TELeKONOM: Nokia se chová jako Microsoft, říká konkurence...

- Hlavní konkurent Nokie na poli vývoje a výroby softwaru pro mobilní datové sítě obvinil finskou společnost, že vnuicuje své standardy všem ostatním výrobcům a tím se z "nich snaží vytvořit standardy obecné". S tímto nařčením přišel Don Listwin. výkonný šéf americké firmy Openwave.

Viceprezident softwarové divize Nokie Niklas Savander oponoval, že "Openwave nikdy nebyla vzorovým žákem otevřenosti". Řekl však, že Openwave bude patrně jednou z prvních firem, které finský gigant přizve k vývoji jednotného softwarového standardu.

Slovní přestřelka mezi Nokií a Openwave odráží nervozitu v oboru, která vzniká tím, že Nokia se snaží zabránit americkému softwarovému obrovi Microsoft ve vytvořen podobné dominantní pozice v oblasti mobilního softwaru, jakou Gatesova společnost má ve sféře osobních počítačů. Pokud by se totiž Microsoftu takový kousek povedl, vysoce výdělečnou Nokii by mohl postihnout osud výrobců PC, kteří operují s velmi nízkou marží.

Praktiky Nokie samotné však vyvolávají srovnání právě s praktikami Microsoftu. Finská firma oznámila, že bude ostatním výrobcům mobilníách telefonů nabízet vlastní software. Podle Listwina žádal management Openwave šéfa Nokie Jormu Ollilu o přijetí do klubu těch, kteří se navývoji standardu podílejí, ale byl odmítnut."Nokia jedná tak, jak by jednali lidé z Apple, kdyby měli 40 procent na trhu," řekl Listwin.

LONDÝN - Prodej mobilních telefonů v západní Evropě těsně před Vánocemi - tedy v době, která obvykle přináší nejvíce nových zákazníků - byl loni podstatně nižší než v předcházejících letech. To potvrzuje obavy výrobců i operátorů z rostoucí nasycenosti trhu.

V západní Evropě si podle údajů časopisu Mobile Communications nový mobil pořídilo 4,6 milionu lidí. To znamená výrazný pokles ve srovnání s 11,9 milionu v roce 2000 a 12,5 milionu v prosinci roku 1999.

Celkově k prvnímu lednu 2002 vlastnilo mobil 288,8 milionu Západoevropanů. To znamená, že za loňský rok si telefon koupilo 45,3 milionu lidí - podstatně nižší přírůstek než 89,9 milionu z roku 2000. Penetrace v západně Evropě se tak dostala na 74,3 procenta.

TOKIO - Společnost Matsushita Communication Industrial, která je druhým největším výrobcem mobilních telefonů v Japonsku, hodlá v příštím finančním roce, který začíná v dubnu, zvýšit prodej mobilních telefonů o 50 procent. Oznámila to firma a naznačila, že v tomto finančním roce očekává výrazný pokles prodeje.

V předchozím finančním roce prodala firma celkem 21,5 milionu mobilních telefonů, z toho 14 milionů v Japonsku. Domácí i zahraniční poptávka však byla poté zasažena celosvětovým zpomalením ekonomiky.

Společnost očekává v tomto finančním roce čistou ztrátu 30 miliard jenů (225 milionů dolarů) při tržbách 844 miliard jenů. V prvním pololetí vykázala firma ztrátu 16,55 miliardy jenů ve srovnání se ziskem 21,37 miliardy jenů ve stejném období předchozího roku. Tržby klesly o 23,8 procenta na 392,45 miliardy jenů.

Společnost Matsushita Electric Industrial minulý měsíc oznámila, že převezme plnou kontrolu nad pěti svými divizemi včetně Matsushita Communication Industrial, napsala agentura Reuters.

Matsushita se prostřednictvím dceřiné společnosti Matsushita Television Central Europe angažuje i v České republice. V roce 1997 zahájila výrobu televizorů na plzeňských Borských polích a zařadila se tak mezi první a největší japonské investory v Česku. V roce 2000 se firma rozhodla založit v Pardubicích závod na výrobu mobilních telefonů a autorádií značky Panasonic, který má být druhou největší továrnou na mobilní telefony v Evropě. Firma zde hodlá investovat asi 3,3 miliardy korun a v továrně by mělo pracovat nejprve 550 lidí s výhledem na zvýšení počtu zaměstnanců do tří let na téměř 1200 osob.

NEW YORK - Williams Communications, jeden ze zadlužených amerických poskytovatelů služeb širokopásmového spojení, včera odmítl dohady o tom, že budce následovat své konkurenty od nezáviděníhodné pozice - bankrotu. Tento osud postihl v poslední době firmy Global Crossing a McLeod USA.

Zpráva o hopodaření za poslední čtvrtletí loňského roku poskytovala vedení Williamsu důvod k velmi mírnému a ještě opatrnějšímu optimismu. Ztráta, kterou společnost v daném období zaznamenala, totiž dosáhla 372 milionů dolarů. To je méně než ve srovnatelném období předcházejícího roku, kdy ztráty činila 547 milionů.

Investoři na newyorské burze však optimismus managementu Wiliamsu nesdílejí. Zprávy věřitelů, že Williams zaostává ve splácení svých dluhů bankám, poslaly včera cenu akcií společnosti dolů o 26 centů na 1,05 dolaru.