TELeKONOM: Na Silvestra odešlo 25 milionů textovek...

PRAHA - Přibližně 25 milionů krátkých textových zpráv SMS odeslali na silvestra zákazníci tří tuzemských mobilních operátorů. Ve stejný den předchozího roku to bylo více než 17 milionů SMS. Na Štědrý den však lidé poslali přes 30 milionů SMS. Sítě neměly problémy, uvedli včera mluvčí firem. (OK, neměly. Autor tohoto článku se ovšem o dotyčné půlnoci nemohl v síti Eurotel dovolat a SMS odeslanou na Nový rok v 00:07 obdržel se zpožděním jedenácti hodin a padesáti dvou minut; to je neobvyklá zkušenost.)

Zatímco síť Eurotelu zažila největší nápor odesílaných vzkazů hodinu po půlnoci, Paegas byl nejvyužívanější před půlnocí a Oskar měl špičku mezi 22 a 23 hodinou a hodinu po půlnoci. V síti Eurotel podle mluvčího Jana Kučmáše uživatelé odeslali od tří hodin ráno 31. prosince do tří hodin ráno 1. ledna celkem 13,8 milionu SMS zpráv. Proti běžnému všednímu dni jde o

několikanásobný nárůst, řekl Kučmáš s tím, že ve všední dny odešlou zákazníci Eurotelu v průměru čtyři až pět milionů SMS.

Počty uskutečněných hovorů byly několikanásobně vyšší než v běžném svátečním dni, avšak na úrovni běžného pracovního dne, což je dáno vysokým podílem firemních zákazníků mezi klienty Eurotelu.

Konkurenční RadioMobil zaznamenal 31. prosince deset milionů SMS a na Nový rok do 14 hodiny dalších 4,5 milionu zpráv. Proti běžnému pracovnímu dni jde o nárůst o desítky procent, řekl mluvčí RadioMobilu Jiří Hájek. Také uskutečněné hovory v síti Paegas

byly na silvestra vyšší než v běžných dnech.

Počet odeslaných SMS v síti Oskar byl ve špičce o 350 procent vyšší než v běžný pracovní den a tedy ještě o 50 procent vyšší než o Štědrém dni, řekl mluvčí Českého Mobilu Igor Převorský. V hodině, kdy byla frekvence posílaných zpráv nejvyšší, tedy od 22 do 23 hodin, klienti Oskara poslali 300 tisíc zpráv. Celkem v síti Oskar zákazníci odeslali na silvestra více než tři miliony SMS.



HELSINKY - Finský telekomunikační operátor Sonera zahájil na Nový rok provoz mobilní sítě třetí generace ve čtyřech městech země tísíce jezer. Zákazníci však dosud nemají k dispozici terminály, které by jim umožnily využívat služeb UMTS, založených na vysokorychlostním přenosu dat.

Podmínky udělení licence po Soneře vyžadovaly zprovoznění sítě do Nového roku; firma však po nějakou dobu hodlá síť používat pouze k vlastním testovacím účelům. Sonera očekává komerční rozjezd UMTS v letech 2004-2005; v závislosti na poptávce potom hodlá síť rozšiřovat.

SOUL - Korejská telekomunikační společnost Korea Telecom plánuje export svého know -how ohledně vysokorychlostních internetových služeb na japonský a čínský trh ve snaze etablovat se jako globální hráč na telekomunikačním poli, řekl prezident firmy Li San-čul.

Úmysly KT stát se jedním z hlavních světových telekomunikačních tahounů se začaly naplňovat minulý týden, kdy firma postoupila o krůček blíže privatizaci a uzavřela strategickou alianci s americkým softwarovým gigantem Microsoft. Pro Gatesovu firmu byl zajímavý zejména 48procentní podíl KT na korejském trhu, kde polovina obyvatel má vysokorychlostní přístup k internetu a kde průměrný zákazník stráví na síti 10 hodin týdně.

STOCKHOLM - Švédský výrobce telekomunikačního vybavení Ericsson podepsal minulý týden smlouvu o dodávkách svých výrobků v hodnotě 750 milionů dolarů. Znamená to, že firma za poslední měsíc získala kontrakty v celkové hodnotě 1,3 miliardy dolarů, napsala agentura Reuters.

Tato zpráva naznačuje, že se managementu firmy podařilo ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku dosáhnout pozitivního cash flow ve výši 1,23 miliardy švédských korun. To bylo nezbytné, aby cash flow firmy za rok 2001 zůstal v kladných číslech.

Investoři firmu pozorně sledují, anžto Ericsson se již delší dobu pohybuje ve ztrátě a další špatné zprávy by jej mohly donutit hledat chybějící finance na kapitálovém trhu.