP) rozhodl mírně snížit ceny za volání na internet ve špičce. Cena jedné minuty se

snižuje na 1,24 Kč z původní 1,30 Kč pro prvních deset minut volání a na 0,60 Kč za každou další minutu (původně 0,65 Kč). Český Telecom o tom včera informoval na svých internetových stránkách s tím, že jde o cenu za použití sítě Českého Telecomu v rámci nových tarifů Internet Plus, které firma zavádí od letošního 1. října.

V rámci nových tarifů bude firma odděleně účtovat cenu za využití své sítě, ceny účtované jednotlivými poskytovateli internetu i ceny alternativních operátorů za využití jejich sítí. Dosud Telecom za připojení k internetu účtuje jednu cenu, z níž platí propojovací poplatky jiným operátorům a provize poskytovatelům internetu (ISP).

K této nové ceně Českého Telecomu budou ISP volitelně přidávat cenu za svoje služby. Podle Telecomu by tak ISP nyní měli co nejdříve stanovit individuální cenu za své služby.

Zároveň jim Telecom předkládá nové smluvní dokumenty. Vedle programu Internet Plus budou moci zákazníci i nadále využívat současný program Internet 2002.

VARŠAVA - Polský konglomerát Elektrim, který poskytuje služby v oblastech od energie po telekomunikace, včera zrušil plánovanou restrukturalizaci dluhu, která měla zabezpečit

jeho přežití. K tomuto kroku ho vedly obavy z toho, že by nebyl schopen dostát všem platbám včas. Společnost zároveň pohrozila, že bude nucena vyhlásit bankrot, pokud majitelé obligací odmítnou obnovit rozhovory o restrukturalizaci.

Plán na restrukturalizaci dluhu prostřednictvím nových obligací představila firma v červenci. "Odstoupení od této dohody znamená pro nás dva možné scénáře. Buď sjednáme novou dohodu, nebo, pokud akcionáři odmítnout obnovit jednání, budeme zvažovat vyhlášení bankrotu," řekl na tiskové konferenci generální ředitel Elektrimu Maciej Radziwill.

Elektrim odstoupil od dohody kvůli problémům s prodejem klíčového jmění, protože firma za současných tržních podmínek není s to dostát svým závazkům včas. Elektrim plánoval emisi nových obligací a klíčový akcionář firmy, BRE Bank, měl koupit 100 milionů eur v nových obligacích od věřitelů. Obligace měly být jištěny 49procentním podílem Elektrimu ve společnosti Elektrim Telekomunikacja (ET). Ta je společným podnikem Elektrimu a Vivendi Universal a ovládá největšího mobilního operátora ve východní Evropě PTC. Minulý měsíc však Elektrim oznámil, že se mu nepodařilo dosáhnout dohody s bankou BRE o prodeji svého podílu v ET. Elektrim chtěl také prodat podíly v energetické skupině PAK a provozovateli kabelové televize Aster City, pokles na akciovém

trhu však výrazně snížil hodnotu jeho jmění.

Společnost se dostala do problémů koncem minulého roku, když nesplatila emisi konvertibilních obligací v hodnotě téměř půl miliardy eur. Tržní hodnota Elektrimu pak klesla na 50 milionů dolarů. Před dvěma lety, tedy v době telekomunikačního rozkvětu v

Evropě, dosahovala tržní kapitalizace firmy 1,5 miliardy dolarů, napsala agentura Reuters.

LONDÝN - Britský mobilní gigant Vodafone se chystá předložit nabídku na převzetí celého francouzského mobilního operátora SFR, kontrolovaného nyní skupinou Vivendi

Universal. Napsal to včera britský list Financial Times. Britská společnost již drží v SFR 32 procent akcií, z toho 20 procent přímo a 15 procent přes podíl ve společnosti Cegetel, 80procentního vlastníka SFR. Vivendi má v Cegetelu 44 procent.

Podle listu se dá čekat předložení oficiální nabídky do konce září. Vodafone čeká na vypršení dohody mezi akcionáři Cegetelu, mezi nimiž je dále britská BT s 26 procenty a americká SBC Communications s 15 procenty. Tato smlouva brání každému akcionáři

prodat svůj podíl, pokud k tomu nesvolí všichni ostatní investoři, a její platnost vyprší 23. září.

SFR je druhá největší francouzská mobilní firma s podílem 34,4 procenta trhu. Francie je jediný velký evropský trh, kde Vodafone nemá na významném mobilním operátorovi kontrolní podíl. Analytici odhadují hodnotu nabídky kolem 12,5 miliardy dolarů. Vodafone má nyní přístup k nevyužité úvěrové lince v sumě 10,65 miliardy USD.

OLOMOUC/PRAHA - Nadcházející přečíslování telefonních stanic, po kterém se podstatně sníží počet telefonních obvodů umožňujících volání za levnější místní tarif, by nemělo mít za následek výrazný pokles tržeb této největší tuzemské telekomunikační společnosti. Včera to řekl Vlastimil Sršeň z tiskového odboru Českého Telecomu.

Po přečíslování se sníží počet telefonních obvodů, v rámci kterých lze volat za levnější místní tarif, z nynějších 159 na 14 oblastí. Objem meziměstských hovorů poté podle odhadů vedení firmy klesne o zhruba jednu třetinu a průměrná útrata klientů Českého Telecomu za meziměstské hovory se sníží o 20 procent. "Předpokládáme, že snížení tržeb, způsobené třetinovým úbytkem meziměstských volání, bude kompenzovat vyšší objem místních telefonických hovorů. Podobné zkušenosti mají zahraniční telekomunikační společnosti," uvedl Sršeň.

K přečíslování všech pevných i mobilních telefonů do jednotného devítimístného formátu dojde 22. září ráno. Změnu čísel nařídil Český telekomunikační úřad kvůli sladění čísel s EU a uvolnění číselných řad, které dosud blokoval Český Telecom, pro ostatní operátory.

Přečíslování se dotkne všech zhruba 3,8 milionu telefonních stanic s výjimkou těch, která začínají číslem 1, a také 7,5 milionu mobilních telefonů. Nová čísla budou jednotně devítimístná a budou obsahovat i předvolbu pro daný telefonní obvod. Tu bude nově nutno vytočit i pro volání v rámci obvodu. Čísla, včetně čísel mobilních telefonů, nebudou na prvním místě obsahovat nulu. U mobilních telefonů bude jedinou změnou právě

volání bez nuly na začátku.

O změně telefonních čísel Český Telecom informuje na internetové adrese www.telecom.cz/precislovani a na bezplatné lince 0800/111 111. Informace o nových číslech podává na placené lince 14 111.