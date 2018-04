TELeKONOM: Nezvyšujte daň za internet...

PRAHA - Telekomunikační operátoři navrhli rozpočtovému výboru parlamentu, aby v připravovaném zákoně o DPH zařadil internet zpět do skupiny s pětiprocentní sazbou daně, případně do skupiny s nově vytvořenou nižší sazbou. Podle schválené novely zákona má internet od ledna sazbu 22 procent, což znamená zdražení služeb o 16,2 procenta.

"Naší prioritou je vrátit internet do snížené pětiprocentní sazby DPH, ale jsme přístupni i kompromisním řešením, například zvažované další variantě snížené sazby daně," uvedla výkonná ředitelka Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí Hana Jelínková. Podle ní může skokovým zvýšením DPH dojít k výraznému poklesu užívání internetu, což s sebou ponese i nižší příjem z výběru DPH u těchto služeb pro stát.

Poslanci by měli začít vládní návrh zákona projednávat na schůzi, která začne 10. února. Snížení sazby daně u vysokorychlostního internetu bude podle nedávného vyjádření prosazovat po vstupu země do Evropské unie ministr informatiky Vladimír Mlynář. Považuje totiž za nesmyslné, aby se EU držela normální sazby (od 15 procent výše) u služby, jejíž rozvoj všemožně prosazuje a považuje za jeden z prvků ekonomického pokroku i za jedno z hledisek směřování k cílům tzv. lisabonské agendy. Tento program vytyčený v roce 2000 má unii během deseti let dovést do postavení nejproduktivnější ekonomiky světa.

Vedle internetu se zvýšení DPH od ledna dotklo například cen telekomunikačních služeb. Naopak u cen kabelové televize se operátorům podařilo prosadit, aby služba zůstala ve snížené pětiprocentní sazbě, jak je tomu i v EU. Ministerstvo financí přitom původně navrhovalo zvýšení DPH.

Rozšíření internetu v České republice se pohybuje kolem 30 procent. To zemi spolu s Estonskem řadí na špičku mezi státy střední a východní Evropy. V celoevropském srovnání je ČR na 17. místě. V nejvyspělejších zemích, jako je Švédsko, Norsko, Nizozemsko, Švýcarsko, Německo či Rakousko, se rozšíření internetu pohybuje kolem 45 až 60 procent.

FRANKFURT - Mobilní operátor T-Mobile získal v posledním čtvrtletí loňského roku v USA 1,02 milionu zákazníků a na konci roku 2003 měla firma v zemi 13,1 milionu klientů. Na domácím německém trhu stoupl počet klientů operátora o 705 000 na 26,3 milionu zákazníků. Oznámila to včera mateřská společnost Deutsche Telekom.

T-Mobile těžil v USA hlavně z vysoké poptávky v předvánočním období a z nového zákona, který umožňuje klientům ponechat si své číslo při změně operátora. Firmě T- Mobile, která je hlavním pohonem růstu mateřské firmy, se tak podařilo získat nové klienty v USA na úkor konkurence. Nejmenší z šesti národních mobilních operátorů v USA získal dvakrát tolik zákazníků, než kolik jich kvůli přenositelnosti čísla ztratil.

Americký operátor AT&T Wireless Service minulý týdne oznámil, že ztratil část zákazníků kvůli technickým problémům a potížím u služeb pro zákazníky. Druhý největší mobilní operátor Cingular získal ve čtvrtém čtvrtletí 642 000 nových zákazníků. Americká jednička Verizon Wireless oznámí výsledky ve čtvrtek.

Britská divize T-Mobile zvýšila v posledním čtvrtletí počet klientů o 1,2 milionu, tedy o 9,7 procenta. České odnoži stoupl počet zákazníků o 12 procent na 3,95 milionu. Deutsche Telekom dodal, že zažil silný růst u vysoce rychlostního připojení na internet v Německu. Největší evropská telekomunikační společnost spoléhá na to, že příjmy internetové divize vyrovnají pokles v divizi pevného telekomunikačního spojení, kde čelí silné konkurenci. Počet připojení přes širokopásmové služby v posledním čtvrtletí vzrostl o 43 procent na čtyři miliony.

Divize internetových služeb T-System získala v roce 2003 objednávky za 12,5 miliardy eur, když v roce 2002 tržby divize činily 10,5 miliardy eur. Internetová divize T-Online zvýšila počet klientů o 900.000 na 13,1 milionu. T-Online je největším poskytovatelem internetových služeb v Evropě, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Mobilní operátor T-Mobile loni zvýšil počet zákazníků o 12 procent na 3,95 milionu. Na českém trhu tak bylo koncem roku 9,7 milionu mobilních telefonů, tedy o 1,1 milionu více než v roce 2002. Vyplývá to z tiskové zprávy T-Mobilu. T-Mobile loni vykázal co do počtu klientů mezi konkurenty největší nárůst. Zatímco získal 438 000 nových zákazníků, konkurenční Eurotel oznámil růst zákaznické základny o 323 000 na 4,21 milionu. Český Mobil zvýšil počet klientů o 367 000 lidí na 1,55 milionu.

Na sto Čechů připadalo koncem roku 95 mobilních telefonů. Firmy však upozorňují, že až pětina uživatelů používá více přístrojů, a skutečný počet zákazníků je tedy nižší. Podle generálního ředitele Rolanda Mahlera vsadil loni T-Mobile na jednoduchost nabídky, kterou propagoval i v rámci podzimní reklamní kampaně pod názvem Tarifová epidemie. T-Mobile loni oznámil, že se chce do dvou let stát jedničkou na českém trhu.

T-Mobile je ze 60,8 procenta ovládán stejnojmennou dceřinou společností Deutsche Telekomu. Zbytek vlastní České radiokomunikace.