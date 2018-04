TELeKONOM: Nizozemská KPN se rozloučila s Čechy a Poláky...

AMSTERODAM - Nizozemská telekomunikační společnost KPN Telecom dokončila prodej aktiv v kabelových televizích v České republice a Polsku. Za prodej podílů Nizozemci získali zhruba 65 milionů eur. KPN prodala českou divizi Vision Networks Tsjechie Holding společnosti Betbari Holding. Ta vlastní firmu TES Media. V Polsku KPN prodala divizi Vision Networks Polen Holding, kterou koupilo konsorcium vedené společností 3TS Venture Partners.

"Výnos z obou transakcí činí přibližně 65 milionů eur," píše se ve sdělení nizozemské společnosti. Žádné další podrobnosti ale zástupci KPN zatím neuvedli, píše agentura Reuters. KPN vlastnila v České republice i společnost Intercable, tu ale už loni v létě prodala rovněž konsorciu Betbari. KPN tehdy prostřednictvím divize Vision Networks v Intercable ovládala 100 procent akcií.

Společnost KPN nyní prodává některá aktiva a snižuje počet zaměstnanců, aby se mohla lépe vypořádat se splácením vysokého dluhu. Ten vznikl kvůli vlně akvizic a koupi nákladných licencí na provozování mobilní sítě třetí generace. KPN je vedle švýcarské společnosti Swisscom členem konsorcia TelSource, které je partnerem Českého Telecomu. TelSource má na českém operátorovi podíl zhruba 27 procent, chce jej však v rámci privatizace Telecomu prodat.



HAMBURK - Dozorčí radě německé telekomunikační firmy MobilCom AG se potřetí za sebou nepodařilo zvolit nového předsedu. Uvedly to včera informované zdroje a zakladatel MobilComu Gerhard Schmid. Rada se měla sejít, aby zvolením Dietera Vogela do svého čela otevřela cestu jeho programu na záchranu firmy. Vogel ale nezískal potřebnou dvoutřetinovou většinu hlasů, uvedly zdroje.

On sám nebyl k zastižení, aby se k věci vyjádřil. Rada se sešla týden před valnou hromadou, na níž mají akcionáři o záchranném plánu hlasovat. Zakladatel Schmid v pondělní zprávě uvedl, že Vogel hodlá firmu přivést do likvidace. Proto Vogela vyzval, aby opustil místo člena v dozorčí radě a uvolnil místo někomu novému. Bývalého šéfa dozorčí rady Klause Ripkena odvolal minulý týden soud.

Vedle Vogela rada hlasovala i o zvolení Joachima Dreyera, který má Schmidovu podporu. Ani Dreyerovi se však nepodařilo volbou projít. Zvolení Vogela bylo klíčovou podmínkou pro záchranný plán, jehož součástí je i úvěr 162 milionů eur s vládní zárukou. Nepodařilo se však získat důvěru jednoho člena rady, který je Schmidovým stoupencem, napsala agentura Reuters.

HONGKONG - Počet zákazníků čínské společnosti China Mobile se v prosinci zvýšil o relativně nízkých 1,79 procenta na 117,68 milionu ze 115,61 milionu osob v předchozím měsíci. Oznámila to včera firma, která je největším mobilním operátorem na světě.

Analytik Marvin Lo ze společnosti BNP Paribas Peregrine uvedl, že údaje jsou v souladu s očekáváním a dodal, že odráží zpomalení na čínském trhu s mobilními telefony ve druhé polovině loňského roku. V prvním pololetí rostl počet zákazníků China Mobile měsíčně o 2,4 až 2,7 procenta. Ve druhém pololetí však tempo růstu zvolnilo a pohybovalo se většinou v rozmezí od 1,8 do 1,9 procenta.

Podle posledních údajů ministerstva informačního průmyslu se celkový počet uživatelů mobilních telefonů v Číně v listopadu zvýšil o 2,29 procenta ve srovnání s růstem o 3,96 procenta na začátku loňského roku, píše agentura Reuters.

PRAHA - Mobilní operátor RadioMobil, který provozuje síť T-Mobile, částečně změnil svůj záměr zpoplatnit posílání SMS z internetu. Firma nabídne od února všem svým klientům, že po registraci na internetových stránkách budou moci určité množství zpráv posílat i nadále zdarma. Vedení společnosti to včera oznámilo ministrovi pro informatiku Vladimíru Mlynářovi.

"Oceňuji, že nějaká firma je schopná zareagovat na kritiku zákazníků. Je to pozitivní krok," řekl ministr. Firma na přelomu roku oznámila, že od února zpoplatní posílání SMS z internetu, dále volání do hlasové schránky a většině klientů zdraží posílání SMS zpráv. Naopak zlevnit má volání z předplacených karet Twist do pevné sítě o 2,90 koruny a volání v rámci sítě pro uživatele tarifu Twist Extra. Proti ohlášeným změnám se zvedla vlna odporu klientů, kteří začali podepisovat petice i chystat bojkot služeb firmy na 28. ledna.

"Naším prvním krokem bylo uzavření SMS brány pro subjekty, které ji zneužívaly ke komerčním účelům a měsíčně rozesílaly miliony SMS, aniž by se podílely na krytí provozních nákladů," uvedl generální ředitel Roland Mahler. Podle mluvčího RadioMobilu Jiřího Hájka získají uživatelé schránky MobileBox zdarma měsíčně 100 SMS v rámci sítě T-Mobile.

Při využívání služby MobileBox Easy nebo MobilePager pak dostanou 20 volných SMS. "Počet 20 zpráv přitom představuje pro většinu twistových zákazníků měsíční průměr," dodal. Zprávy poslané nad rámec volných SMS nebo do jiných sítí bude firma zpoplatňovat dle tarifu klienta. Stejně bude RadioMobil účtovat i přeposílání mailů z MobileBoxu na mobilní telefon. Upozornění o doručení mailu bude i nadále zdarma.

Z internetu pošlou uživatelé každý měsíc několik milionů textových zpráv. Konkurenční firmy Eurotel ani Český Mobil zatím podobnou změnu u posílání SMS z internetu neoznámily. RadioMobil měl na konci září v síti T-Mobile přes 3,28 milionu klientů.

PRAHA - Český Telecom bude v únoru a březnu vyměňovat staré telefonní karty, které zákazníci již rozbalili, ale nestačili je zcela protelefonovat. Dosud firma nabízela pouze výměnu starých karet v neporušeném obalu, za což si vysloužila kritiku. "Vzali jsme v úvahu doporučení Sdružení obrany spotřebitelů," uvedl včera mluvčí firmy Vladan Crha. Platnost karet skončila v loňském roce a někteří spotřebitelé si na postup firmy stěžovali.

Proti původnímu úmyslu Telecomu veřejně vystoupilo právě Sdružení obrany spotřebitelů (SOS), které vyzvalo zákazníky, aby neprovolané karty nevyhazovali. SOS poukázalo na to, že zákazníci používali karty, na kterých nebyla vyznačena jejich omezená platnost. "Sedmiměsíční předstih, se kterým Český Telecom informoval o ukončení platnosti starých karet, byl pro řadu jejich méně telefonujících uživatelů naprosto nedostačující," uvedlo koncem minulého roku sdružení.

Neplatné rozbalené telefonní karty budou nyní jejich majitelé moci vyměňovat od 3. února až do konce března osobně v prodejnách Telepoint. Pomocí čtecího zařízení pracovník Telepointu na počkání zjistí počet neprovolaných jednotek na kartě a určí její zůstatkovou cenu. Zákazník pak doplatí rozdíl mezi touto částkou a nejnižší bližší cenou nové karty Trick. Ceny karet Trick Telecom kvůli výměně snížil o 15 až 20 korun. Lze je tak pořídit od 160 do 300 korun.

Zákazníci si budou moci vyměnit maximálně tři karty, přičemž zbývající impulsy na kartách bude možné sčítat. Nebude možné měnit privátní karty s označením "Publicity" a staré 150jednotkové karty, kterým skončila platnost dříve. Nerozbalené karty Telecom vyměňuje buď v místech s označením Telepoint partner nebo i poštou.