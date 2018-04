TELeKONOM: Nový telefon od Vodafone netelefonuje...

- S novým modelem mobilního telefonu od britské společnosti Vodafone Group Plc se nedá telefonovat, protože nabízí připojení na internet bez hlasových služeb. Největší mobilní operátor světa telefon uvedl včera na německý a italský trh. Model je určen uživatelům laptopů, kteří potřebují rychlé napojení na internet prostřednictvím mobilu.

Vodafone se rozhodl tradiční hlasové služby ignorovat, protože se telefony nabízející služby 3G stále potýkají s technickými potížemi. Přístroje pro 3G technologie jsou drahé, životnost jejich baterií je krátká a hovor spadne, když se uživatel dá do pohybu, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Český Telecom bude moci zdražit svých základních služeb zřejmě až v polovině února. Od ledna tak firma do tarifů pouze promítne zvýšení DPH z pěti na 22 procent, řekl předseda ČTÚ David Stádník. Rozhodnutí, které Telecomu umožňuje od ledna zvýšit ceny s DPH o 16,2 procenta, vydal úřad v pondělí.

"Je to pouze překlenovací krok, protože Telecom má na zvýšení cen o DPH ze zákona nárok a mohli by nás soudně napadnout, že jsme mu to neumožnili," uvedl Stádník. O podobě nových cen nyní ČTÚ s Telecomem jedná a měl by rozhodnout do poloviny ledna. Poté bude muset firma s 30denním předstihem informovat zákazníky. Cenová úroveň by měla vzrůst o pět až 13 procent včetně DPH, což znamená, že bez DPH ceny poklesnou. Změna cenové úrovně přitom nevypovídá nic o tom, jak se změní jednotlivé tarify. Právě o jejich podobě nyní Telecom vyjednává. Největší rozpory podle Stádníka přetrvávají u výše měsíčního paušálního poplatku, který v současnosti podle Telecomu nepokrývá vynaložené náklady.

O podobě nových cen nechtěl Stádník nic říci. Základ by měl tvořit tarifní program bez volných minut v rámci měsíčního paušálu, který by neznevýhodňoval zákazníky při přechodu ke konkurenci. Podle mluvčího Vladana Crhy Telecom nepočítá s tím, že by v příštím roce ceny bez zahrnutí DPH zvyšoval a některé položky naopak zlevní.

Přesnou hodnotu, o kolik bude Telecom moci zvýšit koncové ceny, úřad stanoví podle vývoje inflace. Údaj stanoví jen zvýšení celkové cenové hladiny, ale jednotlivé položky se mohou vyvíjet výrazně odlišně. Například v roce 2002 mohla firma zvýšit ceny o 3,7 procenta, měsíční paušál však vzrostl o 70 procent na 299 Kč.

PRAHA - Společnost Bivideon, která ovládá 72 procent akcií Českých radiokomunikací, výrazně podhodnotila podle minoritního akcionáře, společnosti Netla, akcie firmy při nabídce jejich odkupu od ostatních vlastníků. Bivideon, kterého vlastní Deutsche Bank, nabídl za akcie 245 korun, ale podle znaleckého posudku Netly se jejich hodnota pohybuje mezi 604 a 705 Kč. Netla to uvedla na svých webových stránkách. Vyjádření Bivideonu není k dispozici.

Bivideon nabídl dobrovolný odkup akcií v červenci a září letošního roku. Komise pro cenné papíry však žádosti právě kvůli nízké ceně odmítla. Netla, která je spojovaná s osobou bývalého šéfa Motoinvestu Pavla Tykače, je podle svého vyjádření s postupem majoritního vlastníka zklamána a požádala renomované právní kanceláře o trestněprávní analýzu a rozbor kroků Bivideonu v Českých radiokomunikacích. Ty se týkají například prodej společnosti Contactel za jednu korunu, nebo vystavení opce na podíl v mobilním operátoru T-Mobile.

Součástí Bivideonu byla původně vedle Deutsche Bank i dánská TDC, která však letos svůj podíl bance prodala. Konsorcium do ČRa vstoupilo v roce 2001, když koupilo 51 procent akcií státu.

KYJEV - Největší ukrajinský mobilní operátor Kyivstar ve třetím čtvrtletí téměř zdvojnásobil zisk. Oznámila to včera firma a dodala, že růst by měl díky vysokému přílivu nových klientů a vyššímu využívání mobilních telefonů pokračovat i ve zbytku roku.

Čistý zisk společnosti, kterou vlastní norská telekomunikační skupina Telenor, se ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšil o 94 procent na 31 milionů dolarů. Tržby stouply o 48 procent na 105 milionů ze 71 milionů dolarů ve stejném loňském období. V prvních devíti měsících letošního roku vzrostl čistý zisk na 65,42 milionu dolarů z předchozích 48,54 milionu.

Mobilní komunikace patří mezi nejlukrativnější a nejrychleji rostoucí sektory ukrajinské ekonomiky. Více než 95 procent trhu je rozděleno mezi firmu Kyivstar a společnost Ukrainian Mobile Communications (UMC), kterou vlastní největší ruský mobilní operátor Mobile TeleSystems (MTS). Celkem působí na ukrajinském trhu pět operátorů.

FILADELFIE - Americká telekomunikační společnost SBC Communications zruší ještě v tomto čtvrtletí tři až čtyři tisíce pracovních míst. Jde až o 2,5 procenta zaměstnanců skupiny. SBC to uvedla včera s tím, že ji k úsporám přiměl pokles tržeb. Společnost je druhým největším provozovatelem místního telefonního spojení v USA.

Na konci třetího čtvrtletí měla SBC Communications zhruba 160 tisíc zaměstnanců. Nynější snížení početního stavu pracovních sil se uskuteční jako předčasné odchody do důchodu a běžnými odchody. Firma kvůli tomu v nynějším čtvrtletí jednorázově zaúčtuje náklady 150 milionů dolarů.

Vedení SBC se v tomto týdnu chystá přehodnotit firemní politiku, aby se akcionářům zvýšila návratnost investic. Nové kroky se mají týkat dividend a zpětného odkupu akcií. Letos již firma dividendy pro akcionáře zvyšovala.