TELeKONOM: Nová daň je k nám unfair, tvrdí kabelové televize...

PRAHA - Chystaný přesun kabelové televize ze snížené sazby DPH do základní podle kabelových operátorů tento způsob příjmu televizního signálu diskriminuje. Zatímco na kabelovou televizi by se měla od května vztahovat 19procentní DPH, například sazba daně pro příjem prostřednictvím společných televizních antén je většinou nulová, uvedla Česká asociace kompetitivních komunikací, která sdružuje největší tuzemské kabelové televize.

Podle mluvčího ministerstva financí Marka Zemana je změna DPH výsledkem koaličních jednání. "Bylo nutné vybrat sociálně citlivé položky, které zůstanou ve snížené sazbě," uvedl s tím, že s potravinami či léky se kabelová TV nedá co do sociální citlivosti srovnávat.

Zvýšení DPH z pěti na 19 procent, tedy o 13,3 procenta, operátoři pravděpodobně budou muset zahrnout cen. Kabelové televize si podle sdělení nemohou proto už dovolit potenciální zvýšení sazby DPH zahrnout do svých nákladů. V případě zvýšení DPH z pěti na 19 procent by se například u největší kabelové televize UPC zvýšil měsíční poplatek za základní nabídku ze 419 korun na 474 Kč.

"Zvýšení by se dotklo téměř dvou milionů diváků kabelových televizí v ČR a znamenalo by masivní odliv zákazníků této služby," uvedl prezident asociace Zdeněk Vaníček. Odliv

předplatitelů by vedl k razantnímu snížení výnosů a tedy zároveň znamenal eliminaci očekávaného zvýšení výběru daně. Celková výše dodatečného výběru daně za celé odvětví kabelových televizí by podle odhadu asociace v letošním roce nepřesáhla 150 milionů korun.

Kabelové firmy dohoda koalice o změně DPH zaskočila. Přechod do základní sazby jim hrozil již od ledna, ale vedení největších firem, UPC a Karneval, se na konci loňského roku podařilo přesvědčit ministerstvo financí a poslance o ponechání služeb v nižší skupině. Jedním z argumentů přitom bylo, že kabelové vysílání zdaňují nižší sazbou i státy EU. O ten se opírají i nyní. "Činnost vlády, Sněmovny či Senátu by měla být koncepční a konzistentní," uvedl Vaníček.

PRAHA- Telekomunikační firma Tele2 od února zlevnila volání do sousedních zemí, EU a USA o 22,5 až 27,5 procenta. Ceny vnitrostátních hovorů se nezměnily, uvedla firma.

Zatímco dosud vyšel minutový hovor do okolních zemí na 4,50 Kč, od února je to o 1,01 Kč méně. Hovory do nesousedních zemí EU a USA zlevnily z 5,50 na 3,99 Kč. Dominantní Český Telecom nabízí v rámci nového programu pro domácnosti Telefon 70 volání do okolních zemí za 5,49 Kč a dalších evropských zemí a USA za 5,98 Kč.

Česká pobočka Tele2 je součástí švédské skupiny Tele2 AB, která má po Evropě 16,2 milionu zákazníků v 21 zemích. Na český trh vstoupila v roce 2000 nabídkou pevného vysokorychlostního a bezdrátového připojení k internetu. Od roku 2002 nabízí i hlasové služby prostřednictvím volby operátora.

FRANKFURT - Německý trh s informačními technologiemi začal loni růst. Odvětvová asociace Bitkom odhaduje loňský růst odvětví na 0,3 až 0,5 procenta. Předchozí odhad loňského růstu byl 0,1 procenta. Uvedl to prezident asociace Willi Berchtold pro včerejší vydání listu Die Welt.

O růst trhu se v minulém roce postaraly zejména služby širokopásmových komunkací a třetí generace mobilních telefonních sítí. Jde o technologie umožňující rychlý přístup k internetu a video hovory. Potíže mají v sektoru stále odvětví počítačového sektoru a poradenství.

Berchtold dodal, že za vyšším odhadem loňského vývoje byl výrazně silný odbyt o Vánocích. Letošní tržby německého trhu s technologiemi odhaduje šéf asociace na 134 miliard eur s meziročním růstem o dvě procenta. Trvalé oživení to celému sektoru ale nezajistí, míní Berchtold. Bitkom zastupuje podniky z informačních technologií, telekomunikací a nových médií (TMT). Z dlouhodobého hlediska je potřeba, aby si celý sektor TMT všech tří oborů udržel roční tempo růstu o pět procent. Znamená to, že by se hrubý domácí produkt měl zvyšovat nejméně o dvě procenta.

Očekává se, že v západní Evropě se tržby v celém odvětví technologií letos zvýší o 3,1 procenta. Jako odhad to loni v říjnu uvedl analytický ústav European Information Technology Observatory.

LONDÝN - Britský mobilní gigant Vodafone včera přiživil dohady o svém vstupu do souboje o převzetí amerického rivala AT&T Wireless. Britové v prvním oficiálním vyjádření k této otázce uvedli, že zkoumají možnost takové transakce.

Minulý měsíc předložila nabídku na převzetí AT&T Wireless americká dvojka na trhu mobilního telefonování Cingular Wireless. Pokud by byla její nabídka úspěšná, vznikla by největší společnost bezdrátové telekomunikace v USA.

Vodafone pro londýnskou akciovou burzu uvedl, že vývoj v USA neustále sleduje a "zkoumá, zda by potenciální transakce s AT&T Wireless byla v zájmu akcionářů". Vodafone by se měl rozhodnout o vstupu do aukce do tohoto pátku. Cingular nabídla AT&T Wireless výměnu akcií v hodnotě 30 miliard dolarů a ceně 11 USD za akcii. Spojená společnost by měla asi 45 milionů zákazníků a předstihla by nynější jedničku Verizon Wireless se zhruba 36 miliony.

Pokud by Vodafone chtěl koupit AT&T Wireless, musel by se poté zbavit lukraktivního podílu 45 procent na Verizon Wireless. Vodafone má sice ve zvyku mít svá zahraniční aktiva plně pod kontrolou, nehodlá se však zbavit podílu na Verizon za nevýhodnou cenu, řekl analytici agentuře Reuters.

Podíl na Verizon se oceňuje na 20 až 25 miliard dolarů. Nejpravděpodobnějším kupcem je partnerská společnost Verizon Communications.