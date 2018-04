TELeKONOM - Nokii klesly zisky a Oskar splatil svůj dluh

12.10.

PRAHA - Akcionáři Českých radiokomunikací budou v pátek rozhodovat o stažení akcií firmy z českého a londýnského trhu a o nabídce odkupu cenných papírů, které ještě nevlastní majoritní akcionář. Bivideon, který je dceřinou společností Deutsche Bank, zvýšil začátkem září ve veřejném odkupu podíl v Čra na 94,2 ze 72 procent. Případný odchod firmy z veřejných trhů experti odhadovali na první polovinu příštího roku.

LOS ANGELES - Americká společnost Microsoft představila v novou verzi svého multimediálního domácího systému

Windows XP Media Center. Systém je doprovázen celou sestavou nových přístrojů a programových novinek a má podchytit rostoucí výdaje spotřebitelů na filmy, digitální fotografování a hudbu.

BRNO - Eurotel přichází na Invex s několika novinkami. Mezi nimi je mimo jiné ADSL připojení k internetu, nové účtování wapu a nebo novinky na Eurotel Live!. Eurotel rozšířil nabídku svých služeb pro přístup na internet o ADSL. Jak vidno, spojení s Telecomem je prospěšnější než by se zdálo. Nabízí dva tarify s rychlostmi 256/64 kbps a nebo 512/128 kbps.

PRAHA - Z Českého Telecomu by v rámci projektu převedení údržby telekomunikační sítě mělo k externí firmě přejít přes 3300 lidí ze současných více než 9000 zaměstnanců. V rozhovoru pro ČTK to na veletrhu Invex uvedl výkonný ředitel Telecomu pro síť Petr Slováček. O případném spuštění projektu bude podle něj rozhodovat dozorčí rada zřejmě začátkem listopadu.

Firma nyní zvažuje nabídky dvou firem. Podle informací ČTK se rozhoduje mezi společnostmi Siemens a Alcatel, které jsou hlavními dodavateli síťových technologií. Slováček uvedl, že vybraný zájemce by měl vytvořit novou společnost, do které pracovníci přejdou. Telecom by v této firmě zřejmě nevlastnil žádný podíl.

BRNO - Jedno procento z výnosu privatizace Českého Telecomu by stát měl dát na rozvoj vysokorychlostního internetu. Navrhuje to ministr informatiky Vladimír Mlynář. Podpořit by se měla například stavba místních sítí ve městech, kde se jejich budování provozovatelů příliš nevyplatí, a dále nabídka služeb na internetu, které vyžadují vysokorychlostní připojení. Ministr to dnes uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas.

Výnos z prodeje 51 procent akcií Telecomu ekonomové odhadují mezi 50 a 65 miliardami korun. Jedno procento z této částky by podle Mlynáře mělo jít do fondu, z něhož by stát projekty na rozvoj vysokorychlostního internetu podporoval. Chce přitom peníze dělit mezi budování infrastruktury a podporu určitého obsahu internetu. "Klasickým příkladem je třeba výměna zdravotní dokumentace mezi nemocnicemi," uvedl.

13.10.

SAN FRANCISCO - Americká počítačová společnost Apple Computer více než zdvojnásobila čtvrtletní zisk díky silné poptávce po digitálním hudebním přehrávači iPod a po noteboocích. Firma dnes oznámila, že výsledky za nynější čtvrtletí překonají očekávání. Čistý zisk ve čtvrtém finančním čtvrtletí končícím v září stoupl

na 106 milionů dolarů ze 44 milionů před rokem.

BRNO - Odbornou anketu Osobnost roku české a slovenské informatiky a telekomunikací 2004 vyhrál člen představenstva Sdružení pro informační společnost a bývalý předseda dozorčí rady Českého Telecomu Ondřej Felix. Z 11 kandidátů nominovaných do druhého kola ho vybrala čtyřčlenná akademie osobností, které ocenění získaly nejméně dvakrát.

14.10.

PRAHA - Mobilní operátor Oskar Mobil splatil České konsolidační agentuře v předstihu celý svůj dluh téměř 1,6

miliardy korun. Původní splatnost úvěru byla na konci roku 2009. Pohledávka na agenturu přešla jako část syndikovaného úvěru, který firmě poskytla v roce 2002 zkrachovalá IPB, sdělil mluvčí ČKA Jiří Pekárek.

HELSINKI - Zisk finské společnosti Nokia ve třetím čtvrtletí klesl, protože firma snížila ceny mobilních

telefonů, aby získala zpět tržní podíl. Největší výrobce mobilních telefonů na světě dnes rovněž oznámil, že počítá s propadem zisku i v klíčovém čtvrtém kvartálu. Zisk se ve třetím čtvrtletí snížil na 0,14 eura na akcii z 0,17 eura ve stejném období loňského roku. Překonal však očekávání analytiků, kteří jej odhadovali na 0,13 eura na akcii.

Ve čtvrtém kvartálu by měl zisk na akcii podle firmy klesnout na 0,16 až 0,18 eura z 0,25 eura před rokem, napsala agentura Reuters. "Myslím, že zpráva je celkem dobrá. Jejich podíl na trhu s mobilními telefony se zvyšuje. Průměrná prodejní cena poněkud klesá, což by mohlo zůstat hlavním důvodem pro obavy," uvedl analytik Urban Ekelund ze společnosti Redeye.

TOKIO - Sony Ericsson dnes zveřejnil konsolidované finanční výsledky za 3Q 2004 pro svou divizi mobilních telefonů. Během třetího čtvrtletí 2004 dodala společnost odběratelům celkem 10,7 milionu telefonů, což představuje nárůst o 51% ve srovnání se stejným obdobím minulého roku.

Příjmy společnosti dosáhly hranice 1 678 milionu Euro, což představuje nárůst o 29 %. Příjem společnosti před zdaněním činil 136 milionů a po zdanění 90 milionů Euro. Jedná se o 45% nárůst čistých příjmů a důkaz toho, že zaměření na telefony střední a high-end třídy se společnosti vyplácí. Nejprodávanějším GSM telefonem výrobce byl Sony Ericssson T610, výrobce brzy uvede na náš trh také luxusní model S700.

15.10.

SOUL - Jihokorejský elektrotechnický obr Samsung Electronics vytvořil ve třetím čtvrtletí čistý zisk 2,7 bilionu wonů (asi 60 miliard Kč), což je meziroční nárůst zhruba o 46 procent. Firmě se dařilo prodávat hlavně paměťové čipy, ale do budoucna se obává poklesu cen plochých obrazovek. Proti druhému čtvrtletí Samsungu zisk klesl o 14 procent.

BRNO - Návrat spotřební elektroniky a nabídku vize digitální domácnosti zaznamenal letošní mezinárodní veletrh Invex, který dnes skončil na brněnském Výstavišti. Křišťálový disk například získal model Scaleo C, který je v domácnosti zcela schopen nahradit většinu multimediálních přístrojů. Tahákem byly i novinky software v oblasti zpracování digitální fotografie.

PODĚBRADY - České radiokomunikace mohou vykoupit až desetinu svých akcií za cenu maximálně 440 korun za kus. O návrhu majoritního vlastníka, společnosti Bivideon, rozhodli akcionáři společnosti na dnešní mimořádné valné hromadě. Čra nebudou moci vlastnit své cenné papíry déle než 18 měsíců.