TELeKONOM: Největším evropským operátorem je německý T-Mobil...

LONDÝN - Německá společnost T-Mobil měla k prvnímu červenci tohoto roku 22,1 milionu zákazníků, což ji podle tohoto kritéria řadí na první místo mezi evropskými operátory mobilních sítí. T-Mobil je jednou ze čtyř hlavních divizí německého telekomunikačního obra Deutsche Telekom. O 400 000 klientů méně má další německý operátor D2, který je prozměnu součástí britského kolosu Vodafone. Až třetí místo obsadil s 21 milionem zákazníků italský operátor TIM, kterému ještě před rokem patřila první příčka. Tehdy však Italům na evropské prvenství stačilo 16 775 000 klientů. Od té doby si TIM připsal přes čtyři a půl milionu zákazníků; společnosti T-Mobil i D2 Vodafone však zaznamenaly daleko strmější nárůst - 7,7 milionu, respektive 8,1 milionu klientů. Další příčky žebříčku obsadily společnosti Omnitel se 16,2 miliony (Itálie, loni 12,5 milionu), francouzský Orange (15,9 milionu, loni 11,6 milionu), španělská Telefónica Moviles (14,6, respektive 11 milionů), britský Vodafone (12,5, respektive9,1 milionu) a britský Orange (11,9, respektive 7,2 milionu). Celkem se do první desítky dostali tři britští operátoři a po dvou francouzských, italských a německých, jež doplňuje jeden operátor ze Španělska.

HELSINKY - Finský výrobce telekomunikačních zařízení Nokia včera podepsal s britskou společnotí Orange smlouvu na rozšíření sítí pro GSM a třetí generaci mobilních telefonů. Finové odhadují hodnotu kontraktu na 800 milionů eur. Podle mluvčího firmy se rozšíření sítě GSM podílí na hodnotě kontraktu ze 40 procent a představuje novou smlouvu se společností Orange. Rozšíření sítě pro třetí generaci mobilních telefonů je součástí dříve oznámené dohody s France Télécom, která se týká Británie, Francie a Německa. Počet zákazníků Orange, která je mobilní divizí France Télécom, na konci června činil 35,5 milionu. Tržby společnosti se v prvním pololetí více než zdvojnásobily na 6,9 miliardy eur. Společnost Nokia, která je největším výrobcem mobilních telefonů na světě, minulý měsíc oznámila, že její zisk před zdaněním klesl za druhé čtvrtletí meziročně o 20 procent na 1,17 miliardy eur, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Akcie telekomunikační společnosti Český Telecom, největší firmy na pražské burze, se včera zřítily ke svému pětiletému minimu, když ubraly 8,96 procenta na 294,8 Kč. Prodejní tlak vyvolali zahraniční investoři znepokojení varováním agentury Standard & Poor's. Mezi makléři zůstaly přes odpolední obrat ceny obavy z dalších prodejů. "Upřímně řečeno bych se bál (dalších ztrát)," uvedl Radek Mixtaj z Atlantik FT. "Teď obavy z dalšího propadu nemám, ale co to udělá v dalších dnech, těžko říci," váhal Martin Krabička z České spořitelny. S&P přesunula dluhy Telecomu do režimu sledování s možností snížení ohodnocení v reakci na oznámení Telecomu, že odkoupí zbývajících 49 procent akcií mobilního operátora Eurotel a nákup za bezmála 60 miliard Kč bude financovat dluhem. Konkurenční Moody's ale nechal záměr Telecomu chladnou. "Jeden silný zahraniční investor rozprodával akcie ve velkém," uvedl Tomáš Karban z Wood & Company s tím, že se postupně přidaly i domácí subjekty. Akcie Telecomu byly dopoledne níže až o 15 procent a obchodovaly se i za 277 Kč, kde byly naposledy v roce 1996. Postupně se panika zmírnila. Sestup byl v ostrém protikladu s dlouhodobými doporučeními analytiků, jež jednotně radí akcie Telecomu nakupovat. Například ING Barings nedávno zopakovala doporučení "silný nákup", kupovat radí Baader Securities, Cyrrus nebo IS Union. "S nákupem bych teď raději vyčkal, ale dlouhodobě jde určitě o atraktivní titul," souhlasil Mixtaj. Vláda očekává z privatizace Telecomu výnos okolo 80 miliard korun.

PRAHA - Meziroční růst čistého zisku o 39,7 procenta na 3,34 miliardy korun vykázal v prvním pololetí největší český mobilní operátor Eurotel Praha. Výnosy společnosti vzrostly o 17,4 procenta na 14,83 miliardy korun. Počet zákazníků mobilních sítí společnosti se oproti loňskému pololetí zvýšil zhruba o 82 procent na 2,65 milionu. To představuje při celkovém počtu uživatelů kolem 5,3 milionu 50procentní tržní podíl. Provozní zisk společnosti vzrostl o 41,8 procenta na 5,02 miliardy korun. Zisk před zdaněním se zvýšil o 40,2 procenta na 4,78 miliardy korun. V loňském roce firma zvýšila zisk o 11,1 procenta na 4,8 miliardy Kč při výnosech 28,3 miliardy. Výnosy meziročně rostly o 39 procent. Majoritním vlastníkem Eurotelu je s 51procentním podílem Český Telecom, který se koncem minulého týdne dohodl s konsorciem Verizon Communications a AT&T o koupi zbývajících 49 procent. Sítě Eurotelu GSM a NMT pokrývají 99 procent populace ČR.