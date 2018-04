TELeKONOM: O Český Telecom se již ucházejí jen dvě konsorcia...

PRAHA - O majiteli 51procentního podílu státu v Českém Telecomu se rozhodne mezi konsorciem Deutsche Bank, TDC a Blackstone Group a konsorciem tvořeným společnostmi Swisscom, CVC Capital Partners a Spectrum Equity Partners. Vláda, která včera o prodeji majoritního podílu ve firmě nerozhodla, bude o podmínkách dále jednat s těmito dvěma subjekty.

TDC (dříve Tele Danmark) je hlavním telekomunikačním operátorem v Dánsku, společnost vznikla v lednu 1996 sloučením čtyř hlavních telekomunikačních společností v Dánsku. TDC provozuje telefonní služby po pevných a mobilních linkách, internet, kabelovou televizi a disponuje také vydavatelskou divizí a oddělením služeb. V roce 2000 v Dánsku provozoval 3,7 milionu telefonních stanic, poskytoval mobilní telefonní služby 1,648 milionu zákazníků a připojení kabelové televize 801 000 uživatelů.

TDC má podíl v několika evropských telekomunikačních společnostech, mimo jiné i v konsorciu Bivideon, které kontroluje 72 procent Českých radiokomunikací. Vlastní také poloviční podíl ve firmě Contactel. Loňský rok ukončila ziskem 1,49 miliardy dolarů.

Deutsche Bank je jednou z největších německých bank, spolu s Commerzbank a Dresdner Bank tvoří tzv. "velkou trojku" komerčních bank v Německu. Nabízí bankovní služby v oblasti vkladů, úvěrů, emisí, obchodu s cennými papíry, obchodu s devizami. Poskytuje také poradenské služby středním podnikatelům a zabývá se pojišťovnictvím. Banka má 95 000 zaměstnanců a 12 milionů zákazníků v sedmdesáti zemích světa. Spolu se společností TDC tvoří konsorcium Bivideon, které získalo majoritní podíl v Českých radiokomunikacích. Loni jí klesl zisk kvůli nižším příjmům z obchodování, vyšším odpisům a přehodnocení aktiv a investic na 1,4 miliardy eur (1,21 miliardy dolarů).

Americká Blackstone Group je jednou z největších soukromých investičních společností. Investuje do soukromých i veřejných společností a do nemovitostí. Zabývá se také financováním telekomunikačních projektů po celém světě. Zaměstnává více než 400 pracovníků.

Swisscom je švýcarská telekomunikační firma. Spolu s nizozemskou KPN je součástí konsorcia TelSource, které vlastní 27 procent Českého Telecomu. Provozuje tři miliony pevných linek a prostřednictvím mobilní divize Swiss mobile má další tři miliony klientů. Loni zvýšila zisk o 57 procent na 4,96 miliardy švýcarských franků (2,97 miliardy dolarů), tržby společnosti stouply o 0,8 procenta na 14,17 miliardy franků (8,49 miliardy dolarů). Zaměstnává 16 tisíc lidí.

CVC Capital Partners je britská soukromá kapitálová firma, která se zabývá rizikovým financováním. Byla založena v roce 1981. Celkově zatím investovala přes 30 miliard dolarů (33,6 miliardy eur). Kanceláře má v 11 zemích Evropy, nyní se zaměřuje na asijské trhy. Společnost je investičním poradcem pro soukromé investice v Evropě světové jedničky v oblasti finančních služeb Citigroup. Ucházela se i o vydavatelství Mona; v souboji, který nakonec vyhrála finská skupina Sanoma, se dostala až do užšího výběru. Spectrum Equity Partners - americká firma zabývající se také rizikovým investováním. Investuje především do telekomunikačního průmyslu. Vedle dvou kanceláří v USA má ještě jednu v Londýně. Za více než 20 let investovala do stovky firem v oboru.

MOSKVA - Čistý zisk největšího ruského mobilního operátora Mobile TeleSystems (MTS) se v posledním čtvrtletí loňského roku snížil na 62,7 milionu dolarů ze 78,4 milionu v předchozím období. Oznámila to včera firma a dodala, že důvodem byl pokles tržního podílu ve prospěch konkurence. Za celý loňský rok tak zisk dosáhl 207,4 milionu dolarů ve srovnání s 90,1 milionu v roce 2000. Tržby ve čtvrtém čtvrtletí klesly na 259,5 milionu dolarů z předchozích 262,6 milionu a zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) se snížil na 125,4 milionu dolarů ze 138,4 milionu. Od druhého pololetí čelila společnost ostré konkurenci ze strany firmy Vimpelcom, která spustila masivní marketingovou kampaň.

Provoz své sítě navíc zahájil nový konkurent MegaFon, který je společným podnikem finské firmy Sonera, švédské společnosti Telia a ruských partnerů. Společnost MTS, jejímž strategickým partnerem je Deutsche Telekom, uzavřela loňský rok s 2,56 milionu zákazníků ve srovnání s 2,11 milionu klientů firmy Vimpelcom. V oblasti Moskvy měla MTS 2,04 milionu a Vimpelcom 1,91 milionu zákazníků. Celkový počet ruských uživatelů mobilních telefonů v loňském roce vzrostl na 7,8 milionu z předchozích 3,4 milionu a letos by se měl podle ministerstva spojů a informačních technologií zdvojnásobit, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Hrubý zisk 1,227 miliardy korun vytvořily za rok 2001 podle neauditovaných údajů České radiokomunikace. Vyplývá to z oznámení o konání řádné valné hromady společnosti. O rozdělení zisku budou akcionáři rozhodovat na valné hromadě 15. května. Za rok 2000 firma ohlásila zisk před zdaněním 21,817 miliardy korun proti zhruba 656 milionu Kč v roce 1999. Podle auditovaných čísel vykázaly ČRa v roce 2000 čistý zisk 15,03 miliardy korun. Hospodářský výsledek ovlivnila platba kompenzace za opci na zvýšení jmění ve společnosti Radiomobil od konsorcia CMobil 535 milionů dolarů (cca 18,4 mld. Kč).

Akcionáři by v květnu kromě obvyklých bodů programů řádných valných hromad měli také schválit převod jmění zanikajících stoprocentně vlastněných společností Softlink - M, Softlink a Datalink na nástupnickou ČRa. Na programu valné hromady zatím nejsou žádné návrhy na snížení základního kapitálu firmy a rozprodeje majetku, o nichž jednala valná hromada firmy toto pondělí a úterý.

České radiokomunikace ovládá dánsko-německé konsorcium Bivideon, tvořené společnostmi Tele Danmark a Deutsche Bank. Celkem 51,19 procenta akcií za 6,8 miliardy korun získalo konsorcium od státu loni na podzim a s bývalým 20,8procentním podílem Tele Danmark ovládá 72 procent firmy. V pondělí a úterý se konala mimořádná valná hromada firmy, na níž majoritní vlastník odmítl všechny návrhy malých akcionářů. Ty se týkaly například snížení základního jmění na setinu a přípravu rozprodeje majetku firmy.

VARŠAVA - Čistý zisk společnosti TPSA v loňském roce podle mezinárodních účetních standardů IAS klesl o 64 procent na 544 milionů zlotých (133,1 milionu dolarů) z předchozích 1,523 miliardy. Oznámila to včera firma, která je největším telekomunikačním operátorem ve východní Evropě. Tržby vzrostly o devět procent na 17,324 miliardy zlotých z 15,879 miliardy v roce 2000. Provozní zisk klesl na 1,90 miliardy zlotých z předchozích 2,94 miliardy a zisk před zdaněním se snížil na 1,09 miliardy zlotých z 2,23 miliardy.

Podle výsledků sestavených na základě polských účetních pravidel, které firma zveřejnila již začátkem minulého měsíce, klesl zisk o 86 procent na 183 milionů zlotých a nedosáhl tak očekávání analytiků. Společnost, jejímž strategickým partnerem je France Télécom, se v současnosti snaží snížit náklady a zvýšit ziskovost, protože její klíčové aktivity v oblasti pevných linek byly zasaženy poklesem poptávky v důsledku zpomalení polské ekonomiky, napsala agentura Reuters.

LONDÝN - Dánská telekomunikační společnost TDC vydá na trhu eurobondů emisi dluhopisů v objemu tři čtvrtě miliardy eur, což je v přepočtu přibližně 22,5 miliardy korun. O podmínkách emise informovali hlavní manažeři, tedy banky Goldman Sachs, Schroder Salomon Smith Barney a UBS Warburg. Obligace ponese úrokový výnos, který bude teprve stanoven, primárním investorům se bude prodávat 19. dubna a její splatnost je stanovena na 19. dubna 2012.

S obligacemi se bude obchodovat na burze v Lucemburku a vztahuje se na ně riziko nesplacení vinou zásahu vyšší moci, tzv. force majeure. TDC je jednou z firem, která se bude účastnit privatizace Českého Telecomu. Ke spolupráci jí vyzvalo DB Consortium, které se skládá z Deutsche Bank a americké firmy Blackstone Group. TDC se ale podle svých zástupců nebude na případné koupi většinového podílu v Českém Telecomu finančně podílet.

LONDÝN - Britská BT Group Plc se hodlá vrátit na trh mobilních telekomunikací, což by jí v roce 2007 mělo zvýšit obrat o půl miliardy liber, tedy 716 milionů dolarů. Uvedla to firma ve své včerejší zprávě. Svůj podnik mobilních služeb přitom prodala před pěti měsíci. Firemním zákazníkům hodlá BT nabídnout nové služby pod vlastní značkou. BT vybuduje první britskou lokální bezdrátovou síť s veřejným přístupem (WLAN), která umožní uživatelům laptopů bezdrátový vstup do sítě s rychlým přenosem dat. Podle analytiků bude BT schopna vydělávat na mobilních službách, aniž by jí hrozila rizika plynoucí z vlastnictví sítě. BT se snaží vyrovnat s konkurencí společností COLT a Energis na trhu firemních telekomunikačních kontraktů.

Výstavba systému bude stát přes deset milionů liber ročně a bude podle BT mnohem rychlejší než výstavba sítí třetí generace mobilů, která je nyní ve vývoji. Provoz prvních center zahájí BT již v červnu. Mezi zákazníky, s nimiž BT o zavedení služby jedná, je například letištní operátor BAA. Na výstavbě se s BT budou podílet americké firmy Motorola a Cisco. Podle BT se uživatelé laptopů se vstupními právy budou moci napojit na internet do sta metrů od centra WLAN. Nová mobilní strategie by měla přinést BT zvýšení ročních tržeb o 180 milionů liber od roku 2005, od roku 2007 pak o 500 milionů liber.

Akcie BT včera dopoledne klesly o 1,5 pence na 263,5 pence. Předcházel tomu však silný růst po pondělní prezentaci firemní strategie, kterou uvedl nový šéf firmy Ben Verwaayen.