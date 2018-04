TELeKONOM: O českou licenci na provoz FWA požádaly tři firmy...

PRAHA - Do výběrového řízení na udělení dvou licencí na provozování fixních bezdrátových sítí FWA v pásmu 3,5 GHz se včera na ČTÚ přihlásili společnosti Eurotel, GTS a GlobalTel. Sítě FWA mají sloužit konkurenci Českého Telecomu jako přístupové cesty pro poskytování telefonní služby koncovým zákazníkům. Tendr bude vyhodnocen 17. října, uvedl předseda ČTÚ David Stádník.

V tzv. soutěži krásy ČTÚ nabízí dvě duplexní kmitočtová pásma, za která zájemci zaplatí po 20 miliónech korun. Jeden zájemce se může ucházet o obě pásma. Mezi kritéria výběru patří navržená úroveň cen telekomunikačních služeb pro koncové zákazníky v prvních pěti letech, termín zahájení služby ve velkých městech a ceny připojení uživatelů k internetu.

Podobný tendr na přidělení tří licencí v pásmu 3,5 GHz vypsal úřad již loni, kdy kmitočty získaly společnosti SkyNet, Eurotel a Czech On Line (COL). Zatímco do loňska tyto frekvence využívaly firmy pro poskytování internetových služeb, tři udělované licence byly určeny výslovně pro veřejnou telefonní službu k posílení konkurence.

Technologie FWA umožňuje držitelům licencí vybudovat přístupové telekomunikační sítě nezávislé na Českém Telecomu. Frekvence 3,5 GHz se hodí pro přístup zejména k domácnostem, kterým poskytuje vysokou přenosovou kapacitu. Nevýhodou je nižší přenosový dosah signálu.

TOKIO - Prodej mobilních telefonů v Japonsku se ve druhém pololetí snížil meziročně o 9,9 procenta na 9,96 milionu kusů a jeho pokles tak zpomalil z 22 procent v předchozím období. Oznámila to včera výzkumná firma Gartner Japan a dodala, že japonská poptávka po mobilních telefonech by v blízké době mohla oživit.

Společnost dále uvedla, že prodej mobilních telefonů v Japonsku ve třetím čtvrtletí pravděpodobně vykáže meziroční růst především díky vysoké poptávce po přístrojích se zabudovaným fotoaparátem. Největším japonským výrobcem mobilních telefonů zůstala ve druhém čtvrtletí společnost NEC, jejíž podíl na trhu činil 16,5 procenta. Tržní podíl firmy Sharp se díky telefonům vybaveným fotoaparátem zvýšil na 14,9 procenta z 6,3 procenta ve stejném období loňského roku, napsala agentura Reuters.

Japonská asociace výrobců elektroniky a informačních technologií (JEITA) tento měsíc oznámila, že dodávky mobilních telefonů na japonský trh se v červenci sice snížily již čtrnáctý měsíc za sebou, tempo poklesu však bylo nejpomalejší za posledních 11 měsíců díky vysoké poptávce po přístrojích s fotoaparátem.

Celkové dodávky mobilů se v červenci snížily meziročně o 3,1 procenta na 3,75 milionu kusů po červnovém poklesu o 6,5 procenta. Ještě v dubnu přitom byly proti stejnému měsíci loňského roku nižší o 36,2 procenta.

AMSTERDAM - Nizozemská telekomunikační společnost KPN včera informovala, že její kabelová divize Vision Networks prodá veškeré aktivity v Polsku konsorciu vedenému společností 3TS Venture Partners za deset milionů dolarů. KPN se tak zbaví veškerého svého kabelového jmění.

KPN již prodala kabelové aktivity v Nizozemsku, Británii, Francii a Německu. V Česku nedávno prodala kabelovou společnost Intercable, čeká však ještě na vyjádření antimonopolních úřadů, které by mohla obdržet do konce roku. Finance získané prodejem kabelových firem použije KPN na snížení dluhu, který by chtěla do konce tohoto roku stáhnout na 13,9 miliardy eur z 22 miliard na konci roku 2001.

Prodej polské kabelové divize podléhá schválení antimonopolních orgánů v zemi. Celá transakce by mohla být dokončena ještě do závěru letošního roku. Polská divize Vision Networks je majitelem firmy Slaska Tewizja Kablowa Sp. Konsorcium, které divizi koupilo, se skládá ze společností 3TS Venture Partners A.G., Technologieholding Central and Eastern European Fund N.V., Nova Polonia Private Equity Fund LLC, Nederlandse Financierings-maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. a Innova/98 LLC, napsala agentura Reuters.

KPN prodala druhou největší kabelovou společnost v Česku Intercable konsorciu Betbari Holding vedenému JP Morgan na začátku srpna. Betbari Holding je vlastníkem třetího největšího kabelového operátora v České republice TES Media. Intercable má zhruba 200 000 zákazníků kabelové televize, kterou nabízí ve 20 městech. BUDAPEŠŤ - Podíl mobilních telefonů na počtu obyvatel v Maďarsku stoupl v srpnu na 60,6 procenta z červencových 59,1 procenta a ze 40,1 procenta ve stejném období loňského roku. Oznámil to včera maďarský telekomunikační úřad HIF a dodal, že počet aktivních uživatelů vzrostl na 6,156 milionu z 4,084 milionu v loňském srpnu.

Vedoucí pozici na maďarském trhu si i nadále udržel operátor Westel, který je dceřinou firmou dominantní telekomunikační společnosti Matáv. Jeho tržní podíl však v srpnu kvůli rostoucí konkurenci klesl na 50,08 procenta z 51,98 procenta ve srovnatelném loňském období.

Podíl maďarské dvojky Pannon GSM, vlastněné norským Telenorem, se rovněž snížil, a to na 38,78 procenta z předchozích 40,32 procenta. Maďarská pobočka britské Vodafone naopak zvýšila svůj podíl na 11,13 procenta ze 7,7 procenta, napsala agentura Reuters.

Operátoři předpokládají, že penetrace mobilních telefonů v Maďarsku se do dvou let zvýší na 70 až 75 procent. Dostane se tak téměř na současnou úroveň v České republice, kde se letos počítá se zvýšením nad 80 procent.