TELeKONOM: O kupci Českého Telecomu bude jasno v květnu...

PRAHA - V květnu příštího roku by mohl být znám nový majoritní vlastník Českého Telecomu. Včera to prohlásila náměstkyně ministra dopravy a spojů Marcela Gürlichová. Ministr financí Jiří Rusnok měl kupce Telecomu oznámit do konce října, ale proces se zdržel kvůli jednání Telecomu o koupi 49 procent v Eurotelu. V polovině listopadu by měla vláda jednat o posunutí termínu.

"Termínů už bylo několik, ale snad do konce května by to mohlo být. Toto je můj osobní názor," uvedla Gürlichová. Ta považuje za vhodné, aby koupi uskutečnili dohromady

investor z telekomunikačního sektoru a finanční partner, který bude mít dostatek prostředků. Telekomunikační firmy totiž v současnosti trpí nedostatkem financí. Zapojení finančních

investorů chce vládě navrhnout ministerstvo financí.

Pro budoucího majitele Telecomu bude podle Gürlichové důležité mít v Eurotelu manažerskou kontrolu, kterou Telecom (přes vlastnictví 51procentního podílu) nemá a získal by ji až koupí zbylého podílu. Telecom se nyní snaží snížit v červenci dohodnutou cenu za 49 procent Eurotelu z 1,475 miliónu USD. Firma měla konsorciu Atlantic West, které tvoří firmy Verizon a AT&T, navrhnout novou cenu okolo 1,1 miliardy dolarů.

Stát by měl v jednom balíku nabízet nejen svých 51 procent akcií, ale i 27procentní podíl strategického partnera TelSource, kterého tvoří KPN a Swisscom. Pokud nebude o tak velký podíl zájem, stát ho sníží na minimálně 51 procent a zbytek nabídne na kapitálových trzích.

BRATISLAVA - Hrubý zisk Slovenských telekomunikací (ST) od ledna do konce září tohoto roku meziročně vzrostl o 2,24 miliardy na 3,49 miliardy slovenských korun. Společnost za uvedené období meziročně zvýšila čistý zisk o 1,81 miliardy na 2,47 miliardy Sk. O auditovaných hospodářských výsledcích telekomu podle mezinárodních účetních standardů včera informovala mluvčí společnosti Gabriela Nemkyová.

Zisk před započtením daní, pohybů devizových kursů a amortizací (EBIDTA) za prvních devět měsíců vzrostl proti stejnému období loni o osm procent na 7,2 miliardy korun. Provozní výnosy telekomunikací za první tři čtvrtletí činily 14,9 miliardy korun, z toho výnosy z hlasové služby dosáhly 12,5 miliardy Sk. Společnost investovala za dané období 3,9 miliardy korun.

Slovenský telekom evidoval ke konci září 1,621.301 hlasových telefonních přípojek, z toho 73 procent bylo digitalizovaných. Celková penetrace pevné veřejné telefonní sítě na Slovensku

dosáhla 30,01 procenta. Společnost hospodařila loni s čistým ziskem 219 milionů korun. Zisk z provozní činnosti loni dosáhl 3,04 miliardy korun při výnosech 18,37 miliardy Sk a provozních nákladech 15,33 miliardy korun. Majoritním vlastníkem akcií ST je s 51 procenty od loňského července Deutsche Telekom, resort dopravy vlastní 34 procent a Fond národního majetku 15 procent akcií.



TOKIO - Počet uživatelů mobilních telefonů v Japonsku vzrostl v říjnu meziročně o 17 procent na 66 milionů. Čísla potvrzují, že bezdrátové služby jsou jednou z nejrychleji

se rozvíjejících oblastí ekonomiky. Uvedla to včera Asociace telekomunikačních provozovatelů. Z celkového počtu 66 milionů mělo v říjnu 46,18 milionu uživatelů mobilní telefon s přístupem na internet, což je o 2,8 procenta více než v září a o 111,8 procenta víc než ve stejném

měsíci loni.

Hlavním operátorem mobilních telefonů je v Japonsku společnost NTT DoCoMo Inc., která měla na konci října 38,84 milionu uživatelů. Z nich 28,64 milionu uživatelů používalo

systém I-mode, což je metoda prohlížení webových stránekm prostřednictví mobilního telefonu. Počet uživatelů služeb i-mode byl v říjnu o 3,1 procenta vyšší než v září.

Druhým největším operátorem je společnost KDDI Corp, jejíž počet uživatelů dosáhl ve sledovaném měsíci 11,83 milionu, což je o 0,4 procenta více než v září. Na třetím místě je J-Phone, jejíž počet uživatelů se proti září zvedl o 1,5 procenta na 11,27 milionu, uvedla agentura Reuters.

PEKING - Americký telekomunikační gigant Motorola Inc. hodlá v příštích pěti letech investovat v Číně asi 6,6 miliardy dolarů a zdvojnásobit roční produkci své čínské

pobočky a společných podniků. Do roku 2006 investice dosáhnou celkem 10 miliard dolarů, uvedla agentura Reuters.

Investice Motoroly v této asijské ekonomice dosáhly od roku 1992, kdy firma v zemi investovala poprvé, celkem 3,4 miliardy dolarů. "Ze současné úrovně 3,4 miliardy dolarů dosáhneme do roku 2006 deseti miliard dolarů," řekla mluvčí firmy Shelagh Lester-

Smith. Dodala, že vzhledem k oslabování světové ekonomiky a složitým podmínkám na trhu jde o poměrně velkou investici.

Investice bude zahrnovat výstavbu nových administrativních budov a továren. Firma hodlá postavit nejméně deset továren na výrobu polovodičů a ostatního telekomunikačního zařízení. Zároveň Motorola uvedla, že roční produkce čínské divize Motorola China Electronics a dalších osmi společných podniků vzroste do roku 2006 na deset miliard dolarů, uvedla agentura Reuters.

Motorola minulý měsíc uvedla, že poptávka po jejích produktech klesla a za tento rok poprvé po 45 letech zřejmě vykáže provozní ztrátu.