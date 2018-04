TELeKONOM: Napřesrok nechceme zdražovat, říká Český Telecom...

PRAHA - Český Telecom navrhl Českému telekomunikačnímu úřadu, aby se příští rok nezvyšovala celková úroveň cen základních služeb firmy. Na konferenci TelNet to včera řekl generální ředitel firmy Přemysl Klíma. ČTÚ každý rok stanovuje, jak může Telecom své tarify zvýšit. Letos Telecom zvýšil ceny v průměru o 3,7 procenta. "V tom koši, který stanovuje regulátor, nebudeme navrhovat zvýšení celkové úrovně cen," uvedl Klíma s tím, že ČTÚ návrh obdržel 10. října.

Se započtením inflace by se tak měla reálná úroveň cen Telecomu příští rok snížit. Klíma rovněž uvedl, že Telecom předal regulátorovi návrh modelu tarifikace telekomunikačních služeb. Zda návrh obsahuje sjednocení místního a meziměstského hovorného odmítl komentovat, ale uvedl, že to bylo jednou ze zvažovaných variant. "Bude to řešení, které si myslím, že naši uživatelé uvítají," uvedl.

Podle informací agentury ČTK Telecom regulátorovi předal právě návrh obsahující jednotný tarif pro volání v rámci celé ČR, který používají například mobilní operátoři. Firma chce zároveň nasadit nižší ceny než mobilní operátoři a čelit tak odlivu telefonního provozu do mobilních sítí.

Předseda ČTÚ David Stádník uvedl, že úřad od Telecomu dostal návrh, který obsahuje řadu filozofických otázek včetně sjednocení místního a meziměstského hovorného. "Jednání jsou ještě na úplném začátku," uvedl Stádník s tím, že nyní nelze říci, jak by bylo případné jednotné hovorné vysoké. Podle něj může být vyšší, nižší, ale i stejné jako současná cena 1,40 Kč za minutu místního volání ve špičce. Je to otázkou nákladů a objemu hovorů v

jednotlivých kategoriích, uvedl. Podle informací ČTK by se navrhovaná jednotná cena měla blížit spíše 1,40 Kč než 3,60 Kč za meziměstské hovory.

Telecom rovněž ještě nemá podle Stádníka vyhodnoceno, jaký dopad měla redukce 159 telekomunikačních obvodů na 14 při zářijovém přečíslování. Při změně velikosti telekomunikačních obvodů se zvětšil prostor, v rámci kterého mohou uživatelé volat

za místní tarif. Od kdy by mohly nové tarify platit, závisí na úspěchu jednání Telecomu s ČTÚ a podrobnosti podkladů, které Telecom dodá. Letošní tarify začaly platit až od února právě kvůli zdlouhavým jednáním s regulátorem.

Směrem k přechodu na jednotný tarif se zřejmě budou ubírat i ostatní provozovatelé pevných sítí. Podle marketingového ředitele GTS Davida Duroně jednotný tarif ČR doporučuje i Evropská unie. Při tvorbě cen je však třeba vzít v úvahu, že meziměstské hovory znamenají vyšší náklady, uvedl s tím, že možnou úroveň tarifů zatím firma analyzuje.

Podle mobilních operátorů nejde ze strany Telecomu o krok, na který bude nutné bezprostředně reagovat, i když může být impulsem ke změně cen.

PRAHA - Společnost RadioMobil, jež provozuje síť mobilních telefonů T-Mobile, nesouhlasí s cenovým rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu z letošního března, kdy úřad stanovil cenu za ukončení hovoru v mobilní síti na 3,66 koruny. Cenu určil ČTÚ podle ředitele telekomunikačních vztahů a strategie firmy Martina Klocperka netransparentně a nezveřejnil

ani způsob, jak k částce dospěl. Pro RadioMobil by byla přijatelná cena 4,49 koruny. Poplatek zaplatí operátor, z jehož sítě se hovor uskutečnil, firmě, v jejíž síti telefonát skončil.

Cena není srovnatelná ani s Evropou, kde se letos průměrně pohybuje kolem 5,50 koruny za minutu. Je však v Evropě několik zemí, kde je cena obdobná jako v ČR, připustil Klocperk.

Cenové rozhodnutí ČTÚ obsahuje podle Klocperka řadu vad. Vylučuje totiž náklady na péči o zákazníka, které úřad zřejmě omylem započítal proti paušálnímu poplatku tak, jak je tomu

například u pevných sítí. U mobilních operátorů však paušální poplatek platí jen klienti s tarifem a nikoli přeplacené karty.

Tarifní poplatek však kryje cenu volných minut nikoli náklady na přístupovou síť jako u pevných sítí. Do ceny nebyly započítány také náklady na dotace koncových zařízení ačkoli byly například součástí licenčních povinností. Díky dotovaným telefonům přitom roste pokrytí a tím i provoz a klesá tedy cena za volání.

RadioMobil má nyní uzavřeny propojovací dohody jen s Eurotelem. Firma účtuje zatím 3,66 koruny s tím, že jde o prozatímní cenu. Problémy s výší propojovací ceny měly operátoři již v roce 2001, kdy řada firem mezi sebou také nepodepsala dohody. Z roku 2001 tak Český Telecom ještě dluží RadioMobilu 765 milionů korun a úroky. Český Telecom však zastává názor, že cenu 6,45 koruny, kterou ČTÚ stanovil v roce 2001 až na podzim, musí mobilním

operátorům platit až od doby, kdy ji úřad určil, a nikoli zpětně.

Podobně GTS dluží RadioMobilu 28,5 milionu korun. Také Český Mobil dluží RadioMobilu 111 milionů korun. Narozdíl od Telecomu a GTS však měl RadoMobil s Českým Mobilem uzavřenou dohodu. RadoMobil také nehodlá zaplatit 58 milionů korun jako příspěvek na tzv. univerzální službu. Ta zahrnuje základní telefonní služby, které Telecom ze zákona poskytuje na celém

území České republiky bez ohledu na jejich rentabilitu. Vedle provozu telefonních linek obnáší například provozování telefonních budek, infolinek a dalších služeb. Český Telecom loni

vykázal ztrátu z poskytování této služby 265 milionů korun.

Ztrátu z univerzální služby by měli Telecomu hradit ostatní operátoři podle svého podílu na trhu, podle Klocperka však výpočet podílu jednotlivých operátorů na ztrátě neodpovídá výnosům jednotlivých firem.

LONDÝN - Britskému výrobci telekomunikačního zařízení Marconi Plc klesly ve fiskálním druhém čtvrtletí tržby na 482 milionů liber, tedy 746 milionů dolarů. Proti předchozím třem měsícům se tak snížily o šest procent. Marconi to uvedl ve včerejší zprávě a připomněl, že prochází intenzívním seškrtáváním svého rozpočtu.

Ve fiskálním druhém čtvrtletí, tedy za tři měsíce do září, firma snížila stav zaměstnanců o další dva tisíce lidí. Ztrátu před započtením odpisů nehmotného majetku a jednorázových položek Marconi proti předchozímu čtvrtletí zmenšil o 20 procent, její hodnotu ale neuvedl.

Propouštění zvýšilo restrukturalizační náklady skupiny o 100 milionů liber. V dalších dvou čtvrtletích chce Marconi snížit stav ještě o 4000 lidí, což povede ke konečným 15 tisícům

zaměstnanců. Do konce ledna hodlá Marconi dokončit restrukturalizaci dluhu, kdy vymění své obligace za nové akcie firmy. Tento plán firma představila v srpnu. Marconi sice vyplatí držitele svých obligací, stávajícím akcionářům ale zůstane jen 0,5 procenta firmy.

Kvůli restrukturalizaci dluhu Marconi odmítl dát výsledkovou předpověď. Podle manažerů firmy se podmínky na trhu ve Spojených státech i nadále mírně zhoršují, zatímco v Británii jdou nahoru. Konkurenty britské firmy jsou americká Lucent Technologies a kanadská Nortel Networks, připomíná agentura Reuters.

HONGKONG - Americké technologické firmy Motorola, Lucent Technologies a Nortel Networks získaly zakázky v Číně za několik set miliónů dolarů. Firmy provedou modernizaci sítě mobilního operátora China Unicom, který používá technologii CDMA. Informovala o tom včera agentura Reuters.

Představitelé China Unicom informaci všech tří firem potvrdili a dodali, že kontrakt se týká i společnosti Ericsson. Hodnota kontraktu činí 9,83 miliardy jüanů, což je v přepočtu asi

1,2 miliardy dolarů. Na Motorolu připadne 2,9 miliardy, na Lucent 3,54 miliardy, na Nortel 2,1 miliardy a na Ericsson 1,29 miliardy jüanů.

Čína je v současné době jednou z mála zemí, kde mobilní operátoři stále investují do nových technologií a modernizace sítí. V zemi se totiž rozšiřuje síť pevných telefonních linek, na druhou stranu ale značný rozmach zažívá i bezdrátová komunikace. I v Číně ale poptávka po infrastruktuře nepatrně klesla.

Uzavření kontraktu v takovém objemu je pro všechny tři firmy velmi lukrativní, protože všechny se potýkají s poklesem výdajů za telekomunikační služby ze strany svých největších klientů. Za poslední dva roky se totiž všem zmíněným firmám výrazně snížily jak tržby, tak cena akcií.

Unicom již investoval 18,8 miliardy jüanů (asi 2,3 miliardy USD) v rámci první fáze výstavby své mobilní sítě. To je ale asi o deset procent méně, než si firma původně stanovila. Zdroje z

firmy ale hovoří o tom, že v rámci druhé fáze firma investuje už méně, částečně ale proto, že se ceny za telekomunikační zařízení v poslední době snižují.

FILADELFIE - Americký telefonní a kabelový gigant AT&T ukončil sérii tří čtvrtletních ztrát za sebou, jeho tržby však klesly kvůli nízké poptávce po telefonních a datových službách. Oznámila to včera firma a dodala, že se ve třetím čtvrtletí vrátila k čistému zisku poprvé od stejného období minulého roku, kdy její výsledky podpořil prodej mobilní divize AT&T Wireless.

Čistý zisk společnosti činil 207 milionů dolarů ve srovnání se ziskem 11,3 miliardy ve srovnatelném loňském období. Tržby se propadly o 8,3 procenta na 12 miliard dolarů. Příjmy v oblasti dálkového spojení se snížily o osm procent, jejich pokles se tak zpomalil z 12 procent ve druhém čtvrtletí.

AT&T, která nyní plánuje prodej své kabelové divize AT&T Broadband společnosti Comcast, je podobně jako další operátoři dálkového spojení pod tlakem kvůli přesycenosti trhu

komunikačními kapacitami a slabé poptávce. Navíc musí tyto firmy bojovat s rostoucí konkurencí regionálních operátorů místních hovorů, takzvaných Baby Bells.

Společnosti AT&T se však podařilo převzít část klientů od svých problémových konkurentů, včetně firem WorldCom a Qwest Communications International. AT&T rovněž pronikla do nových oblastí, například místních telefonních služeb, aby tak kompenzovala pokles u klíčového dálkového spojení, napsala agentura Reuters.