TELeKONOM: Nový vlastník Telecomu bude znám v březnu...

- Do konce března 2002 bude muset ministr financí oznámit vládě jméno nového majoritního vlastníka Českého Telecomu. Kabinet o odkladu termínu privatizace z konce října rozhodl na svém dnešním zasedání. Na tiskové konferenci to včera oznámil ministr dopravy a spojů Jaromír Schling.

Důvodem odkladu bylo podle něho delší vyjednávání o společném postupu při prodeji s konsorciem Telsource a jednání Telecomu o získání zbylých 49 procent v mobilním operátorovi Eurotel. "Dokud jednání (o Eurotelu) nejsou ukončena, tak není možné zveřejnit inzerát k prodeji Telecomu," uvedl ministr. Dodal, že pokud by jednání o Eurotelu skončila do konce listopadu, mohl by být inzerát nabízející akcie Telecomu zveřejněn do konce roku.

Telecom nyní s konsorciem Atlantic West vyjednává o snížení ceny podílu z v červenci dohodnutých 1,475 miliardy USD na 1,1 miliardy. Novým vlastníkem Telecomu bude moci být pouze strategický telekomunikační partner, případně konsorcium telekomunikační firmy s finančním investorem, nikoliv samotný finanční investor.

Podle Schlinga nehledá vláda pro firmu "nějakého překupníka", ale dlouhodobého partnera, který by ji začlenil do některé z globálních telekomunikačních aliancí.

FNM se již na jaře dohodl s konsorciem TelSource, že nabídnou své podíly společně v poměru dvě ku jedné, nejméně však 51 procent. FNM vlastní 51,1 procenta Telecomu a TelSource, tvořený firmami KPN a Swisscom, drží 27 procent. Dalších 6,5 procenta vlastní KPN samostatně, ale ty nebudou předmětem společné nabídky.

PRAHA - Provozovatel mobilní sítě Oskar, společnost Český Mobil, za tři čtvrtletí zvýšil meziročně tržby na 82,6 milionu USD (asi 3,1 miliardy Kč) z loňských 9,6 milionu USD. Zároveň však nejmladší tuzemský mobilní operátor vykázal provozní ztrátu 66,5 milionu dolarů (asi 2,5 miliardy Kč) proti 65,5 milionu dolarů ve stejném období loni. Oznámila to včera jeho mateřská firma, kanadská TIW.

Ztrátu před odpisy a úroky (EBITDA) snížil Český Mobil o 32 procent na 36 milionů USD. Provozní výdaje firma zvýšila o 12,7 procenta na 46,9 milionu dolarů (1,8 miliardy korun). "S výsledky 3. čtvrtletí jsme velmi spokojeni, ať už jde o počet zákazníků, finanční řízení i celkovou realizaci obchodních záměrů," řekl generální ředitel Českého Mobilu Alexander Tolstoy. Firma by měla vykázat první provozní zisk v druhé polovině příštího roku.

Společnost od začátku roku zvýšila počet zákazníků ve své síti Oskar o 378 300 na 680 300 klientů na konci 3. čtvrtletí. Znamená to růst o 126 procent. Od července do září Český Mobil získal 140 200 nových zákazníků, což byl téměř dvojnásobek loňského výkonu. Firma zvýšila svůj tržní podíl ze sedmi procent v lednu na 11 procent. Loni v září měla pět procent trhu. Služby začala společnost komerčně poskytovat loni v březnu.

Společnost ClearWave, přes kterou TIW majitele Oskara ovládá, vykázala do září zisk 5,3 milionu dolarů proti loňské ztrátě 13,1 milionu USD. Poprvé byla firma zisková ve druhém čtvrtletí. ClearWave zahrnuje vedle Českého Mobilu i největšího rumunského mobilního operátora MobiFon, který za posledních 12 měsíců zvýšil počet klientů o 62 procent na 1,622 milionu.

PRAHA - Telekomunikační firma GTS podala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podnět k přezkoumání usnesení vlády, kterým přidělila bez výběrového řízení zakázku na vybudování komunikační infrastruktury veřejné správy Českému Telecomu. Prohlásil to včera mluvčí GTS David Duroň.

Vláda podle Duroně zřejmě zneužila zákonné možnosti vyzvat k předložení nabídky pouze jediného zájemce kvůli zvýšení hodnoty Českého Telecomu před privatizací státního podílu. Praktiky vlády při zadávání veřejných zakázek i způsob liberalizace telekomunikací se staly předmětem kritiky EK v letošní hodnotící zprávě.

Vláda letos na jaře rozhodla, že Telecom do dvou let propojí komunikační infrastrukturou všechna ministerstva i ostatní státní úřady. Cílem projektu za dvě až pět miliard Kč ročně je zajistit datovou i hlasovou komunikaci.

BRATISLAVA - Slovenský mobilní operátor EuroTel vykázal za třetí čtvrtletí meziroční pokles zisku před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací (EBITDA) o 1,1 procenta na 614 milionů slovenských korun. Čistý zisk společnosti za leden až září činil 199 milionů korun.

Výnosy EuroTelu za prvních devět měsíců letošního roku vzrostly o 34 procent na 5,7 miliardy Sk. "Dobré finanční ukazatele jsou výsledkem zejména vysokých výnosů ze služeb mobilní komunikace, které ve třetím čtvrtletí 2001 dosáhly 1,696 miliardy korun, což představuje 32,9procentní nárůst oproti třetímu čtvrtletí roku 2000," sdělila společnost.

Vyšší výnosy EuroTel zaznamenal hlavně pro rostoucí zájem o předplacené mobilní karty a stoupající průměrný měsíční výnos na zákazníka v oblasti standardních programových služeb.