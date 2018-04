TELeKONOM: Nový telekomunikační zákon jde do vlády…

PRAHA - Ministerstvo informatiky (MI) po roce ukončilo přípravu zákona o elektronických komunikacích, který by snad měl již od září plně nahradit současný zákon o telekomunikacích. Ten by měl posílit zajistit například přenositelnost čísel při přechodu zákazníka k jinému operátorovi, což přitvrdí konkurenci na poli telekomunikací. Zákon také zapracovává do českého právního řádu nový regulační rámec Evropské unie.

„Zákon by měl přinést občanům v pevných telefonních linkách stejnou revoluci, jako znamenalo zavedení mobilních telefonů. To znamená levnější ceny a lepší služby,“ slibuje ministr Vladimír Mlynář. Jeho náměstek Michal Frankl upřesňuje, že půjde o dlouhodobý proces: „Nebude to hned, ale v horizontu jednoho až dvou let.“

Nový zákon nyní zamířil do legislativní rady vlády, poté by jej měl projednat kabinet. Začátek platnosti zákona bude pak ještě záviset na diskusi ve sněmovně, ale v ideálním případě vejde v platnost již od počátku září. Legislativa by měla podle ministerstva usnadnit vstup firem na trh a umožnit rozvoj nových sítí a služeb. Navrhuje proto zrušení dosavadního licenčního systému, takže nebude třeba platit poplatek sto tisíc korun. V oblasti elektronických komunikací budou moci podnikat fyzické a právnické osoby, které splní podmínky věku, bezúhonnosti a získají takzvané všeobecné oprávnění k provozování veřejných komunikačních sítí.

Liberalizaci telekomunikačního trhu by měla také ulehčit přenositelnost čísel. Povinnost zajistit přenositelnost čísel by měly mít pevné i mobilní telefonní sítě. Návrh zákona ale nevyžaduje vzájemnou přenositelnost mezi pevnými a mobilními sítěmi. V plánu je úprava pravidel pro univerzální službu (služba veřejnosti, která musí být ze zákona v dané kvalitě dostupná na celém území). Společnosti provozující univerzální službu budou vybírány na základě výběrových řízení. Přestože samotný provoz služby bývá vždy ztrátový, půjde o výhodný byznys, protože ztráty se budou hradit z účtu univerzální služby, na který budou přispívat všechny společnosti z oblasti elektronických komunikací.

Nová legislativa rozšiřuje regulaci z výhradně telekomunikační regulace i na regulaci médií a informačních technologií. Měla by lépe vymezit pravomoci Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Rozhodování o technických záležitostech by mělo být výhradně na ČTÚ. Tím by mělo být podle Mlynáře rozdělování kmitočtů médiím efektivnější, což je důležité i při postupném zavádění digitálního vysílání.

Regulaci trhu bude vykonávat právě ČTÚ. Úřad by měla řídit pětičlenná rada v čele s předsedou. Členové rady by měli mít funkční období pět let a obměňovat by se v ní měl jeden člen ročně. Členy rady bude podle návrhu zákona vybírat vláda. Mlynář odhadl, že 85 procent zákona bude nesporných, zatímco kolem 15 procent se možná ještě povede živá polemika. Například v souvislosti se stavebním zákonem to zřejmě bude diskuse o tom, kdy je stavba telekomunikačního vedení přes pozemek veřejným zájmem.

PRAHA – Hospodářské noviny ve svém včerejším vydání ve spojitosti s návrhem nového zákona napsali, že zdravotně postižení občané budou muset v mnoha případech platit za telefonování více a to v závislosti na své finanční situaci. V současné době nemusí podle zákona platit Českému Telecomu měsíční paušál, to by však měl změnit nový návrh Ministerstva informatiky. Po jeho přijetí budou mít nárok na slevu pouze chudí handicapovaní.

„Nelze zvýhodňovat občany jen proto, že jsou handicapovaní. I mezi nimi mohou být bohatí. Například Larry Flynt. Zvýhodněni proto budou jen sociálně slabí lidé," citovali HN ministra informatiky Vladimíra Mlynáře. Ministerstvo informatiky se snažilo pomoci postiženým alespoň tak, aby nemuseli platit při telefonování daň z přidané hodnoty. Taková věc však podle Mlynáře není kvůli předpisům EU možná.

Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Vladimír Hrubý uvedl, že obce mohou sociálně potřebným a zároveň těžce zdravotně postiženým občanům poskytovat příspěvek na úhradu základní měsíční sazby za používání telefonu podle nyní platné vyhlášky. Podobná pravidla by měla platit i pro osaměle žijící důchodce nad 70 let.

Telekomunikační firmy navíc jednají o tom, že by mohly samy o své vůli nabízet postiženým zvýhodněné tarify. Změn se nemusejí obávat postižení, kteří potřebují speciálně upravené telefony. „Slepí a sluchově postižení je budou nadále dostávat zdarma,“ prohlásil Mlynářův náměstek Michal Frankl.

PARDUBICE - Nová radiová síť vzniká v těchto dnech v Pardubicích. S její pomocí bude možné propojit všechny městské organizace, které o to projeví zájem. Přímé propojení poslouží nejlépe v krizových situacích, například při povodních, živelných katastrofách či jiném ohrožení města a jeho občanů.

U zrodu nové sítě stojí Dopravní podnik města Pardubic a městská policie. „Naše stará teslácká radiová síť už dosloužila a z některých míst v Pardubicích se řidiči nedovolají na dispečink,“ vysvětlil technický náměstek dopravního podniku Václav Gabriel. Připojit se podle něj mohou i Služby města Pardubic a další zájemci.

Dopravní podnik přitom nakoupil za 5,6 milionu korun základní komponenty a vysílačky do všech svých 150 vozidel. Městská policie, která také stála před rekonstrukcí svého radiového spojení, si dokoupí potřebné vybavení za 1,3 milionu korun.

„Jak my, tak dopravní podnik budeme požívat radiovou síť zcela nezávisle,“ prohlásil ředitel Městské policie Pardubice Petr Kvaš. V případě nutnosti se obě organizace mohou propojit, což urychlí přenos informací.