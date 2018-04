TELeKONOM: Nová tísňová linka bude mít číslo 112...

BRNO - Od počátku příštího roku začnou lidé v České republice využívat evropské číslo telefonického tísňového volání 112. Pracovníci 14 operačních center v zemi na něm budou

přijímat hovory v češtině i různých světových jazycích. Cílem je sjednotit číslo s EU. Cizinci již nebudou muset při nehodách, požárech a katastrofách hledat čísla tísňových linek.

Pomůže to i českým občanům, kteří si snáze zapamatují, že ve všech zemích unie platí pro tísňové volání číslo 112. "Střediska budou informace předávat hasičským útvarům,

policii a zdravotní službě. Linka bude dostupná z jakéhokoli místa v České republice," řekl včera ministr vnitra Stanislav Gross.

Operační centra vznikla podle nového krajského uspořádání. Jsou v sídlech krajských ředitelství hasičského záchranného sboru. Gross zdůraznil, že v krajských střediscích nemusejí vedle sebe sedět důstojníci hasičů a policie s dispečery záchranné zdravotní služby. Podle něj je velmi důležité, že tyto složky Integrovaného záchranného systému jsou velmi dobře informačně propojeny, společně komunikují a spolupracují.

BRNO - Po dvou letech ztrát očekává letos a.s. GiTy obrat hospodaření do zisku. Loni přitom firma vykázala ztrátu 31 milionů korun, což byla asi polovina ztráty roku 2000.

Ztráty souvisely podle generální ředitelky a spolumajitelky firmy Olgy Girstlové s investicemi do rozsáhlých projektů a také se změnami v organizační struktuře skupiny podniků GiTy.

Investice souvisejí i se snahami skupiny stále přicházet s novými produkty a službami. Zavádění novinek však někdy trvá i dva až tři roky. Skupina GiTy, kterou tvoří mateřská firma a devět dceřiných podniků, tak pravděpodobně ještě letos ztrátová bude. Loni měla celá skupina ztrátu 46 milionů Kč.

GiTy se zaměřuje na budování sítí pro přenos dat, hlasu a obrazu, řídí a monitoruje sítě. Nabízí i satelitní služby nebo videokonference. Od roku 1990 instalovala sítě pro pět tisíc

zákazníků, od roku 1995 pak zavedla asi tisícovku satelitních systémů po celé Evropě.

Vylepšení služeb satelitního přenosu prezentuje GiTy také na veletrhu INVEX. Jednou z výhod tohoto typu spojení je podle obchodního ředitele GiTy Net Martina Kličky nezávislost na pozemních podmínkách. Využívá se podle jeho slov například při propojování čerpacích stanic nebo bankomatů. Podle Kličky je trh satelitních připojení stále otevřený například pro malé firmy, ale i domácí zákazníky, kteří intenzivně používají internet. Mezi novinky patří i videokonference a univerzální kabeláž.

GiTy působí kromě ČR i na Slovensku a v Bulharsku. Pět dceřiných firem pracuje v oblasti telekomunikací. Skupina měla loni výkony přes 700 milionů korun, z toho více než 400 milionů Kč připadlo na mateřskou firmu.



NEW YORK - Bývalý účetní ředitel americké telekomunikační společnosti WorldCom Buford Yates včera přiznal svůj podíl na účetním podvodu, který přispěl k bankrotu firmy.

Yates dále uvedl, že k provedení změn v účetnictví byl vyzván svými nadřízenými.

Yatesův obhájce v rozhovoru pro agenturu Reuters prohlásil, že jeho klient nyní spolupracuje s federálními vyšetřovateli. Yates se tak stal druhou klíčovou osobou, která souhlasila s pomocí při práci na tomto případu.

Minulý měsíc přiznal svou vinu na účetním podvodu bývalý kontrolor firmy David Myers, který byl podle Yatese jeho přímým nadřízeným. Myers vypověděl, že k falšování účetnictví ho instruovalo vedení firmy, napsala agentura Reuters.

Firma WorldCom na konci června překvapivě oznámila, že bude muset přepracovat účetnictví za pět čtvrtletí, protože některé výdaje zaúčtovala jako kapitálové investice a místo vykázaného zisku měla ztrátu. Několik týdnů poté firma zažádala o ochranu

před věřiteli a vyhlásila tak největší bankrot v historii USA.

O nový rozruch se WorldCom postaral začátkem srpna, kdy uvedl, že odepíše 50,6 miliardy dolarů, většinou nehmotná aktiva a další nehmotné investice. To je částka, která se blíží hodnotě hrubého domácího produktu České republiky.