TELeKONOM: Nokia dostala ostré varování...

LONDÝN - Prestižní ratingová agentura Moody's včera ostře varovala finskou Nokii, největšího výrobce mobilních telefonů na světě, aby neskupovala příliš mnoho svých akcií. Záměr vykoupit zhruba 225 milionů vlastních akcií za celkem 2,9 miliardy eur ohlásila Nokia minulý týden poté, co ohlásila vytvoření hotovostních rezerv ve výši osmi miliard eur.

Moody's se domnívá, že záměr firmy je příliš náročný. "Příliš vysoká hodnota zpětného nákupu akcií v poměru k jejich výnosu byla negativnáím jevem," řekl Wolfgang Draack, viceprezident frankfurtské pobočky Moody's. Agentura dala najevo, že je znepokojena tím, jak "se firma vystavuje tlakům velmi ostře konkurenčního prostředí trhu s mobilními telefony".

Draack zdůraznil, že firma "ve světle slabého růstu prodeje mobilních telefonů a sílícího tlaku na ceny riskuje ztrátu podílu na trhu a zvuku své značky". Viceprezident frankfurtské Moody's nicméně zatím nemluvil o snížení ratingu finské jedničky mezi výrobci mobilů.

Šéf Nokie Jorma Ollila varoval vlastní firmu již na podzim loňského roku před příliš rychlým vykupováním akcií, které by mohlo ratingové agentury popudit. Zároveň řekl, že agentury jsou příliš konzervativní.

PRAHA - Pokud Český Telecom neodůvodněně neumožní konkurenci pronájem svých linek, bude mu podle návrhu ministerstva informatiky hrozit pokuta až pět milionů korun. Novelou telekomunikačního zákona, který firmě ukládá povinnost v případě zájmu místní telefonní vedení pronajmout ostatním operátorům, ve středu projedná vláda, řekl včera mluvčí ministerstva informatiky Libor Vacek.

Schvalování novely nabralo několikaměsíční zpoždění. Původně ministerstvo počítalo s jeho předložením na konci minulého roku. ČR se totiž zavázala, že do začátku roku 2003 do svého právního řádu implementuje právní úpravy EU přijaté v roce 2000, kdy unie rozhodla i o zpřístupnění místních smyček (local loop unbundling). Zákon by měl být účinný 20 dnů po vyhlášení ve sbírce zákonů.

Podle návrhu by měl Telecom konkurenci umožnit buď pronájem celého účastnického vedení nebo část kmitočtového spektra pro nehlasové služby. Telecom by tak nadále linku využíval pro poskytování hlasových služeb.

Český Telecom stále provozuje 99 procent pevných telefonních linek. Přestože na trhu působí dalších více než 30 držitelů licencí k poskytování telefonních služeb v pevné síti, v tomto segmentu trhu se příliš neprosadili.

VARŠAVA - Tržby největší polské telekomunikační skupiny TPSA v loňském roce vzrostly o 3,9 procenta na 18 miliard zlotých (4,7 miliardy dolarů) díky mobilní divizi. Oznámila to dnes firma a dodala, že v samotném čtvrtém čtvrtletí tržby stouply o 3,1 procenta na 4,62 miliardy zlotých.

Tržby sice mírně zaostaly za očekáváním analytiků, byly však v souladu s firemní prognózou, která počítala s celoročním nárůstem příjmů o tři až pět procent. Tržby divize pro pevné linky loni klesly o 2,4 procenta na 15,08 miliardy zlotých, zatímco tržby mobilní divize Centertel stouply o 46,2 procenta na 2,37 miliardy zlotých.

Počet zákazníků mobilní divize se v loňském roce zvýšil o 61 procent na 4,48 milionu a její podíl na polském trhu dosáhl 32,1 procenta. Průměrný měsíční příjem na uživatele však klesl na 73,3 zlotého z 85,9 zlotého v roce 2001.

Společnost dále uvedla, že loni snížila počet zaměstnanců o 24,3 procenta na 47 928 osob. Firma, kterou ovládá francouzský operátor France Télécom, zveřejní kompletní výsledky za loňský rok na začátku března.

Akcie společnosti včera sice na varšavské burze posílily o 2,8 procenta na 12,70 zlotého, jejich cena však nadále zůstává v blízkosti tříletého minima, napsala agentura Reuters.

FRANKFURT - Americká telekomunikační společnost T-Mobile USA, která je součástí telekomunikační firmy Deutsche Telekom, ve čtvrtém čtvrtletí 2002 získala milion nových klientů. To je pro firmu zatím rekordní nárůst, k němuž jí velmi pomohla agresívní reklamní kampaň.

Spojené státy jsou teď pro mobilní odnož společnosti Deutsche Telekom klíčovým růstovým trhem, firmě se ale dařilo i na jiných trzích. V Německu počet uživatelů mobilních telefonů vzrostl asi o 783 000 a dostal se na 24,6 milionu uživatelů.

Na domácím německém trhu firmě pomohl především vysoký růst prodeje v předvánočním období. Mobilní odnož největší telekomunikační firmy v Evropě před Vánocemi prodávala telefony i přesto, že ekonomika na tom není dobře a zvyšuje se i počet lidí bez práce, podotýká agentura Reuters.

Počet klientů v britské divizi T-Mobile UK vzrostl o 141 000 na 12,4 milionu. "I přes obtížné ekonomické podmínky měl Deutsche Telekom silný růst ve všech produktových kategoriích," píše se ve sdělení firmy. Divize T-Mobile International měla na konci loňského čtvrtého čtvrtletí 53,9 milionu klientů. T-Mobile je i v České republice, kde měl na konci loňského září 3,28 milionu klientů.



REDMOND - Třetí největší americký mobilní operátor AT&T Wireless Services snížil ve čtvrtém čtvrtletí čistou ztrátu na 131 milionů dolarů z 1,2 miliardy ve stejném období předchozího roku. Oznámila to včera firma a dodala, že její tržby stouply o 14,7 procenta na 4,047 miliardy dolarů.

Společnost získala ve sledovaném období 705 000 nových zákazníků, tedy o 23,9 procenta méně než v posledním kvartálu roku 2001. Průměrný příjem na zákazníka se snížil o 1,3 procenta na 60 dolarů měsíčně. Celkový počet klientů dosáhl ke konci loňského roku 20,859 milionu osob.

Mobilní operátoři ve Spojených státech loni podle odhadů investiční banky Lehman Brothers získali celkem 12 milionů nových klientů, což je o zhruba 35 procent méně než v předchozím roce. Banka předpokládá, že růst počtu nových klientů letos opět zpomalí, napsala agentura Reuters.

FRANKFURT - Německý telekomunikační gigant Deutsche Telekom AG odsouhlasil, že prodá aktiva v kabelovém televizním vysílání za zhruba 1,7 miliardy eur. Napsal to včera

list Financial Times. Prodej aktiv je součástí snah telekomu snížit dluh. Sama společnost se k věci odmítla vyjádřit.

Zdroje blízké jednání agentuře Reuters v pondělí řekly, že by telekom mohl během několika dnů podepsat dohodu o prodeji se skupinou firem, kterou vytvořily společnosti Apax Capital Partners, Providence Equity Partners a Goldman Sachs Private Equity.

Konsorcium investorů odsouhlasilo, že zaplatí zprvu 1,725 miliardy eur v hotovosti a 375 milionů eur později, řekly listu FT zdroje blízké jednání. Deutsche Telekom by tak z prodeje získal nejvýše 2,1 miliardy eur.

Zdroje blízké agentuře Reuters řekly, že prvotní platba budou dvě miliardy eur a doplatek bude záviset na zisku z prodaných aktiv. Sám telekom chtěl z prodeje získat až 2,3 miliardy eur.

Deutsche Telekom se snaží prodat aktiva za 8,5 miliardy eur, aby do konce roku snížil objemný dluh 64 miliard eur o zhruba pětinu. V prosinci by měl jeho dluh klesnout na 50 až 53 miliard.

Cena prodávaných aktiv v kabelové televizi nebude ani poloviční proti 5,5 miliardy eur, které za ně nabízela americká Liberty Media. Německé kartelové úřady však loni v únoru tuto nabídku zamítly, připomněla agentura.