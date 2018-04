TELeKONOM: Na světě jsou Windows Mobile...

NEW YORK - Největší světový výrobce softwaru Microsoft uvede na trh nejnovější verze softwaru pro přenosné počítače a mobilní telefony pod značkou Windows. Firma to včera uvedla s tím, že hodlá zvýšit svůj podíl na trhu softwaru pro přenosné počítače a telefony.

Microsoft doposud používal značku Windows pro operační systém stolních počítačů a pro software síťových serverů. "Naší dominantní značkou jsou Windows a naše mobilní produkty spadnou pod zastřešující značku pojmenovanou Windows Mobile," uvedl manažer divize vyrábějící software pro mobilní elektroniku Ed Suwanjindar.

Software Microsoftu budou ve svých mobilech a přenosných počítačích používat mimo jiných firmy Hewlett-Packard Co., Toshiba Corp. a Dell Computer Corp. Uvedly to tyto firmy. Microsoft v posledních letech silně bojoval o to, aby připravil o prvenství na trhu softwaru pro přenosná zařízení společnost Palm Inc., jejíž software vytvořil v této technice standard. Podle agentury IDC měl Palm ve druhém pololetí minulého roku své programy v 71 procentech přenosných počítačů v USA, napsala agentura Reuters.

BRUSEL - Důvěru investorů v problematický evropský telekomunikační sektor může ohrozit skutečnost, že jednotlivé vlády zemí EU odkládají zavedení jednotných telekomunikačních pravidel. Uvedl to včera šéf nizozemského telekomunikačního úřadu (OPTA) Jens Arnbak.

Evropská unie schválila jednotná telekomunikační pravidla loni. Mají za cíl zvýšit konkurenci jak v provozování pevných linek, tak ve službách mobilních operátorů a rychlém připojení

internetu. Všech 15 členských zemí by mělo tato pravidla zavést do 25. července. Tento termín však bude zřejmě posunut o několik měsíců kvůli zdržení v klíčových zemích jako Francii, Německu a Itálii. To vytváří právní nejistotu pro potenciální investory, upozornil Arnbak.

"Investice nepřijdou snadno, pokud toto zdržení bude trvat," řekl. "Pro společnosti bude mnohem komplikovanější zjistit, kde už mohou investovat a jak brzo mohou začít." Trhy potřebují právní jistotu a transparentnost, a dokud všechny země EU nepřijmou jednotná pravidla, nedosáhnou toho, zdůraznil. Dodal, že zpoždění může trvat šest měsíců i déle. Předpokládaným zdržením budou podle Arnbaka nejvíce trpět kandidátské země a ty, které působí přes hranice EU.

Velké telekomunikační společnosti nespěchají, aby nahradily mozaiku národních předpisů jednotnými pravidly. Nové firmy však požadují právně přehledné prostředí, aby mohly vstoupit to boje s bývalými monopoly, jako je France Télécom nebo Deutsche Telekom. Nová pravidla umožní národním regulačním úřadům, aby dominantním firmám stanovily závazné limity jako cenový strop nebo požadavky na transparentnost, a to na všech trzích, kde je nedostatečná soutěž. To se bude týkat především širokopásmového přístupu a některých služeb mobilních telefonů. Naopak na nově se rozvíjející oblasti, jako je 3G nebo wi-fi, se nová pravidla nebudou vztahovat, uzavřel Arnbak pro agenturu Reuters.

PRAHA - Vláda včera o týden odložila projednávání návrhu ministerstva financí na získání zhruba pětimiliardového výnosu za mobilní licence UMTS ještě letos. Ministr informatiky Vladimír Mlynář totiž přišel s protinávrhem, aby se operace namísto navrhované bankovní půjčky řešila jako odprodej pohledávky, uvedla ministrova mluvčí Klára Volná.

Mobilní operátoři Eurotel a T-Mobile licence získali v roce 2001 a mají je splácet deset let. Ministerstvo financí navrhlo převést dluh operátorů na některou z bank, která by mu vyplatila celou částku ještě letos. Pro operátory by se jejich povinnost uhrazovat splátky podle kalendáře nezměnila.

Eurotel a společnost RadioMobil, která se letos přejmenovala na T-Mobile, získaly licence v tendru od Českého telekomunikačního úřadu na podzim 2001 za celkem 7,4 miliardy Kč. RadioMobil má za licenci zaplatit dohromady 3,81 miliardy korun a Eurotel 3,54 miliardy korun. První miliardovou splátku měli operátoři uhradit po převzetí licencí a další rozložit o

desetiletého období. Třetí operátor Český Mobil se tendru nezúčastnil.

ŘÍM - Italský antimonopolní úřad prošetřuje, zda Telecom Italia brání svým rivalům v konkurenci na trhu lukrativních síťových služeb pro podniky a veřejný sektor. Úřad to uvedl ve včerejší zprávě. Stížnost předložili noví italští operátoři Wind a Albacom. Argumentovali tím, že Telecom Italia, který vlastní 80 procent pevných linek v Itálii, konkurenci brání předražením vstupu do sítě. Regulační úřad dodal, že šetření musí zavřít do konce dubna příštího roku.

Úřad uvedl, že Telecom Italia zřejmě nabídl podnikům a veřejným organizacím kontrakty s tak nízkými cenami, že je konkurenti nemohli překonat kvůli poplatkům za připojení. Ty musí operátoři platit bývalým státním monopolům za přístup do jejich sítí. Telecom Italia ve své zprávě popřel, že by jakákoli pravidla o telekomunikačních službách daná italským regulátorem porušil.

Bývalý monopol dodal, že nikdy nepřijal žádný krok, který by omezil možnost ostatních operátorů konkurovat. Telecom Italia hodlá v šetření s úřadem spolupracovat, napsala agentura Reuters.