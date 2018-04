TELeKONOM: Nasdaq chce zrušit kótování WorldComu...

- Americká telekomunikační společnost WorldCom, která minulý týden přiznala machinace ve svých účtech, má problémů ještě více. Má totiž podezření, že další nesrovnalosti jsou v rezervních účtech, a proto zahájila v této věci šetření.

WorldCom uprostřed minulého týdne oznámil, že za rok 2001 a za první čtvrtletí letošního roku nadhodnotil tržby o téměř čtyři miliardy dolarů. Firma proto bude muset přepracovat účetní výkazy za posledních pět čtvrtletí a kvůli ztrátám propustit asi 17 000 zaměstnanců. Problémy ve firmě WorldCom se včera dále vyhrotily, protože organizátor trhu Nasdaq oznámil, že by akcie společnosti mohl od pátku úplně přestat kótovat. Jestliže firma proti takovému kroku nepodá námitky, nebude stát vyřazení akcií z trhu už nic v cestě, informovala agentura AP.

Firmy vytvářejí rezervní účty proto, aby mohly odložit příjmy a později je zaúčtovat proti neočekávaným výdajům, kdy třeba klienti neplatí účty, případně když firma čelí hrozbě žaloby. Podniky většinou mají několik možností, jak tyto příjmy zvýšit či naopak snížit, nemohou tak ale činit jen proto, aby si vylepšily celkovou bilanci.

WorldCom je nyní druhým největším poskytovatelem dálkového telefonního spojení v USA, hned za firmou AT&T. Z relativně malé firmy vyrostl v obrovský podnik především díky vlně akvizic, kterých bylo za zhruba 15 let více než 60. Pozornost vzbudil v okamžiku, když v roce 1998 převzal za zhruba 30 miliard dolarů konkurenční společnost MCI Group.

PRAHA - A.s. České radiokomunikace (ČRa) a dánský telekomunikační operátor TDC Internet, které rovným dílem ovládají firmu Contactel, navýší základní jmění této společnosti o 1,575 miliardy Kč, a to kapitalizací půjček, které Contactelu dříve poskytly. Tyto půjčky u obou firem dosahují 787,5 milionu korun, informovala včera tisk mluvčí ČRa Dagmar Francková. Nynější základní jmění Contactelu činí 1,8 miliardy korun.

ČRa již zahrnuly do svých loňských hospodářských výsledků opravnou položku 1,27 miliardy korun na investice a půjčky pro Contactel. To jim snížilo hrubý zisk na polovičních 1,22 miliardy korun. Mluvčí ČRa také uvedla, že radiokomunikace v budoucnu nepřipravují pro Contactel žádné další investice nebo půjčky.

Contactel, který funguje jako telekomunikační operátor, loni prohloubil ztrátu na 853,2 milionu z předloňských 726,3 milionu korun. Contactel loni uzavřel propojovací dohodu s Českým Telecomem a začal nabízet hlasové služby podnikovým zákazníkům. Firma byla založena v roce 1999 jako společný podnik Českých radiokomunikací a TDC. Podle internetového obchodního rejstříku má Contactel základní jmění 1,8 miliardy korun.

PAŘÍŽ - Francouzská vláda ještě včera opravila svou předchozí zprávu o tom, že se chystá převzít zpět plné vlastnictví France Télécom SA, pokud se postoj trhu k akciím francouzského telekomunikačního gigantu nezlepší. Vláda má nyní ve firmě 55,5 procenta.

"Není to v plánu," uvedl mluvčí ministerstva financí s tím, že předchozí prohlášení jeho kolegyně vzniklo z nedorozumění. Potvrdil ale, že je ministerstvo propadem akcií telekomu znepokojeno. List Financial Times dnes citoval francouzské vládní zdroje, podle nichž měsíc stará vláda hodlá akcie kupovat zpět jako "defenzívní" řešení situace na akciovém trhu. Krize se nyní stala politickým problémem, od částečné privatizace telekomu již uběhlo pět let.

Zdroje listu sdělily, že by vláda raději na trhu vykoupila 44,5 procenta firmy, které již nevlastní, místo navýšení kapitálu. Cena by pak byla dvojnásobná. Hodnota 44,5 procenta akcií firmy je za nynější tržní ceny zhruba 4,5 miliardy eur. Akcie operátora v poslední době klesaly, investoři k nim ztratili důvěru kvůli zadlužení firmy, které dosáhlo objemných 61 miliard eur. Tržní cena telekomu spadla na deset miliard eur, přitom při boomu telekomunikačního trhu v březnu 2000 dosahovala 250 miliard eur.

Minulý týden ratingové agentury Moody's a Standard & Poor's snížily francouzskému telekomu úvěrový rating za spekulací analytiků o tom, že by jeho dluh mohl koncem roku dosáhnout 75 miliard eur, napsala agentura Reuters.

AMSTERDAM - Nizozemská telekomunikační společnost KPN Telecom by mohla převzít celou síť firmy KPNQwest, která má vážné existenční problémy. Nucení správci se proto nyní snaží síť udržet v provozu a najít vhodného zájemce, nejlépe jedinou firmu.

KPNQwest má největší datovou síť z optických kabelů v Evropě a nucení správci ji chtějí prodat jednomu zájemci, protože tak by za její prodej mohli získat více peněz, než kdyby ji prodali po částech. Existovali sice dva zájemci, nizozemský fond Trimoteur a americká společnost AT&T, ti ale již zájem ztratili.

V současné době existuje asi 40 potenciálních zájemců, kteří by síť chtěli získat, většinou ale chtějí získat jen některé její části. Společnost KPN je ale spoluzakladatelem a také největším akcionářem KPNQwest, dosud ale tvrdila, že má zájem jen o některé části sítě.

"Mohli bychom mít zájem o celou síť," řekl agentuře Reuters mluvčí KPN, avšak odmítl sdělit cokoliv podrobnějšího. Řekl však, že síti teď nehrozí okamžité odpojení, protože jak KPN, tak další telekomunikační firmy poskytly dostatek hotovosti k tomu, aby síť ještě mohla zůstat v provozu.

Společnost KPNQwest koncem května vyhlásila bankrot, protože zkrachovala jednání, která jí měla na poslední chvíli zajistit prostředky na přežití. Prudký vzestup a rychlý pád KPNQwest je typickou ukázkou toho, jak se nové telekomunikační firmy snažily na konci devadesátých let využít rostoucího trhu internetových služeb, ale setkaly se s nezájmem uživatelů.