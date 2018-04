TELeKONOM: Na přenositelnost čísla budeme čekat ještě déle než rok...

PRAHA - Nejpozději do dubna příštího roku by se měli uživatelé mobilních telefonů dočkat možnosti ponechat si číslo mobilního telefonu při změně operátora. Provozovatelé mobilních sítí však většinou považují termín za nereálný. Takzvanou přenositelnost čísel zavádí u mobilních telefonů připravovaný zákon o elektronických komunikacích, který by měl v září nahradit nynější telekomunikační zákon. Pro zavedení přenositelnosti čísel navrhlo ministerstvo informatiky půlroční odklad po účinnosti zákona, řekla mluvčí Klára Volná.

Společnosti Eurotel a T-Mobile považují navrhovaný termín za nereálný. Zavedení služby bude podle zkušeností ze zahraničí trvat zhruba stejně dlouho jako v pevných sítích, tedy asi dva roky, a vyjde na stovky milionů Kč, řekla mluvčí Eurotelu Diana Dobálová. Podle mluvčího T-Mobile Jiřího Hájka by se plnohodnotné spuštění služby dalo stihnout do poloviny příštího roku.

Firmy poukazují zejména na technologické problémy. Operátoři totiž budou muset změnit zastavení systémů, které nyní rozpoznávají hovory podle předčíslí. Nově bude muset každý systém zpracovávat hovor podle celého čísla. Změny se dotknou i nastavení dalších služeb, jako jsou SMS, datové přenosy či internetové bankovnictví. Podle mluvčího Českého Mobilu Petra Šindlera přináší služba řadu výhod a je dobrým způsobem, jak posílit konkurenci na trhu.

Uživatelé mohou po zavedení přenositelnosti narazit na problém, že nebudou podle volaného čísla moci spočítat předpokládanou cenu hovoru. Dosud to bylo možné podle charakteristického předčíslí, které jasně určovalo, do jaké sítě volají. Největší tuzemský operátor Eurotel nyní používá předčíslí 601 pro starší analogovou síť NMT a pro síť GSM řady 602, 606, 607 a dále kompletní sérii 72x. Zákazníci konkurenčního T-Mobile volají z čísel začínajících 603, 604, 605, 731, 732, 736 a 737. Český Mobil disponuje předčíslími 608 a 775 až 777.

Podle analytika společnosti Atlantik FT Tomáše Gaťka jsou všichni tři operátoři na trhu delší dobu a zákazníci si již z převážné části vybrali provozovatele, který jim nejvíce vyhovuje. Přenositelnost tak budou využívat především uživatelé předplacených karet s nízkým měsíčním účtem, kteří se budou snažit využít nejlevnější nabídky. Zavedení přenositelnosti by se mělo, vedle jednorázových nákladů na zavedení, projevit ve zvýšení podpory zákazníků s vyšším měsíčním účtem a poklesem cen za telefonování. "Výsledkem by měl být pokles marží všech mobilních operátorů," vysvětlil Gatěk.

LONDÝN - Ačkoli mnozí technologii mobilního internetu WAP už odepsali, statistiky z Británie naznačují, že možná i zprávy o její "smrti" byly poněkud předčasné. Podle britské Mobile Data Association (MDA) zaznamenali britští operátoři v lednu rekord, když vyslali 1,2 miliardy stránek WAP, tedy dvojnásobek toho, co před rokem.

WAP je speciální standard, který uzpůsobuje internetové stránky tak, aby šly zobrazovat na nevelkých displejích mobilních telefonů. V době zavádění byly prohlížečem vybaveny jen nejdražší přístroje, dnes patří WAP k vybavení běžných levných typů.

Podle MDA vyslali britští operátoři letos v lednu denně kolem 38 milionů stránek WAP. Ve stejném měsíci předchozího roku to bylo 17 milionů WAP stránek denně. MDA očekává, že do konce roku bude počet vyžádaných stránek činit kolem 13 miliard, zatímco v roce 2003 to bylo mírně přes devět miliard.

Podle MDA a operátorů je největší zájem o zprávy, o sportovní zprávy a o dopravní informace. Proto se operátoři spojují s organizacemi, které tyto zprávy mohou poskytovat. V České republice poskytují informace prostřednictvím WAP všichni operátoři, i když se dnes soustřeďují podobně jako na západě kontinentu na multimediální služby nové generace. ČR patřila v evropském měřítku mezi první země, kde byla technologie WAP k dispozici.

PRAHA - Mobilní operátoři se předhánějí, kdo je nejúspěšnějším poskytovatelem služeb pro firemní zákazníky. Zatímco Eurotel má podle posledního výzkumu agentury AISA z loňského října nadpoloviční podíl na tržbách ve firmách s více než šesti zaměstnanci, T-Mobile poskytuje podnikům nejvíce SIM karet.

Nejmladší Český Mobil se může pyšnit největším nárůstem podílu na tržbách v segmentu malých firem s šesti až 19 telefony. Od únorového měření firmě tento podíl vzrostl o třetinu na 14 procent. Eurotel měl v tomto segmentu lehce nadpoloviční podíl a T-Mobile třetinu.

K Eurotelu plynuly loni na podzim tři pětiny tržeb od firem s 20 až 199 zaměstnanci a kolem čtyř pětin tržeb od větších podniků. Ze tří, podle obratu největších tuzemských firem využívají služby T-Mobilu Unipetrol a Škoda Auto, zatímco s Eurotelem volají zaměstnanci ČEZ.

Podle počtu provozovaných mobilních telefonů připadá na T-Mobile na firemním trhu 51procentní podíl. Celkem 47 procent drží Eurotel a pětinový podíl patří Českému Mobilu. Podíly jsou v součtu vyšší než 100 procent, protože některé firmy využívají služeb více operátorů.

Mobilní operátoři provozovali na konci loňského roku v tuzemsku celkem 9,7 milionu mobilních telefonů. Z toho více než 4,2 milionu připadá na Eurotel, kolem 3,95 milionu měl T-Mobile a 1,55 milionu Český Mobil.



PRAHA - Kancelář Senátu změnila na základě výsledků výběrového řízení operátora mobilních telefonů pro své zaměstnance. Kritérii výběru byla cena při zachování standardu služeb, řekl tiskový tajemník Kanceláře Senátu Petr Kostka.

Výběrové řízení, které zorganizovala pro Kancelář Senátu soukromá specializovaná firma, vyhrála společnost T-Mobile. Dosud pracovníci horní komory využívali služeb společnosti Eurotel. Kancelář Senátu musela výběrové řízení vypsat podle zákona o veřejných zakázkách vzhledem k výši částky, kterou za provozování mobilních telefonů platila. Podíl na tom měl nárůst daně z přidané hodnoty.

"K výměně telefonních služeb dochází průběžně tak, aby nebyla narušena kontinuita provozu mobilních telefonů," uvedl Kostka. Dodal, že nová čísla mobilních telefonů získají pouze zaměstnanci sídla Senátu, nikoli senátoři.