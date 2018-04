TELeKONOM: Na Slovensku má mobil každý druhý člověk

BRATISLAVA - Počet zákazníků dvou mobilních operátorů na Slovensku během prvního letošního pololetí vzrostl o 21 procent na 2,59 miliónu. Mobilní telefon tak už používá téměř polovina Slováků. Vyplývá to z údajů, které zveřejnili mobilní operátoři Orange a EuroTel, kteří byli oproti svým českým kolegům sdílnější. Prozradili i poměr předplacených karet a paušálních programů, zřejmě i proto, že z tohoto srovnání vycházejí poměrně dobře.

Větší Orange evidoval na konci června 1,54 miliónu aktivních zákazníků, z toho 940 000 mělo předplacené karty a 597 000 uživatelský program. Z jednoho miliónu aktivních zákazníků EuroTelu bylo v prvním pololetí 773.687 uživatelů předplacených karet a 278.319 uživatelských programů. Nejvyšší představitelé obou společností se v odhadech shodují na tom, že trh mobilní komunikace na Slovensku bude nadále růst a penetrace se na konci roku přiblíží k 60 procentům. Další, i když mírnější růst, bude pokračovat příští rok.

Zvyšující se počet uživatelů mobilů na Slovensku ovlivnila také cenová politika slovenského telekomu. Po výrazném zvýšení cen v uplynulých letech část Slováků zrušila pevnou linku a raději si pořídila mobilní přístroj. V těchto případech lidé často sáhli po paušálu.

PRAHA - Lidé z menších obcí a osad se už zřejmě nemusí bát, že jim Český Telecom v dalších letech zruší veřejný telefonní automat (VTA). Za minulé dva roky sice podnik snížil počet telefonních budek o deset procent, ale současných 27 tisíc už hodlá zachovat. Oznámil to manažer Českého Telecomu pro telefonní automaty Karel Střílka. Reagoval tak na stížnosti občanů z okresů Plzeň-jih, Tachovska a Rokycanska. Rozhořčené reakce nad zrušením VTA projevili například občané osad Hoříkovice, Týnec a Losina, které patří pod obec Chotěšov.

Převážně starší obyvatelé osad musí nyní chodit do tři kilometry zdálené střediskové obce. "Automaty byly zrušeny proti vůli obce a řekli nám, že dnes si může každý koupit mobil," uvedla pro ČTK místostarostka Hana Peprná. Telecom dále obci nabídl firmu, která by jí zapůjčila automat, ale radnice by musela zajistit jeho veřejný nonstop přístup. "Nemůžeme nechat knihovnu nebo hasičskou zbrojnici trvale otevřenou. Navíc se nám firma ani neozvala a přitom jsme s ní chtěli jednat," dodala Peprná. Podle Střílky probíhala 1,5 roku optimalizace sítě VTA v souladu s telekomunikační licencí Telecomu. Pokud má obec do 20 tisíc obyvatel, musí být na každých 800 lidí minimálně jedna telefonní budka. "V případě, že tam žije 801 lidí, tak už tam musí být dvě," vysvětlil Střílka. U obcí bez právní subjektivity musí počet trvale žijících občanů překročit stovku. Manažer dále uvedl, že VTA může nahradit veřejná telefonní stanice. Z 27 tisíc VTA je nyní v ČR 12 tisíc mincových, 5000 kombinovaných a zbytek tvoří kartové automaty. Tento poměr má zůstat zachován, přibývat by mělo spíš kombinovaných automatů. Rušených deset procent představovaly automaty na silně nevýnosných pozicích.

Londýn - Největší evropský dealer mobilních telefonů Carphone Warehouse (v ČR má zastoupení jako Phonehouse) oznámil, že po silném oslabení trhu s mobilními telefony se situace opět zlepšuje. V druhém čtvrtletí stouply příjmy oproti prvním třem měsícům roku o deset procent. Největší podíl na tom má rozšíření zákazníků, pořizujících si telefon i s číslem. Za to podle ředitele firmy Hanse Snooka může do značné míry snížení cen operátorů.

Prohlášení přichází jen měsíc po té, co Carphone Warehouse varoval před možným propadem prodeje až o 40 procent. “Naše výsledky ukazují, že se mobilní trh stabilizuje. Předčilo to dokonce naše očekávání,” říká výkoný ředitel Charles Dunstone.

“Nyní se musíme pokusit udělat ze zákazníků kteří nás navštíví jednou, věrné a pravidelně přicházející klienty. Musíme rozšířit nabídku svých služeb,” dodal Snook.

Berlín - Deutsche Telekom zatím stále hledá firmu, které by prodal svých šest regionálních kabelových firem. Firma chce prodat všechny své dcery jediné firmě. To se mohla stát Liberty Media, která o nákup projevila zájem, ale prodej zatrhl německý telekomunikační regulátor.

Prodej je součástí plánu na snížení vysoké zadluženosti Deutsche Telekomu. Dluhy nyní dohromady činí zhruba 67 miliard eur. Z devíti zájemců zatím společnost vybrala pět, kteří splňují podmínku - chtějí koupit všechny kabelové společnosti dohromady. Druhá část výběrového řízení by se měla odehrát v září, kdy by zájemci měli přednést své nabídky. Podle nich se DT rozhodne, s kým bude dál jednat. Transakce by měla podle předpokladů vynést německému telekomunikačnímu obrovi zhruba 2 až 3,5 miliardy eur. To je však jen malý díl dluhů.