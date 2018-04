TELeKONOM: Nokia upevnila náskok, SonyEricsson ztratil...

AMSTERDAM - Finská Nokia zvýšila ve druhém čtvrtletí svůj podíl na světovém trhu mobilních telefonů na 35,6 procenta ze 34,2 procenta před rokem. Uvedla to dnes průzkumná agentura Gartner Dataquest s tím, že se růst celého trhu zpomalil. Výrobci mobilů ve druhém čtvrtletí prodali 98,7 milionu přístrojů, čímž meziročně zvýšili odbyt o 0,8 procenta. Gartner přitom odhaduje, že letos za celý rok stoupne prodej mobilních

přístrojů o pět procent díky klesajícím cenám telefonů a novinkám s barevnými displeji.

Nokia sama odhadovala růst svého podílu na 38 procent. Její odhad podílu byl vyšší, protože očekávala, že se přístrojů ve světě celkem neprodá tolik. Firma usiluje o 40 procent světového trhu. Gartner i Nokia se shodují v tom, že si firma ve čtvrtletí polepšila vůči konkurentům. V prvním čtvrtletí měla Nokia 34,7 procent světového trhu.

Světová dvojka, americká Motorola, zůstala ve druhém čtvrtletí na 15,7 procenta trhu jako před rokem. Jihokorejský Samsung si na třetí příčce polepšil, zvýšil podíl na 9,5 procenta z loňských 6,5 procenta. Samsung dramaticky zlepšoval pozici na trhu v prvních měsících roku.

Siemens zvýšil podíl na 8,4 ze 7,4 procenta. Spojení Sony Ericsson jako jediné zaznamenalo pokles, a to na 5,4 ze 7,7 procenta. Otázkou zůstává, jak si trh povede jako celek ve druhé polovině roku, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Mobilní operátor RadioMobil zvýšil v prvním pololetí tržby o 38 milionů na 325 miliónů EUR. V korunovém vyjádření však tržby stagnovaly na 10,1 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 39 procent na 151 milionů EUR, tedy asi 4,7 miliardy korun, sdělila dnes firma. RadioMobil meziročně zvýšil počet zákazníků ve své síti T-

Mobile o 907 000 na 3,15 milionu lidí.

SAN FRANCISCO - Výrobce telekomunikačního zařízení Nortel Networks Corp. kvůli nižším výdajům telekomunikačních společností v USA sníží počet zaměstnanců o

dalších 7000 na 35 000. Informovala o tom dnes firma v prohlášení, v němž zároveň ze stejného důvodu snížila i odhad příjmů ve třetím čtvrtletí.

Počet propuštěných bude o 17 procent nižší než podle původního plánu, který firma představila před několika měsíci. Tehdy Nortel oznámil, že hodlá snížit počet zaměstnanců na 42 000. Ještě na konci prosince 2000 přitom firma zaměstnávala 95 500 osob.

Nortel dodal, že v poslední době pocítil hluboký propad poptávky po svých produktech, které se vyžívají v telekomunikačních, mobilních a internetových sítích. Telekomunikační společnosti mají totiž problémy kvůli nadměrné expanzi z minulých let, kdy se vysoce zadlužily. Prioritou Nortelu zůstává návrat k černým číslům do konce června 2003. Firma chce tak masivně snižovat náklady, aby se do bodu zvratu dostala již při příjmech 2,6 miliardy USD proti původnímu předpokladu 3,2 miliardy USD.

Společnost rovněž uvedla, že příjmy ve třetím čtvrtletí budou kvůli slabší poptávce nižší o deset procent. Původně čekala příjmy na stejné úrovni jako ve druhém čtvrtletí. Ke zlepšení ve třetím i čtvrtém kvartálu by však mohlo dojít u zisku. Ve druhém čtvrtletí firma hospodařila s čistou ztrátou devět centů na akcii při příjmech 2,77 miliardy dolarů. Analytici dotazovaní agenturou Thomson First Call očekávají ve třetím čtvrtletí v průměru ztrátu bez zahrnutí mimořádných položek šest centů na akcii a v posledním kvartálu tři centy na akcii, napsala agentura Reuters.

MELBOURNE - Největší telekomunikační skupina Austrálie Telstra Corp Ltd vytvořila ve fiskálním roce 2001/2002 čistý zisk 3,66 miliardy australských dolarů, tedy dvě miliardy

USD. Meziročně zisk klesl o 9,8 procenta. Telstra výsledky představila v dnešní zprávě. Analytiky sice pokles zisku nenadchl, lépe ale přijali ujištění, že se Telstra chystá k akvizicím v Asii.

Ekonomové dotázaní agenturou Reuters očekávali zisk 3,75 miliardy AUD. Jde o první meziroční pokles zisku Telstry od finančního roku 1996/1997. Čistý zisk bez započtení ednorázových položek stoupl o 11,5 procenta na 4,1 miliardy AUD. Fiskální rok společnosti končí v červnu.

Ve výsledku se pozitivně odrazil silný růst na trhu mobilních telefonů a úspory v nákladech. Klesl však příjem z datových služeb. Na meziroční pokles měly vliv i jednorázové příjmy skupiny z předchozího roku.

Podnik z poloviny patří australské vládě, chystá se však jeho úplná privatizace. Zisk v tomto fiskálním roce by měl být přibližně stejný jako v roce uplynulém. Tržby by se měly zvýšit o 1,7 procenta. Podle analytiků se Telstra snaží získat větší tržby ze svých asijských investic. Akcie společnosti po zprávě klesly až o 19 centů, den uzavřely poklesem o 11 centů na 4,85 AUD, tedy o 2,2 procenta.

AMSTERDAM - Z čela nizozemského operátora KPN Telecom odejde výkonný ředitel Paul Smits, za jehož řízení se nafoukl dluh společnosti. Mluvčí KPN Marinus Potman dnes uvedl, že Smith rezignoval z osobních důvodů k 1. listopadu.

Smithovy povinnosti ve vedení mobilních telekomunikací KPN převezme generální ředitel firmy Ad Scheepbouwer, dokud za Smitha nenajde náhradu. 56letý Smith podle mluvčího jinou práci nemá a nad dalšími kroky teprve bude uvažovat.

Smith byl v KPN ve funkci v době, kdy se společnost snažila proniknout do první ligy mezi evropskými telekomunikačními giganty. Firma se tak pustila do kolotoče výdajů v akvizicích a do licencí UMTS, nové generace mobilů, v Německu a dalších zemích. Firemní dluhy dosáhly 23 miliardy eur.

Během Smithova působení ve funkci se KPN dvakrát pokusila spojit s bývalými telekomunikačními monopoly v Evropě. Ani se španělskou Telefónicou, ani s belgickým Belgacomem se to však KPN nepodařilo.

Do vrcholného vedení se Smith dostal v březnu 2000 a odstoupil z něj k letošnímu listopadu ve snaze obnovit důvěru investorů v zadluženou firmu. Od Smithova jmenování manažerem do jeho rezignace spadly akcie KPN o 93 procent na 4,5 eura, napsala

agentura Reuters. Dodala, že dnes akcie KPN, před oznámením rezignace, stouply o 2,5 procenta na 5,7 eura.

V ČR prodala KPN kabelovou divizi Vision Networks a dokončila tak prodej svých kabelových aktivit s výjimkou jedné malé sítě v Polsku. Díky prodeji sníží svůj dluh celkem o zhruba 630 milionů eur. KPN je také členem konsorcia TelSource, které je partnerem

Českého Telecomu. TelSource má na českém operátorovi podíl zhruba 27 procent, chce jej však v rámci privatizace Telecomu prodat.