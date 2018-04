TELeKONOM: Nokia přijde na podzim s telefony 3G...

- Finský výrobce mobilních telefonů Nokia hodlá zahájit prodej třetí generace mobilních telefonů letos ve třetím čtvrtletí. Ze včerejšího vyjádření firmy tak vyplývá, že Nokia postupuje v časovém souladu s plány svých rivalů.

Počátkem týdne představil japonsko-švédský konkurent, Sony Ericsson, novou řadu mobilů s tím, že telefony třetí generace začne prodávat na konci roku. Nová generace mobilních telefonů bude mimo jiné schopna zajistit uživateli přístup na internet. Americká Motorola, druhý největší výrobce mobilních telefonů na světě, hodlá zahájit prodej také ve třetím čtvrtletí. Analytici očekávají, že Nokia představí telefony nové generace příští týden na hannoverském veletrhu technologií CeBit, napsala agentura Reuters.

PRAHA- Ačkoliv Český telekomunikační úřad v úterý vydal novou metodu výpočtu cen propojení telekomunikačních sítí, která by mohla vést k poklesu cen hovorů, letošní ceny stanoví podle dosavadní metody. "Zatímco k dosud používané metodě výpočtu podle celkových nákladů má úřad všechny podklady, u nové metody dlouhodobých přírůstkových nákladů LRAIC je má Telecom dodat až do poloviny května," řekl včera předseda ČTÚ David Stádník. "Ceny vydáme co nejdříve," uvedl. Jak by měly vypadat ve srovnání s loňskými tarify propojení, nechtěl specifikovat. Podle telekomunikačních odborníků budou zřejmě nižší, ale výrazné snížení, které se očekává u metody LRAIC o desítky procent, asi nepřinesou. Na výši propojovacích poplatků za uskutečnění telefonátů mezi různými operátory přitom závisí i výše hovorného.

Včasné stanovení cen propojení znesnadňuje telekomunikační zákon, který ČTÚ ukládá, že může vydat cenové rozhodnutí až poté, co se operátoři mezi sebou nedohodnou. Oznámení o takovém sporu, mezi Telecomem a Contactelem, však ČTÚ obdržel až včera.

Tuto mezeru v zákoně, stejně jako přesně stanovené lhůty, do kdy má každý rok dominantní Český Telecom vydat vlastní návrh propojovací smlouvy včetně cen, by měl být mimo jiné obsahem novely zákona, se kterou ale před volbami nikdo nepočítá. "Byla by k tomu potřeba vůle napříč politickým spektrem," řekl Stádník.

Ministerstvo dopravy a spojů chystá věcný záměr zákona předložit vládě v květnu před červnovými volbami. Novela by měla dále řešit například pronájem místních sítí Telecomu, tedy tzv. poslední míli, posílit pravomoci ČTÚ nebo zamezit možnosti napadnutí správních rozhodnutí ČTÚ soudem, čehož v současnosti někteří operátoři zneužívají pro zdržování jejich účinnosti. Stávající telekomunikační zákon platí od poloviny roku 2000.

TOKIO - Japonský provozovatel mobilních telefonů NTT DoCoMo dominoval i v druhém letošním měsíci na domácím trhu. Počet nových uživatelů firmy totiž vzrostl o 254 000 na celkových 40,15 milionu klientů. To představuje 59 procent trhu, uvedla včera Asociace telekomunikačních provozovatelů.

Na druhém místě byla společnost KDDI Corp., která si ve sledovaném období připsala 71 500 nových uživatelů na celkových 12,03 milionu. Na třetím místě počtem nových klientů umístila společnost J-Phone, která patří pod Japan Telecom. V únoru si připsala 159 000 zákazníků a celkový počet tak zvýšila na 11,9 milionu.

Celkový počet uživatelů mobilních telefonů v Japonsku dosáhl v únoru 68 milionů. Údaje potvrzují, že bezdrátové služby jsou jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí ekonomiky, uvedla agentura Reuters.

PRAHA - Představenstvo Českého Telecomu odvolalo Fredericka Ledbettera z postu ředitele internetového odštěpného závodu Imaginet. Podle dnešního sdělení generálního ředitele Přemysla Klímy se závodu pod Ledbetterovým vedením nepodařilo zcela naplnit ambiciózní plány rozvoje a ekonomického růstu.

Řízením Imaginetu představenstvo pověřilo dosavadního ředitele společnosti Síť Radka Součka. Ledbetter nastoupil na místo ředitele v září 2000, kdy byl Imaginet založen. Uskutečňoval záměr propojit aktivity související s internetem a službami profesionálních sítí.

Pod Imaginet spadá například internetový poskytovatel Internet OnLine, společnosti M.I.A., Edinet.cz a asp1000 nebo elektronické tržiště CenTrade.

PRAHA - Český Telecom vyjednává s provozovateli mobilních sítí, aby poskytli zvláštní čísla, na kterých bude možné v době zářijového přečíslování pevných linek přijímat tísňová volání. Napsaly to včerejší Hospodářské noviny s odvoláním na mluvčího Telecomu Vladana Crhu. List dodává, že podle Petra Zatloukala z ministerstva vnitra se operátoři nebrání alternativě, kterou už schválil Český telekomunikační úřad.

HN zdůrazňují, že obavy z několikahodinového kolapsu v celé republice při přečíslování telefonní sítě v noci na 22. září jsou neopodstatněné. Přečíslování se dotkne i telefonních linek 150, 155 a 158. Lidé hledající pomoc v kritických životních okamžicích budou nuceni spoléhat pouze na mobilní telefony, píší HN. Zatloukal listu potvrdil, že mobily budou mít k dispozici i záchranáři a operační důstojníci policie a hasičů.

Přečíslování telefonů by tak nemělo ovlivnit spojení mezi policejními i záchranářskými jednotkami, dodal. Ministerstvo vnitra se nyní snaží vymyslet, jak předejít možnému kolapsu. Podle listu si resort vnitra již nechal zpracovat analýzu možných rizik a na popud ministra Stanislava Grosse se bude možnými vlivy změn v telekomunikačním systému v červnu zabývat i bezpečnostní rada státu. (Vzhledem k tomu, že se MV ČR snaží něco vymyslet, mohou si podle názoru TELeKONOMu všichni odpůrci sebenepatrnějších změn k lepšímu zhluboka oddechnout.)

Český Telecom společně s ministerstvem se navíc pokusí riziko kolapsu odvrátit včasnou a masívní informační kampaní. Její definitivní podoba zatím není známa.