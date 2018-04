TELeKONOM: Mráz znamená pro mobily lepší signál a menší výdrž ...

PRAHA - Současné mrazivé počasí mobilním operátorům spíše prospívá než škodí, protože zlepšuje přenos signálu z mobilních telefonů. Opačný vliv však mají nízké teploty

na samotné telefony, kterým může snížit kapacitu baterie a tedy jejich výdrž i o více než třetinu. Mrazy rovněž znamenají vyšší spotřebu energie na udržení sítí v optimálním stavu, uvedli zástupci operátorů.

Například při mrazech kolem minus deseti stupňů se může mobilní telefon tvářit jako zcela vybitý, ale při přechodu do vytopené místnosti se ihned na displeji objeví 20 až 30 procent kapacity. Rovněž displej telefonu může pomaleji reagovat na zadávané povely. Mobilní telefony i baterie mají většinou v návodu uvedeno rozmezí teplot, při kterém se mohou používat.

Podle společnosti Nokia je výkon baterií NiMH omezen při teplotách pod minus deset, u baterií Li-Ion dokonce již od nuly. Optimální teplota je mezi 15 a 25 stupni. Základnovým stanicím, ze kterých jsou mobilní sítě sestaveny, vadí více než mrazy husté sněžení nebo déšť, které mohou způsobit výpadky spojení. Zimní a jasné mrazivé dny šíření signálu spíše zlepšují, protože přenosu například nebrání listí na stromech či oblačnost. Každá základnová stanice má vlastní klimatizační jednotku, která udržuje vysílač v optimální provozní teplotě. V zimě tedy topí a v létě chladí. Vytápění prvků sítě v zimních měsících pro operátory znamená vyšší náklady na elektrickou energii.

Výraznější změny teplot mohou zapříčinit vytváření námrazy na vysílačích, která může snižovat jejich výkon. Technici firem proto musí častěji vyjíždět do terénu a námrazu odstraňovat.

PLZEŇ/PRAHA - Déle než půl hodiny se nemohli v Plzni dovolat zákazníci mobilního operátora Eurotel v jeho síti. Zároveň nemohli posílat SMS zprávy, na jejich mobil se nebylo možné dovolat ani z pevné linky či jiných mobilních sítí. "Příčinou byla softwarová chyba," řekl šéf sítě Eurotelu Praha Petr Milt, který nedokázal specifikovat rozsah poruchy. "Jednalo se o menší výpadek na menší ústředně, který trval od 10:40 do 11:10," uvedla pracovnice tiskového odboru Eurotelu Mirka Mikulíková. Podle ní porucha nezasáhla celou Plzeň.

V centru Plzně, kde má kanceláře většina firem a institucí, telefony nefungovaly. "Trvalo to téměř hodinu a nebylo to jenom ve středu města, nemohl jsem se dovolat ani z Bílé Hory," řekl Jindřich Kepka z okrajové plzeňské čtvrti.

PRAHA - Za loňský prosinec přibylo mobilním operátorům přes 300 000 nových zákazníků a podle předběžných odhadů tak na sto obyvatel připadá 94 mobilních telefonů. Operátoři Eurotel, T-Mobile a Český Mobil si nové vánoční zákazníky rozdělili přibližně po třetinách. Informovala o tom včerejší Mladá fronta Dnes.

Celkově koncem loňského roku mělo být v tuzemsku podle odhadů přes 9,4 milionu mobilních čísel. Na sto lidí připadá 92,4 čísla. Odborníci však odhadují skutečný počet majitelů mobilních telefonů o 15 až 20 procent nižší. Zhruba tolik lidí využívá služeb více než jednoho operátora. Stále víc lidí také rozlišuje soukromý a pracovní mobilní telefon.

I povánoční majitelé nových mobilních telefonů se počítají v desítkách tisíc. "Dražších modelů telefonů, které podporují multimediální zprávy a Java hry, jsme prodali více než 40 000," řekl MfD mluvčí T-Mobile Jiří Hájek. Zvýšený prodej multimediálních mobilů zaznamenali také ostatní operátoři. "Jen v prosinci si multimediální zprávy aktivovalo přes 50 000 zákazníků," potvrdila Dana Dobálová z Eurotelu.

BUDAPEŠŤ - Největší maďarský mobilní operátor Westel možná změní své jméno na T-Mobile. Informovala o tom včera mateřská firma Matáv s tím, že rozhodnutí je součástí strategie německého gigantu Deutsche Telekom, majitele Matávu, pojmenovat stejně všechny své mobilní divize.

Westel je stoprocentní dceřinou společností telekomunikační firmy Matáv. V maďarském telekomu však majoritní podíl vlastní Deutsche Telekom, který je mateřskou firmou mobilního operátora T-Mobile. Ten se v dubnu 2002 rozhodl zavést pro všechny mobilní divize na celém světě stejné pojmenování, tedy T-Mobile.

Maďarský zpravodajský internetový portál Prim Online uvedl, že rozhodnutí o přejmenování již bylo přijato a ke změně jména dojde letos v květnu, spolu se vstupem země do Evropské unie. Matáv to však popřel a oznámil, že přejmenování firmy je zvažováno jako možnost. "V současnosti pouze uvažujeme, jaké důsledky by změna značky měla, tudíž zatím nebylo přijato žádné rozhodnutí," citovala agentura Reuters prohlášení Matávu.



VARŠAVA - Polský Úřad pro ochranu konkurence a spotřebitelů (UOKiK) pokutoval dominantního polského telefonního operátora TPSA za to, že odmítá podepsat dohody s nezávislými poskytovateli internetových služeb, které by jim umožnily využívání jeho infrastruktury. Úřad oznámil, že pokutu stanovil na 20 milionů zlotých (zhruba 138 milionů Kč).

Podle UOKiK obdržela společnost TPSA první požadavek již v roce 1996, ale dosud neuzavřela smlouvu se žádným nezávislým poskytovatelem internetových služeb. Pokuta, proti které se TPSA ještě může odvolat, činí zhruba čtyři procenta čistého zisku společnosti ve třetím čtvrtletí loňského roku, kdy firma vydělala 502 milionů zlotých.

Společnost TPSA je největším telekomunikačním operátorem ve východní Evropě a přes několik let liberalizace kontroluje 90 procent polského trhu s pevnými telefonními linkami. Finanční výsledky TPSA jsou plně konsolidovány francouzským telekomunikačním gigantem France Télécom, jenž je strategickým minoritním akcionářem firmy, napsala agentura Reuters.