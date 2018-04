TELeKONOM: Nokia zasadila ránu Microsoftu...

- Největší světový výrobce mobilních telefonů Nokia bude dodávat svůj software Series 60 do mobilních telefonů korejské společnosti Samsung. Jedná se o software používaných v telefonech s barevnou obrazovkou, který umožňuje připojení na internet, posílání e-mailů a hraní her, informovala i víkendu Nokia.

Smlouva se Samsungem je již třetí velkou dohodou společnosti od doby, kdy se rozhodla přestat být pouze výrobcem mobilů a zaměřit se také na vývoj softwaru. Na počátku tohoto roku podepsala Nokia smlouvu s japonskou společností Matsushita a německým Siemensem. Dohromady všechny čtyři firmy vyrábí více než 55 procent celosvětové produkce mobilních telefonů.

Zpráva je úderem pro Microsoft, který má ambice proniknout na trhu softwaru pro mobilní telefony. Současně také potvrzuje Nokii vedoucí postavení na trhu softwaru pro mobilní telefony, oblasti, kterou se snažil dobýt i Ericsson či Motorola. Nokia však odmítla poskytnout finanční detaily dohody. Software Series 60 zatím používá pouze jeden z mobilních telefonů Nokie, a to Nokia 7650 s vestavěným fotoaparátem.

Výrobci mobilních telefonů v poslední době stále častěji přistupují ke spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, aby tak snížili náklady a podpořili zisky v odvětví. To již delší dobu trpí poklesem poptávky a prodeje. Celé odvětví v současnosti směřuje od hlasových sítí druhé generace k sítím třetí generace, které kromě hlasu přenášejí i data. Pro výrobce mobilních telefonů to znamená vysoké investice do vývoje softwaru, které si menší výrobci nemohou dovolit.

Samsung je třetím největším výrobcem mobilních telefonů na světě s podílem na trhu 9,5 procenta. Je také označován za jednoho z nejrychleji se rozvíjejících výrobců mobilů. Nový software Nokie hodlá společnost používat pro své multimediální telefony, napsala agentura Reuters.

MILÁN - Výkonný ředitel telekomunikační společnosti Telecom Italia Enrico Bondi rezignoval. Bondi je jedním z ředitelů, který se asi rok v telekomu snažil prosadit restrukturalizaci. Nyní přejde k firmě Premafin, která ovládá pojišťovnu SAI.

Bondi zastával v Telecomu Italia pozici výkonného ředitele společně s Carlem Buorou. Jeho úkolem však bylo uvést do praxe takovou strategii, která by umožnila prodat některé aktivity, většinou ty, které nesouvisejí s hlavní činnosti firmy, podotýká agentura Reuters.

Analytici tvrdí, že Bondiho odchod bude mít na fungování skupiny minimální dopad. Firma ve sdělení uvedla, že práci Bondiho nyní převezmou ostatní členové řídícího týmu. Někteří jiní analytici upozorňují na to, že Bondi byl do své funkce zvolen jen na omezenou dobu a jeho odchod tedy není překvapivý.

Bondi se v Telecomu Italia ocitl krátce poté, co byl nucen odejít z italského průmyslového konglomerátu Montedison. Nyní, ve firmě Premafin, se podle některých názorů bude snažit získat vliv v holdingu HdP. Ten ovládá některá média, mimo jiné vlivný deník Corriere della Sera.

PRAHA - Český Telecom dokončil v sobotu odpoledne přepojování optických kabelů telekomunikačního uzlu v Praze na Těšnově. Díky dokončení prací již nebude docházet k občasným výpadkům telekomunikačních služeb na území Prahy, řekl mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Tento krok podle něj navíc vytvořil podmínky pro zahájení urychleného připojování zákazníků v částech Prahy postižených povodněmi. Převážný objem prací Telecom provádí o víkendu, aby zmírnil dopad na zákazníky. Technici na přepojování pracují v třísměnném provozu 24 hodin denně.

Pro všechny zákazníky, kteří se chtějí informovat o postupu oprav a předběžných termínech zprovoznění svých telefonních stanic, je k dispozici celorepubliková bezplatná linka 0800 123 456. Volat také mohou ohlašovnu poruch na čísle 13129. Podnikoví klienti využívající některé ze zmiňovaných datových služeb se mohou obracet na speciální linku s číslem 0800 101 108.

PRAHA - Celkem 6400 členů českého záchranného systému provolalo při nedávných povodních v mobilní síti Eurotel zdarma 700 000 minut. Hasiči, policisté, profesionální záchranáři, členové krizových štábů, členové místních samospráv a další účastníci krizového řízení během záchranných operací odeslali statisíce SMS zpráv, sdělil mluvčí Jan Kučmáš.

Eurotel navíc poskytl 294 telefonů dalším členům Integrovaného záchranného sytému a do některých z šestnácti krizových štábů vyslal své zástupce. "Protože našich služeb používají záchranáři, museli jsme udržet síť v provozu ve více než pěti stech zatopených a evakuovaných obcích," uvedl generální ředitel Terrence Valeski. Podle informací ČTK se síť Eurotelu nevyhnula lokálním přetížením. Vlastníci krizových telefonů také zpočátku mnohdy neměli telefony správně aktivovány a proto neměli v přetížené síti prioritu pro telefonování. Eurotel uzavřel smlouvu o dodávce telefonů pro Krizové řízení ČR na začátku letošního roku. Během záplav poskytovali další telefony záchranářům zdarma i RadioMobil a Český Mobil.