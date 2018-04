TELeKONOM: Newyorské deja vu - po letadle spadly i mobilní sítě

- Obyvatelé New Yorku včera zažili nepříjemné deja vu. Zpráva o leteckém neštěstí ve čtvrti Queens na několik hodin vyvolala (dosud neopodstatněné) obavy z nové vlny teroristických útoků, paralyzovala dopravu a vyvinula mimořádný tlak na kapacitu tamních sítí mobilních telefonů.

Kdo se včera snažil dovolat do New Yorku, odpovědí mu většinou byl jen obsazený signál. Po několika hodinách naštěstí vyšlo najevo, že rozsah problémů tamních operátorů byl - stejně jako rozsah celé tragédie - nesrovnatelný s událostmi 11. září, kdy islámští teroristé navedli letadla do věží newyorského World Trade Center.

Ze všech operátorů si podle prvních informací britského listu The Financial Times nejlépe vedla společnost Verizon Wireless, která po 11. září nechala zkonstruovat 21 pojízdných vysílačů. Ty se jí včera hodily; dva z nich nechala firma umístit na letišti Johna Fitzgeralda Kennedyho, odkud letadlo několik desítek vteřin před pádem vzlétlo. Další dva pak zajišťovaly provoz sítě na místech, kam letoun dopadl.

Také operátor VoiceStream si vedl dobře, alespoň soudě podle toho, že jeho zákazníci - podle vyjádření firmy - nehlásili žádné mimořádné potíže. Naopak společnost AT&T Wireless, která má na svém největším trhu v New Yorku přes dva miliony klientů, byla nucena přiznat, že silná časová i místní koncentrace hovorů její síť na několik desítek minut z provozu vyřadila.

Neštěstí zároveň znovu oživilo diskusi o tom, zda operátoři mají nebo nemají pro naléhavé případy nechat vyčleněnou zvláštní linku tísňového volání. Jednání, které za New York City již povede nově zvolený starosta Michael Bloomberg, by měla být ukončena do konce tohoto roku.

PRAHA - Mobilní operátor Eurotel včera rozšířil svou službu GSM bankovnictví na bankovní dům Raiffeisenbank. Společnost je po GE Capital a eBance již třetí bankou, jejíž klienti mohou bankovní služby přes mobilní telefon u Eurotelu využívat.

Podle výkonné ředitelky divize marketingu Eurotelu Glenice Maclellan je o přístup k bankovním službám prostřednictvím mobilního telefonu značný zájem. "Za necelé dva měsíce od uvedení Eurotel GSM Banking si tuto službu zaktivovalo více než 35 000 zákazníků," uvedla.

Konkurenční RadioMobil zavedl GSM bankovnictví v polovině roku 1998 a má smlouvy se sedmi bankovními ústavy. Český Mobil nabízí spolu s Komerční bankou jen platby z mobilu za telefonní služby.

Se službou Eurotel GSM Banking mohou zákazníci bankovních ústavů prostřednictvím mobilního telefonu zjišťovat zůstatek na svém účtu nebo zadávat platební příkazy.

FRANKFURT - Německá telekomunikační společnost MobilCom zvýšila ve třetím čtvrtletí letošního roku ztrátu před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) na 6,83 milionu EUR z loňských srovnatelných 5,1 milionu EUR. Důvodem jsou nižší tržby a náklady spojené s výstavbou mobilní sítě třetí generace UMTS, informovala včera společnost.

Výsledky jsou v souladu s očekáváním analytiků. Bez započtení nákladů na UMTS společnost skončila se ziskem 6,8 miliardy EUR. Tržby MobilCom, v němž vlastní podíl 28,5 procenta France Télécom, činily 608,8 milionu EUR a zůstaly tak v porovnání s loňským rokem téměř nezměněny. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se však snížily o deset procent. Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali tržby 692,15 milionu EUR.

Během třetího čtvrtletí společnost získala 50 000 nových zákazníků mobilních služeb. Za prvních devět měsíců roku činila její ztráta 38 milionů EUR a tržby 2,01 miliardy EUR.

MobilCom je jedním ze šesti operátorů, který v loňském roce získal licenci na provozování mobilní sítě třetí generace v Německu za 8,4 miliardy EUR. V červnu Německo informovalo, že umožní všem držitelům licence sdílení částí sítě pro UMTS, což sníží náklady zadlužených společností. Držitelé licence mohou sdílet základnové stanice radiokomunikační sítě, věže a antény.

HELSINKY - Cena akcií finské telekomunikační společnosti Sonera se včera propadly o bolestných 18 procent. Investoři tak dali najevo své obavy ze záměru finského operátora vydat akcie v celkové nominální ceně jedné miliardy eur (891 milionů dolarů, 3 miliard korun) za účelem získání hotovosti. Domnívají se totiž, že na trhu vznikne příliš silná nabídka akcií firmy.

Akcionáři již v pátek schválili nominální cenu 2,7 eura za akcii, což je o více než polovinu méně než 6,2 eura, kde Sonera v pátek večer na burze končila. Vydání akcií má pro firmu být největším zdrojem nového kapitálu.