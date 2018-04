TELeKONOM: Nový vynález - telepolicie...

OTTAWA - Kanadský telekomunikační regulátor CRTC se v pátek rozhodl pro bezprecendentní krok vytvořit "telepolicii", skupinu inspektorů, kteří nebudou mít na práci nic jiného, než sledovat zda telekomunikační společnosti neporušují antimonopolní opatření.

CRTC v pátek oznámil, že nenadálé prohlídky začnou během dvou měsíců. První pokuta za porušení zákonů bude ve výši 100 000 kanadských dolarů (zhruba 2,1 milionu Kč) a další budou stoupat až do maximální výše 250 000 dolarů.

Rozhodnutí CRTC nemá v západním světě obdobu. Za obvyklé praxe regulátor spoléhá na to, že mu prohřešky jednotlivých společností budou nahlašovat její konkurenti. "Nefunguje to tak, jak bychom si představovali," řekl místopředseda CRTC David Colville. "Nemůžeme tolerovat, aby firmy beztrestně porušovaly zákony a naše nařízení. To by bylo dost špatné i v monopolním prostředí a v konkurenčním prostředí to vadí dvojnásob."

LITTLETON (USA) - Přestože vleklá krize telekomunikací po celém světě ještě dávno není zažehnána, jeden z největších hráčů na poli nové ekonomiky se rozhodl expandovat. Time Warner Telecom do svých letošních předpokládaných nákladů zahrnul zvýšení kapitálových výdajů. Ty budou použity na zavedení firemní infrastruktury optických sítí do nejméně třiceti administrativních budov v Columbusu, hlavním městě státu Ohio.

"Růst ekonomiky je stále relativně pomalý, společnosti dlouho neměly dostatek kapitálu. Myslím, že pomalu uzrává čas na zvětšení poptávky," řekl optimisticky regionální šéf firmy s případným jménem Robert Miracle (zázrak).

Time Warner Telecom vznikl odloučením od Time Warner Communications v roce 1999. Živí se širokopásmovým přenosem dat, hlasových služeb a poskytováním internetového připojení. "Dodáváme svým zákazníkům kabely do jejich administrativních budov a rosteme spolu s nimi," řekl Miracle. "Situace na trhu byla dlouho složitá, ale my můžeme těžit s̈ze své pozice jedné z nejlépe postavených firem na trhu."

TWT loni prodělala 366 milionu amerických dolarů (něco přes deset miliard korun).

LONDÝN - Britská firma Marconi zatajovala před akcionáři důležité údaje. Vyplývá to z více než dvacetiměsíčního vyšetřování společnosti ze strany finančního regulátora Financial Services Authority (FSA). Úřad však vzdal šalamounské rozhodnutí, podle něhož sice vedení firmy porušilo své povinnosti, nicméně žádný z jeho členů za to není osobně odpovědný.

Desetistránkový dokument popisuje sérii dramatických jednání šéfů firmy (dříve známé jako GCE), kteří předtím podcenili katastrofální propad prodeje na jaře roku 2001. Odhaluje také několik pokusů o nalakování pesimistických předpovědí narůžovo, po nichž následoval další propad.

FSA se soustředila především na okolnosti zpožděného zveřejnění hospodářských výsledků v červenci 2001, které mělo za následek pozastavení obchodování s akciemi firmy na londýnské burze. "Společnost Marconi kladla přílišný důraz na vybrušování verbálních a číselných formulací ve své zprávě na úkor svých povinností vůči trhu a akcionářům," praví se ve zprávě FSA.

Regulátor ale dospěl k názoru, že nenalezl žádný důkaz o tom, že by vedení "jednalo jinak než v dobré víře". Proto také neudělila žádné pokuty a nepovede proti firmě žádné další řízení.

SAO PAULO - Brazilská telekomunikační společnost Brasil Telecom Participatoes v pátek oznámila, že během tří měsíců skoupí deset procent vlastních akcií. Vykupování má začít dnes.

Celá operace by firmu, jejímž hlavním businessem je provozování pevných linek, měla přijít na 350 reai (něco přes tři miliardy korun). To za předpokladu, že by se transakce uskutečnila za páteční uzavírací cenu 19,44 reai. Po oznámení úmyslu vedení BTP stoupla cena akcií o 0,8 procenta.