TELeKONOM: Neomezené volání na paušál...

- Zhruba deset státních úřadů bude moci v rámci pilotního projektu Českého Telecomu vzájemně neomezeně telefonovat za paušální poplatek 350 korun na telefonní přístroj. Nebudou tedy platit za jednotlivé hovory, ale jen měsíční paušál. Smlouvu o zkušebním provozu tzv. služby hlasové virtuální privátní sítě podepsali zástupci Telecomu a ministerstva informatiky, řekl včera mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Pilotní projekt je podle Crhy určen pro maximálně 3000 telefonních stanic. Přihlásit se do něj může jakýkoli veřejný úřad. Prvním zákazníkem je město Jihlava, se kterým již firma podepsala smlouvu. Telecom dále jedná například s Generálním ředitelstvím cel. "Cílem projektu je zhodnotit přínosy služby pro veřejnou správu a možnosti jejího efektivního uplatnění v běžném provozu," uvedl mluvčí s tím, že akce potrvá do konce roku 2003.

Telefonní stanice i pobočkové ústředny, které jsou členem hlasové virtuální privátní sítě veřejné správy, mohou komunikovat mezi sebou za zvláštní tarif, ale i volat do veřejné telefonní sítě za běžné ceny. Jde o dva rozdílné režimy, z nichž jeden může být zvolen jako základní a do druhého režimu se stanice převede kódem navoleným bezprostředně před vlastní volbou. Tato změna platí pouze pro jeden hovor a po jeho ukončení se stanice vrací do základního režimu.

Majoritním vlastníkem Telecomu je s 51 procenty akcií stát. V roce 2001 dostal Telecom od vlády bez výběrového řízení zakázku na vybudování komunikační infrastruktury veřejné správy.

AMSTERDAM - Mobilní operátor Vodafone přidělil kontrakt softwarové firmě RealNetworks. O zakázku tak přišel konkurenční americký gigant Microsoft. RealNetworks bude dodávat mobilnímu operátoru software, který umožní uživatelům sledovat v mobilech živě videopřenosy v reálném čase, například klasické hudby z koncertní síně. Uvedla to včera RealNetworks.

Vodafone se tak v bitvě Davida s Goliášem postavil na stranu menšího hráče, podobně jako světoví výrobci mobilů Nokia a Ericsson, kteří dohody o využití softwaru RealNetworks uzavřeli také. Vodafone sídlí v Británii a v Evropě má 119 milionů klientů.

"Je to strategické vítězství," zhodnotil dohodu ředitel mezinárodních aktivit RealNetworks v mobilních komunikacích. Nokia, která má na světovém trhu mobilů dominantních 35 procent, se obávala, že by Microsoft mohl chtít získat na trhu softwaru pro mobily stejnou převahu, jakou má na trhu osobních počítačů. Proto si finský výrobce mobilů vybírá ke spolupráci pravidelně rivaly Microsoftu.

Ten přesto zůstává silným hráčem, protože má pevnou pozici na trhu se softwarem pro živé videopřenosy přes osobní počítače. Operační systém Microsoftu zajišťuje chod 90 procent osobních počítačů a zhruba poloviny mobilů ve světovém měřítku. Vodafone je aktivní ve 28 zemích po celém světě. Software od RealNetworks začne Vodafone instalovat do svých přístrojů někdy v příštím roce. "Považujeme ho za produkt lepší kvality," citovala agentura Reuters tiskového mluvčího Vodafonu.

OSLO - Norsko nabídne na srpnové dražbě dvě licence na poskytování mobilních služeb třetí generace. Oznámil to včera norský poštovní a telekomunikační úřad a dodal, že závazné nabídky musí být obdrženy do 29. srpna.

V Norsku v současnosti vlastní licence na mobilní služby třetí generace domácí skupina Telenor a firma NetCom, která je divizí švédsko-finské společnosti TeliaSonera. Spouštění sítí pro služby třetí generace probíhá v Norsku pomaleji, než se původně předpokládalo. Vláda poskytla v únoru dvěma uvedeným držitelům licencí 15měsíční odklad na vybudování těchto sítí. Dva bývalí držitelé licencí své plány na vybudování sítí zrušili, čímž zůstaly na prodej dvě frekvence.

Norská vláda zároveň nabídla k prodeji dalších až 13,9 procenta akcií dominantního telekomunikačního operátora Telenor. Podíl by měl mít hodnotu až 7,75 miliardy norských korun (1,07 miliardy USD), uvedlo norské ministerstvo průmyslu a obchodu. "Prodej je zaměřen na institucionální investory v Norsku i v zahraničí," uvedlo ministerstvo podle agentury Reuters. Prodej 250 milionů akcií bude řídit investiční banka Lehman Brothers. Prodej sníží podíl vlády v Telenoru na 63,7 procenta.

PRAHA - Společnost Tele2 bude svým zákazníkům od července nabízet vedle dálkových i místní telefonní hovory. Včera to řekl marketingový ředitel Lukáš Kubín. Od úterý mohou zákazníci volat v rámci krajů za cenu 1,39 Kč ve špičce a 0,69 Kč mimo špičku. Ceny jsou o jeden haléř nižší, než nabízí dominantní Český Telecom v nejpoužívanějším cenovém programu Home Standard.

Česká pobočka Tele2 je součástí švédské skupiny Tele2 AB, která má po Evropě 16,2 milionu zákazníků v 21 zemích. Na český trh vstoupila v roce 2000 nabídkou pevného vysokorychlostního a bezdrátového připojení k internetu. Od minulého roku nabízí i hlasové služby prostřednictvím volby operátora.